Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
29 июн в 12:00
30 июн в 09:00
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
29 июн в 12:00
30 июн в 09:00
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
За 500 лет до Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Начало: Согласуем в переписке
2 июл в 08:30
4 июл в 08:30
44 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Всё понравилось, чётко, по делу, очень интересно)))
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Надежда — прекрасный экскурсовод. Рассказала об истории монастыря и о его настоящем, с готовностью ответила на вопросы. Было очень интересно и содержательно. Несмотря на ветер и мороз, прогулка вокруг монастыря получилась отличной! Надежда, спасибо Вам большое!
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А
Увлекательная и познавательная экскурсия которую нам провела Надежда. Хороший маршрут,очень интересная информация,несмотря на небольшой мороз,время прошло незаметно. Надежда интересно и обстоятельно дает материал. Было интересно. Есть желание вернуться и продолжить экскурсии по другим локациям Кириллова. Спасибо Надежде за экскурсию.
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П
Надежда, спасибо! Отличная экскурсия, получили достаточно информации как увлекательной, так и полезной, которая повлияла на наш дальнейший маршрут по кулуарам Кирилло- белозерского монастыря.
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Е
Спасибо большое Надежде за интересный расказ! Очень понравилась всей нашей группе экскурсия вокруг монастыря! Особенно понравилась экскурсовод Надежда. Четкий, интересный
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О
Надежда отлично провела для нас мероприятие. На экскурсии было интересно и детям и взрослым. Очень много деталей и про город и про монастырь. Особенно рекомендуем для семей с детьми.
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В
Восторг, пиршество информации в увлекательной форме от эмоционально профессионала с индивидуальным подходом.
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Е
От обзорной экскурсии обычно не ждёшь каких-то инсайтов. Это знакомство с городом, исторический экскурс в прошлое. В этот раз все
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N
Надежда отличный экскурсовод. Она прекрасно знает историю Кирилло-Белозерского монастыря и очень душевно и интересно рассказывает. 1,5 часа пролетели очень быстро,
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Надежда прекрасный рассказчик! Экскурсия вокруг монастыря превосходна. Пожалуй, только снаружи можно оценить размеры и мощь крепостных стен. Материал отлично структурирован.
+4
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Всего 21 отзыв в Кириллове в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Для иностранцев»
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