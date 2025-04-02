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дней и в большом количестве)) В конце прогулки бонусом мы получили очень красивую открытку с живописным видом на Трифонов монастырь. Также у Евгения в профиле инстаграм можно найти настоящие шедевры фотоискусства, моя мама художница высоко оценила его мастерство! Если вдруг еще окажемся в Кирове, обязательно возьмем еще экскурсию уже с поездкой на машине в живописные места Кировской области.