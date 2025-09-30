читать дальше

с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен.

Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени.

После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом.

Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!