Гора Маура и Сокольский бор

Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»

Индивидуальная
Заповедник в окрестностях Кириллова — дом для тысяч видов растений и животных, включая реликтовые и вымирающие.

А еще многие отмечают, что на душе здесь становится свободно и легко.

Гуляя по экотропам, вы узнаете о таежных богатствах леса и краснокнижных орхидеях.

Возможно, даже встретите орлана-белохвоста.

И, кроме того, посетите сакральный камень Кирилла Белозерского.
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Гора Маура и Сокольский бор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природа и легенды горы Маура

Поднимаясь к вершине одной из трех гор национального парка, вы познакомитесь с ее богатой флорой и фауной. Узнаете о растениях семейства Орхидных, занесенных в Красную книгу России и Вологодской области. Поразитесь разнообразию животного мира Мауры. Откроете прекрасные панорамы Сиверского озера. Я покажу камень-следовик с которого, по преданию, преп. Кирилл Белозерский увидел место, где позже основал легендарный монастырь. Расскажу также, почему гору называют «Черной». И объясню, почему здесь к месту вспомнить легенду о Геракле.

Экотропа в Сокольском бору

Еще одним значимым объектом заповедной зоны является Сокольский бор. Вы прогуляетесь по оборудованной экологической тропе. Увидите растения, мхи, лишайники и деревья произрастающие на данной территории. Поищете следы диких животных и насладитесь особой атмосферой соснового леса.

Организационные детали

🕷 С весны и до глубокой осени идет клещевой период, учитывайте это при выборе одежды и репеллентов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Кирилло-Белозерского монастыря
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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