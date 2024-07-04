Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию. Отправляла свою маму и тетю. Они в восторге! Знание материала и его подача просто на высоте. При всем при этом Дарья была очень внимательна. Еще раз огромное спасибо!!!

А Андрей Первая встреча с Кировом Очень доброжелательный, умный, знающий сам город и его историю гид. С Евгением все интересно. Узнали много нового в неожиданных местах. Всем интересующимся Вяткой-Кировом рекомендую.

А Александр Обзорная прогулка от Вятки до Кирова читать дальше с целью согреться от пронизывающего, внезапно налетевшего ветра. За полтора с небольшим часа и пройденного расстояния окунулись с помощью экскурсовода Киры, за что ей огромное спасибо, в пятивековую глубину, а затем и до Новгородцев, прибывших на Вятские земли. Совсем не академический рассказ побуждает интерес после экскурсии посетить музеи, которые еще больше и во всей глубине раскрывают Вятскую сторону нашей Родины. Огромное спасибо экскурсоводу за знания, эрудицию, объемные и полные ответы на вопросы. Все прошло замечательно, не смотря на изменчивую погоду города Кирова, что даже внесло некий шарм от употребления вкусного облепихового чая

Д Дмитрий Обзорная прогулка от Вятки до Кирова У Вятки свои порядки!) Отличная экскурсия, интересный маршрут. Атмосферу города передает 100%!

А Андрей Первая встреча с Кировом Отлично, всё понравилось. Хорошо и познавательно провели время.

Ю Юлия Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Первый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. За 1,5 часа составите представление о Кирове. Очень рекомендую!

О Ольга Влюбиться в Киров за 2 часа Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!

И Ирина Первая встреча с Кировом Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.

Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое! Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было