1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
9 июля в 14:00
14 июля в 10:00
от 3 334₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по зимней Имандре с рыбалкой и панорамными видами
Погрузитесь в атмосферу северной тайги, насладитесь видами Хибин и Лапландского заповедника. Рыбалка в обогреваемых палатках и традиционный обед из корюшки
«Зимой световой день у нас короткий, но вы успеете рассмотреть вдохновляющие панорамы Имандры и ее окрестностей: пейзажи северной тайги, изрезанные берега водоема с островками и силуэты Хибинских гор»
Завтра в 11:00
8 июля в 09:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Путешествие в Кировск: Снежная деревня и гора Айкуайвенчорр
Проведите день в окружении сказочных Хибин: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и гора Айкуайвенчорр ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
12 июля в 08:30
13 июля в 08:30
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 июня 2024Добрый день! еще раз хотим выразить благодарность в проведении экскурсии 12.06, конечно местами было нелегко, но мы до сир под впечатлением) обязательно будем рекомендовать Глеба как большого профессионала! спасибо за эмоции и красивые виды🗻
- ААнатолий13 июня 2024Все понравилось, отличное маленькое приключение. Гид, по имени Глеб, профессионально рассказывает на привалах о местности и геологи минералогии, узнали много нового.
- ННаталья29 мая 2024Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
- ЕЕлизавета10 мая 2024Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
- ООлег21 марта 2024Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
- ЛЛариса31 января 2024Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
- ММихаил17 января 2024Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
- ЕЕкатерина10 марта 2023Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Зимние»
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