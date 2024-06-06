И Ирина Первая встреча с Кировом Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.

Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое! Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было

Л Любовь Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!

М Михаил Первая встреча с Кировом Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова.

Н Наталья Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.

О Олеся Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Нам очень понравилась экскурсовод. Умная, знающая историю. Добрый человек. Интересный маршрут. Мы ходили на экскурсии в плохую погоду, но несмотря на это экскурсия оказалась очень увлекательной и познавательной. . Спасибо за ваш труд.