Семейные развлекательные туры Кеми

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Кеми, цены от 38 300 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
На автобусе
2 дня
Мини-тур по Соловецким островам: самые интересные локации
Посетить Соловецкий монастырь, подняться на Секирную гору и заглянуть в Ботанический сад
Начало: Кемь, 11:30
29 июн в 11:30
19 июл в 11:30
47 950 ₽ за человека
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
На автобусе
3 дня
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
13 июн в 10:40
18 июн в 10:40
38 300 ₽ за человека
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
На автобусе
На поезде
4 дня
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
12 июн в 21:00
17 июн в 21:00
41 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    24 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с учетом большого количества детей было в самый раз. Инструктора подобраны отлично, Алексей, Сергей и Максим делали наш отдых еще интереснее.
    Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, сВсе было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с
  • Е
    Елизавета
    14 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!
    Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Организаторам большое спасибо! Вся подготовка была продумана заранее. Чувствовался профессионализм и хорошее отношение к делу!

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Кеми в марте 2025
Сейчас в Кеми в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 38 300 до 47 950.
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