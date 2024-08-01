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значительно, сожалею что раньше не знал этого. Экскурсовод Кира последовательно рассказывала все важные события, связанные с городом Киров и точно, по месту, показывала все факты, сопоставляя их архивной фотодокументацией. Также любезно отвечала на наши вопросы, так как они возникали от неожиданных познаний. Осталось хорошее впечатление и желание посетить город Киров еще раз.