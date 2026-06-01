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Киров и ароматы его прошлого

Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
Этот маршрут я разработала вместе с профессиональным парфюмером — чтобы раскрыть прошлое через запахи.

Вы услышите об истории Хлынова–Вятки–Кирова и услышите ароматы, которые мы воссоздали специально для этой прогулки: древнего города, вятских рассветов, ярмарки и балов 19 века. Будьте готовы, формат необычный — он вполне способен вскружить голову.
Киров и ароматы его прошлого
Киров и ароматы его прошлого
Киров и ароматы его прошлого

Описание экскурсии

Каждая историческая эпоха отличается своими запахами. В Древнем Хлынове топили печи, в дореволюционной Вятке плавали пароходы. А современный Киров как столица рассветов тоже имеет свой аромат — аромат утренней росы и летних трав.

На нашем маршруте:

  • Набережная Грина и качели «Рассветай» с видами на реку Вятку и ароматом вятских рассветов
  • Раздерихинский овраг и древний Хлынов вдалеке — с запахом средневекового города
  • Торговая площадь 21 века на месте исторического торга
  • Спасская площадь — погружение в атмосферу ярмарки, где пересекаются исторические эпохи
  • Вятский Арбат с ароматом балов 19 века
  • Магазинчик с окнами-витринами и знакомство с вятскими народными промыслами
  • Благородное собрание 19 века и аромат кофе

Организационные детали

  • Не рекомендую эту программу, если у вас есть аллергия
  • По желанию сделаем перерыв на кофе (не входит в стоимость)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный экскурсовод Кировской области, ценитель прошлого, исследователь настоящего, строитель будущего, как и каждый из нас!

Входит в следующие категории Кирова

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