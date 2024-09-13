Найдено 3 тура в категории « От ж/д вокзала » в Казани, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От ж/д вокзала»

Туры в Казани с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Казани, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь