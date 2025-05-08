Майские праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 мая в 10:00
69 800 ₽ за человека
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:15
12 июн в 09:15
33 900 ₽ за человека
В Казань с детьми с комфортом: мастер-классы, экскурсия с VR-очками, поездка в Свияжск и чаепития
Приготовить чак-чак, порисовать светом, увидеть кремль и поучиться арабской каллиграфии
Начало: Казань, ж/д вокзал, 8:00
1 ноя в 08:00
87 650 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККапканников8 мая 2025Интересный гид, хорошая, сытная и вкусная еда в походе, умеренный темп ходьбы.
- ППименова8 мая 2025Отлично
- ТТанзиля8 мая 2025Немного не хватило личного времени Пожелание - чередовать продолжительные маршруты с короткими и делать посередине тура день отдыха.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей Чак-Чака»
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