Что вас ожидает

Природа и легенды горы Маура

Поднимаясь к вершине одной из трех гор национального парка, вы познакомитесь с ее богатой флорой и фауной. Узнаете о растениях семейства Орхидных, занесенных в Красную книгу России и Вологодской области. Поразитесь разнообразию животного мира Мауры. Откроете прекрасные панорамы Сиверского озера. Я покажу камень-следовик с которого, по преданию, преп. Кирилл Белозерский увидел место, где позже основал легендарный монастырь. Расскажу также, почему гору называют «Черной». И объясню, почему здесь к месту вспомнить легенду о Геракле.

Экотропа в Сокольском бору

Еще одним значимым объектом заповедной зоны является Сокольский бор. Вы прогуляетесь по оборудованной экологической тропе. Увидите растения, мхи, лишайники и деревья произрастающие на данной территории. Поищете следы диких животных и насладитесь особой атмосферой соснового леса.

Организационные детали

🕷 С весны и до глубокой осени идет клещевой период, учитывайте это при выборе одежды и репеллентов.