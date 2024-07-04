1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Сегодня в 14:30
11 июля в 00:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
10 июля в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
Сегодня в 14:30
11 июля в 00:00
1140010 260₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову. Узнайте историю переименования Вятки, полюбуйтесь купеческими домами и храмами, услышите легенды города
Начало: У Филармонии
9 июля в 11:30
10 июля в 11:30
3 499₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июля 2024Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию. Отправляла свою маму и тетю. Они в восторге! Знание материала и его подача просто на высоте. При всем при этом Дарья была очень внимательна. Еще раз огромное спасибо!!!
- ААндрей30 июня 2024Очень доброжелательный, умный, знающий сам город и его историю гид. С Евгением все интересно. Узнали много нового в неожиданных местах. Всем интересующимся Вяткой-Кировом рекомендую.
- ААлександр25 июня 2024Все прошло замечательно, не смотря на изменчивую погоду города Кирова, что даже внесло некий шарм от употребления вкусного облепихового чая
- ДДмитрий21 июня 2024У Вятки свои порядки!) Отличная экскурсия, интересный маршрут. Атмосферу города передает 100%!
- ААндрей21 июня 2024Отлично, всё понравилось. Хорошо и познавательно провели время.
- ЮЮлия18 июня 2024Первый раз заказывала экскурсию через Tripster. Ориентировалась только на отзывы. Очень приятный экскурсовод, пунктуальная, внимательная. За 1,5 часа составите представление о Кирове. Очень рекомендую!
- ООльга6 июня 2024Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
- ИИрина6 июня 2024Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
- ДДмитрий5 мая 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На выходные»
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