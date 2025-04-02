Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
9 апр в 12:00
14 апр в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
«Пройдём по набережной Грина с чудесным видом на реку Вятку»
8 апр в 00:30
9 апр в 00:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
«Начнём на крутом берегу реки Вятки — в месте, которое называется кремлёвским холмом»
Завтра в 10:30
8 апр в 10:30
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 апреля 2025Были на экскурсии с Ириной. Насколько мы поняли, Ирина не только историк по образованию, но и патриот города, словом и
- ММарина6 марта 2025Ирина - отличный гид, хорошо знающий историю города. Мне интересны были усадьбы. Я получила подробный рассказ об интересующих меня домах.
- ССергей12 февраля 2025Информативно, интересно, познавательно. Ирина замечательный рассказчик и грамотный специалист. Видно, что всей душой болеет за возрождение и сохранение культурного и исторического наследия. Были семьей в феврале 2025, всем очень понравилось!
- ООлеся17 октября 2024Благодарим Евгения за приятную беседу и профессиональные фото. Было очень комфортно познавательно и красиво. Фото были готовы уже через несколько
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Набережная»
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