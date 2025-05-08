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Туры в музей чак-чака

Найдено 3 тура в категории «Музей Чак-Чака» в Казани, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Майские праздники в Казани
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Майские праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 мая в 10:00
69 800 ₽ за человека
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
На автобусе
3 дня
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:15
12 июн в 09:15
33 900 ₽ за человека
В Казань с детьми с комфортом: мастер-классы, экскурсия с VR-очками, поездка в Свияжск и чаепития
На машине
3 дня
В Казань с детьми с комфортом: мастер-классы, экскурсия с VR-очками, поездка в Свияжск и чаепития
Приготовить чак-чак, порисовать светом, увидеть кремль и поучиться арабской каллиграфии
Начало: Казань, ж/д вокзал, 8:00
1 ноя в 08:00
87 650 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей Чак-Чака»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Майские праздники в Казани
  2. Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
  3. В Казань с детьми с комфортом: мастер-классы, экскурсия с VR-очками, поездка в Свияжск и чаепития
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Старо-татарская слобода
  5. Благовещенский собор
  6. Кремль
  7. Иннополис
  8. Башня Сююмбике
  9. Раифский монастырь
  10. Театр кукол «Экият»
Сколько стоит тур в Казани в июне 2025
Сейчас в Казани в категории "Музей Чак-Чака" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 87 650. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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