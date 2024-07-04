Экскурсии выходного дня в Кирове

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Кирове, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Кировом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Сегодня в 14:30
11 июля в 00:00
5 000 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
3 400 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
Сегодня в 14:30
11 июля в 00:00
1140010 260 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Влюбиться в Киров за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову. Узнайте историю переименования Вятки, полюбуйтесь купеческими домами и храмами, услышите легенды города
Начало: У Филармонии
9 июля в 11:30
10 июля в 11:30
3 499 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию. Отправляла свою маму и тетю. Они в восторге! Знание материала и его подача просто на высоте. При всем при этом Дарья была очень внимательна. Еще раз огромное спасибо!!!
  • А
    Андрей
    30 июня 2024
    Первая встреча с Кировом
    Очень доброжелательный, умный, знающий сам город и его историю гид. С Евгением все интересно. Узнали много нового в неожиданных местах. Всем интересующимся Вяткой-Кировом рекомендую.
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Все прошло замечательно, не смотря на изменчивую погоду города Кирова, что даже внесло некий шарм от употребления вкусного облепихового чая
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    с целью согреться от пронизывающего, внезапно налетевшего ветра. За полтора с небольшим часа и пройденного расстояния окунулись с помощью экскурсовода Киры, за что ей огромное спасибо, в пятивековую глубину, а затем и до Новгородцев, прибывших на Вятские земли. Совсем не академический рассказ побуждает интерес после экскурсии посетить музеи, которые еще больше и во всей глубине раскрывают Вятскую сторону нашей Родины. Огромное спасибо экскурсоводу за знания, эрудицию, объемные и полные ответы на вопросы.

  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    У Вятки свои порядки!) Отличная экскурсия, интересный маршрут. Атмосферу города передает 100%!
  • А
    Андрей
    21 июня 2024
    Первая встреча с Кировом
    Отлично, всё понравилось. Хорошо и познавательно провели время.
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Первый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. За 1,5 часа составите представление о Кирове. Очень рекомендую!
    Первый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. ЗаПервый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. ЗаПервый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. ЗаПервый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. ЗаПервый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. За
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
    Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Первая встреча с Кировом
    Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.
    Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
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    легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!

  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехойОчень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  4. Влюбиться в Киров за 2 часа
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  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Самое главное
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июле 2024
Сейчас в Кирове в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 400 до 10 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2024 год на выходные, 217 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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