Театральная площадь – экскурсии в Кирове

Киров: путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
27 окт в 16:00
28 окт в 08:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
12 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Завтра в 10:30
27 окт в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
1 ноя в 15:30
8 ноя в 15:30
от 3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍
  • К
    Ксения
    18 сентября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Огромная благодарность Наталье за интереснейшую и душевную экскурсию.
    Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.
    Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали
    любопытные факты из истории родного любимого города. Прекрасный рассказ с увлекательными деталями приковывал наше внимание на протяжении всей экскурсии. Очень приятно слушать Наталью, которая любит и гордится своим родным городом и что самое ценное - знакомит участников с,можно сказать, эксклюзивными фактами, которые по крупицам собрала сама и превратила прогулку в маленькое путешествие в прошлое.
    Советую экскурсию гостям нашего города. Не пожалеете!
    Наталье желаю дальнейших успехов.
    С уважением Ксения 🤗

  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.
    Спасибо за экскурсию!
  • Л
    Леонид
    6 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
  • Я
    Яна
    3 августа 2025
    Киров: путешествие во времени
    Мы очень довольны экскурсией, для первого знакомства подходящий маршрут и длительность. Кроме того, заглянули «на задворки», где тоже есть интересные
    объекты. Андрей хороший рассказчик, все интересно, и просто пообщаться тоже было приятно. Дал нам рекомендации, где пообедать и что еще посмотреть. Большое спасибо.

    Мы очень довольны экскурсией, для первого знакомства подходящий маршрут и длительность. Кроме того, заглянули «на задворки», где тоже есть интересные объекты. Андрей хороший рассказчик, все интересно, и просто пообщаться тоже было приятно. Дал нам рекомендации, где пообедать и что еще посмотреть. Большое спасибо.
  • С
    Софья
    27 июля 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие
    факты о городе, посетить памятные места, узнать об известных людях, которые были выходцами из Вятской земли. А тем, кто в первые был в городе - влюбиться в город! Большая благодарность Наталье и успехов!

  • Н
    Надежда
    13 июля 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Киров: путешествие во времени
    Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид!
  • М
    Михаил
    14 июня 2025
    Киров: путешествие во времени
    Увлеченный историей и влюбленный в город молодой человек. Маршрут составляет неформально. Ответил на все вопросы, клиентоориентирован
  • А
    Александра
    14 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!
  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Все оч. Хорошо
  • С
    Селецкая
    11 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия проводилась человеком, который влюблён в свой город, влюбила и нас, хочется вернуться ещё и ещё. И это заслуга экскурсовода.
    Наталья не только рассказала историю города, но и направила нас на дальнейший просмотр наиболее значимых мест.
    Наша внучка Сашенька, теперь знает, что Спасская башня Московского кремля названа в часть Вятской иконы Спаса Нерукотворного и гордится, что у нее Вятские корни. Экскурсия понравилась и взрослым и нашей внучке!

  • Е
    Елена
    28 апреля 2025
    Киров: путешествие во времени
    гуляли в мороз, очень понравилась экскурсия, по самым красивым местам города, это было первое знакомство, думаю обязательно вернемся, гид влюбил в свой небольшой но очень красивый край. спасибо огромное
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Киров: путешествие во времени
    Потрясающая, увлекательная экскурсия по местам родного города. Как жителю Кирова, мне были интересны различные факты про город, про дома с
    интересной историей. О! В нашем городе очень много домов со своей замечательной историей. Они сохранились по наше время и продолжают жить. Андрей, рассказчик, рассказал интересные истории про выдающихся людей, которые внесли свой вклад в историю нашего города. Прошлись по различным дворам и закоулкам, в которые сами бы никогда не зашли и не увидели, как в одном из дворов стоит боеголовка ракеты. Потрясающий маршрут, потрясающий гид, мы получили массу удовольствий. С нами были детки 8-12 лет, им очень всё понравилось, и они нисколько не устали, хотя весь маршрут был пешим. Всех больше им запомнилась история про людоедов и понравился вид на город, который открывается около восстановленной арки Вятского кремля.

    Рекомендую данную экскурсию не только гостям нашего города, но и самим жителям, так как уверена, что и они узнают много интересного о родном городе и о людях, некогда проживающих в нем.

  • М
    Марина
    10 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Очень приятная и легкая экскурсия, гид ответил на все интересующие вопросы. Я рекомендую сходить на данную экскурсию! Большое спасибо!
  • А
    Александр
    7 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Приезжая в любой город впервые, важно получить те самые эмоции, которые будут вдохновлять, станут внутренними движетелями для открытия и изучения
    нового, запечатлятся в памяти под жирным знаком"+". В новогодние праздники мы побывали в Кирове впервые, манили многочисленные передачи по TV, Киров - новогодняя столица России! Поездка получилась спонтанной, и понимая ажиотаж на гостиницы и гидов, на индивидуальный подход не надеялись. И ура, наша заявка на тур с гидом, была принята Андреем. При плотном трафике туристов, мы, наверное, завершали его рабочий день. Экскурсия была вечерняя, несмотря на морозец, праздничные огоньки согревали, а интересные факты о городе от гида Андрея создавали уютную дружескую атмосферу.
    Преимущества экскурсии с гидом:
    Получаешь экспертную информацию/фактологию, а не выдержки из интернета;
    Гид экономит ваше время на самострятельный поиск информации;
    Живое общение с возможностью задать вопросы всегда интереснее, чем аудиогид.
    Что в итоге? Мы под впечатлением, настроение на max, получили достаточно информации о городе и его жителях, истории, культуре, архитектуре, кухне…. Заглянули туда, где не каждый кировчанин бывал…
    И если тебе хочется приехать в город снова и делиться впечатлениями, значит экскурсия удалась!
    До новых встреч!
    Александр, Людмила, Михаил. г. Самара

  • Д
    Дрей
    6 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Пешая прогулка чередовалась с автомобильной. Рассказ был интересный и познавательный. Главный плюс это маленькая группа и возможность задавать вопросы и получать ответы. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Киров: путешествие во времени
    Спасибо Андрею! За малое время мы увидели лучшие места Кирова!
    Город развивается и он прекрасен!

Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Театральная площадь», 24 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь