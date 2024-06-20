Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Кировску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Кировске, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такие загадочные и живописные Хибины
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
19 отзывов
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
9 июля в 14:00
14 июля в 10:00
от 3 334 за человека
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по зимней Имандре с рыбалкой и панорамными видами
Погрузитесь в атмосферу северной тайги, насладитесь видами Хибин и Лапландского заповедника. Рыбалка в обогреваемых палатках и традиционный обед из корюшки
«Зимой световой день у нас короткий, но вы успеете рассмотреть вдохновляющие панорамы Имандры и ее окрестностей: пейзажи северной тайги, изрезанные берега водоема с островками и силуэты Хибинских гор»
Завтра в 11:00
8 июля в 09:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Путешествие в Кировск: Снежная деревня и гора Айкуайвенчорр
Проведите день в окружении сказочных Хибин: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и гора Айкуайвенчорр ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
12 июля в 08:30
13 июля в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Добрый день! еще раз хотим выразить благодарность в проведении экскурсии 12.06, конечно местами было нелегко, но мы до сир под впечатлением) обязательно будем рекомендовать Глеба как большого профессионала! спасибо за эмоции и красивые виды🗻
    Добрый день! еще раз хотим выразить благодарность в проведении экскурсии 12.06, конечно местами было нелегко, но
  • А
    Анатолий
    13 июня 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Все понравилось, отличное маленькое приключение. Гид, по имени Глеб, профессионально рассказывает на привалах о местности и геологи минералогии, узнали много нового.
    Все понравилось, отличное маленькое приключение. Гид, по имени Глеб, профессионально рассказывает на привалах о местности иВсе понравилось, отличное маленькое приключение. Гид, по имени Глеб, профессионально рассказывает на привалах о местности и
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
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    в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер
  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
  • Л
    Лариса
    31 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
  • М
    Михаил
    17 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2023
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Спасибо Олегу и Володе за организацию зимней рыбалки - ребята всё предусмотрели, мы были семьей и была организована отдельная палатка
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    с подогревом, в которой было тепло сидеть и ловить рыбу. Рыба, правда, в этот день к нам не шла, но Олег и Володя и с этим помогли - пожарили нам свою корюшку на сковородке, было очень вкусно) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Зимние»

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