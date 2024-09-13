3 дня
Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Увидеть всё главное в Казани и появление Христа на Патриаршей площади, приготовить и отведать сыра
Начало: Г. Казань, ж/д вокзал, утро
13 сен в 10:00
20 сен в 10:00
56 000₽ за человека
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
11 000₽ за человека
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
30 авг в 10:00
31 авг в 10:00
25 690₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От ж/д вокзала»
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Туры в Казани с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Казани, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь