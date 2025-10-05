Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
27 окт в 16:00
28 окт в 08:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Завтра в 10:30
27 окт в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
1 ноя в 15:30
8 ноя в 15:30
от 3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 октября 2025Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍
- ККсения18 сентября 2025Огромная благодарность Наталье за интереснейшую и душевную экскурсию.
Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.
Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали
- ТТатьяна8 сентября 2025Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.
- ТТатьяна19 августа 2025Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.
Спасибо за экскурсию!
- ЛЛеонид6 августа 2025Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.
- ТТатьяна4 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
- ЯЯна3 августа 2025Мы очень довольны экскурсией, для первого знакомства подходящий маршрут и длительность. Кроме того, заглянули «на задворки», где тоже есть интересные
- ССофья27 июля 2025Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие
- ННадежда13 июля 2025Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
- ЕЕлена20 июня 2025Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид!
- ММихаил14 июня 2025Увлеченный историей и влюбленный в город молодой человек. Маршрут составляет неформально. Ответил на все вопросы, клиентоориентирован
- ААлександра14 июня 2025Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!
- ИИрина13 июня 2025Все оч. Хорошо
- ССелецкая11 июня 2025Экскурсия проводилась человеком, который влюблён в свой город, влюбила и нас, хочется вернуться ещё и ещё. И это заслуга экскурсовода.
- ЕЕлена28 апреля 2025гуляли в мороз, очень понравилась экскурсия, по самым красивым местам города, это было первое знакомство, думаю обязательно вернемся, гид влюбил в свой небольшой но очень красивый край. спасибо огромное
- ЮЮлия24 марта 2025Потрясающая, увлекательная экскурсия по местам родного города. Как жителю Кирова, мне были интересны различные факты про город, про дома с
- ММарина10 января 2025Очень приятная и легкая экскурсия, гид ответил на все интересующие вопросы. Я рекомендую сходить на данную экскурсию! Большое спасибо!
- ААлександр7 января 2025Приезжая в любой город впервые, важно получить те самые эмоции, которые будут вдохновлять, станут внутренними движетелями для открытия и изучения
- ДДрей6 января 2025Экскурсия прошла на одном дыхании. Пешая прогулка чередовалась с автомобильной. Рассказ был интересный и познавательный. Главный плюс это маленькая группа и возможность задавать вопросы и получать ответы. Спасибо.
- ЮЮлия4 января 2025Спасибо Андрею! За малое время мы увидели лучшие места Кирова!
Город развивается и он прекрасен!
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Театральная площадь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кирову в октябре 2025
Сейчас в Кирове в категории "Театральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Театральная площадь», 24 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь