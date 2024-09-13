Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Казани, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 3 дня Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур Увидеть всё главное в Казани и появление Христа на Патриаршей площади, приготовить и отведать сыра Начало: Г. Казань, ж/д вокзал, утро «А сейчас расположился музей под открытым небом со множеством значимых исторических и культурных достопримечательностей» 56 000 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 5 дней Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня «Прогуливаясь по ней, выйдем к Национальному музею Республики Татарстан» 34 000 ₽ за человека Пешая На пароме 5.5 часов Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме Погулять по двум живописным сёлам, посетить местные музеи и подняться на гору Соколка Начало: На Привокзальной площади «Купалы14:00 — экскурсия по музеям мукомольной фабрики и поэта Янки Купалы14:45 — переход до пристани Верхнего Услона15:45 — переправа к Храму всех религий» 2 590 ₽ за человека Все туры Казани

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музеи»

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