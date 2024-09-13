3 дня
Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Увидеть всё главное в Казани и появление Христа на Патриаршей площади, приготовить и отведать сыра
Начало: Г. Казань, ж/д вокзал, утро
«А сейчас расположился музей под открытым небом со множеством значимых исторических и культурных достопримечательностей»
13 сен в 10:00
20 сен в 10:00
56 000₽ за человека
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«Прогуливаясь по ней, выйдем к Национальному музею Республики Татарстан»
21 апр в 13:00
34 000₽ за человека
5.5 часов
Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
Погулять по двум живописным сёлам, посетить местные музеи и подняться на гору Соколка
Начало: На Привокзальной площади
«Купалы14:00 — экскурсия по музеям мукомольной фабрики и поэта Янки Купалы14:45 — переход до пристани Верхнего Услона15:45 — переправа к Храму всех религий»
31 авг в 10:15
2 590₽ за человека
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