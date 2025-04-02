Экскурсии по набережной Кирова

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Кирове, цены от 3500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
9 апр в 12:00
14 апр в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
«Пройдём по набережной Грина с чудесным видом на реку Вятку»
8 апр в 00:30
9 апр в 00:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
-
5%
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
«Начнём на крутом берегу реки Вятки — в месте, которое называется кремлёвским холмом»
Завтра в 10:30
8 апр в 10:30
3800 ₽4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 апреля 2025
    Киров: от истоков до возмужания
    Были на экскурсии с Ириной. Насколько мы поняли, Ирина не только историк по образованию, но и патриот города, словом и
    читать дальше

    делом помогающий сохранять его исторические памятники. По нашей просьбе акцент был сделан именно на историю, хотя рассказывала Ирина и о выдающихся людях, и об архитектуре. По её рекомендациям погуляли по красивым улочкам и попробовали вятские продукты. Остались довольны знакомством с городом. Спасибо!

  • М
    Марина
    6 марта 2025
    Киров: от истоков до возмужания
    Ирина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказ об интересующих меня домах.
    читать дальше

    Но, помимо интересующих меня мест, Ирина много рассказала и о других местах, мимо которых проходил наш маршрут. Экскурсия была очень интересной 👍🔥 Ирина - хороший собеседник, интересно рассказывающий об истории города. Рекомендую👍👍👍

    Ирина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказИрина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказИрина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказИрина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказИрина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказИрина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказ
  • С
    Сергей
    12 февраля 2025
    Киров: от истоков до возмужания
    Информативно, интересно, познавательно. Ирина замечательный рассказчик и грамотный специалист. Видно, что всей душой болеет за возрождение и сохранение культурного и исторического наследия. Были семьей в феврале 2025, всем очень понравилось!
  • О
    Олеся
    17 октября 2024
    Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
    Благодарим Евгения за приятную беседу и профессиональные фото. Было очень комфортно познавательно и красиво. Фото были готовы уже через несколько
    читать дальше

    дней и в большом количестве)) В конце прогулки бонусом мы получили очень красивую открытку с живописным видом на Трифонов монастырь. Также у Евгения в профиле инстаграм можно найти настоящие шедевры фотоискусства, моя мама художница высоко оценила его мастерство! Если вдруг еще окажемся в Кирове, обязательно возьмем еще экскурсию уже с поездкой на машине в живописные места Кировской области.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Киров: от истоков до возмужания
  2. Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
  3. Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Александровский сад
  4. Набережная
  5. Музей истории шоколада Криолло
  6. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Кирову в апреле 2025
Сейчас в Кирове в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Кирове, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Кирова. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025