И Ирина Такие загадочные и живописные Хибины Добрый день! еще раз хотим выразить благодарность в проведении экскурсии 12.06, конечно местами было нелегко, но мы до сир под впечатлением) обязательно будем рекомендовать Глеба как большого профессионала! спасибо за эмоции и красивые виды🗻

А Анатолий Такие загадочные и живописные Хибины Все понравилось, отличное маленькое приключение. Гид, по имени Глеб, профессионально рассказывает на привалах о местности и геологи минералогии, узнали много нового.

Н Наталья Такие загадочные и живописные Хибины Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!

Е Елизавета Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск читать дальше в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ! Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были

О Олег Зимняя рыбалка на озере Имандра Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!

Л Лариса Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.

М Михаил Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.