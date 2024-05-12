Н Наталия Добро пожаловать в Кириллов Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.

Е Евгений Добро пожаловать в Кириллов читать дальше пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей. Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом

Н Наталья Добро пожаловать в Кириллов Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо

О Ольга Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге

М Мария Гора Маура и Сокольский бор Спасибо гиду-мы были сложной командой!

Т Татьяна Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо

Н Надежда Гора Маура и Сокольский бор Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.

К Константин Гора Маура и Сокольский бор читать дальше много нового о местных достопримечательностях, особенностях региона, о природе, культуре, истории и особенностях социальной жизни. Планируем обязательно вернуться и вновь заказать экскурсию у Евгения, но уже по монастырям. Желаем успехов в работе! Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали