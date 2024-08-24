А Анастасия

Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка

Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с учетом большого количества детей было в самый раз. Инструктора подобраны отлично, Алексей, Сергей и Максим делали наш отдых еще интереснее.