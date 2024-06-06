1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Кировом
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Начало: Любое место которое вам удобно
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
- ЛЛюбовь3 июня 2024Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!
- ММихаил1 июня 2024Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова.
- ННаталья10 мая 2024Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсовод. Умная, знающая историю. Добрый человек. Интересный маршрут. Мы ходили на экскурсии в плохую погоду, но несмотря на это экскурсия оказалась очень увлекательной и познавательной. . Спасибо за ваш труд.
- ММарина2 мая 2024Выражаю благодарность от нашей группы Евгению. Было очень интересно, комфортно. Обязательно порекомендовала экскурсию друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Для пенсионеров»
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