5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
8 дней
Сокровищницы истории: 3 города Татарстана и столица республики Марий Эл
Изучить Казань, Свияжск и Болгар, посетить Раифский монастырь и съездить в Йошкар-Олу
Начало: Отель в Казани, 13:30
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
42 700₽ за человека
5 дней
Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Обойти кремль и мужской монастырь, съездить на остров-град и в столицу волжско-камских булгар
Начало: Отель в Казани, 13:30
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
27 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Болгар»
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