Музей «Апатит» – экскурсии в Кировске

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей «Апатит»» в Кировске
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2.5 часа
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абрамова
    16 ноября 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Невероятно интересные рассказы
    Невероятно интересные рассказы
  • М
    Михаил
    15 ноября 2025
    Кировск - город, спрятанный в горах
    Из-за непогоды была задержка, но экскурсия состоялась. Всем доволен.
  • А
    Александра
    28 мая 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
    читать дальше

    локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.

    Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.
  • О
    Ольга
    3 апреля 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
  • А
    Анна
    4 марта 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Было познавательно и увлекательно)
    Было познавательно и увлекательно)
  • А
    Алла
    22 февраля 2025
    Кировск - город, спрятанный в горах
    Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.
  • П
    Полина
    3 февраля 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Очень интересная экскурсия с красивыми местами. Слушать Глеба одно удовольствие, рассказывает все очень интересно и без лишней ненужной информацией. Было здорово🤩 а приятным бонусом была собака гида - Стефа, которая составила нам компанию❤️
    Очень интересная экскурсия с красивыми местами. Слушать Глеба одно удовольствие, рассказывает все очень интересно и без лишней ненужной информацией. Было здорово🤩 а приятным бонусом была собака гида - Стефа, которая составила нам компанию❤️
  • Т
    Татьяна
    14 января 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Интересная обзорная экскурсия, Глеб ответил на все интересующие нас вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Музей «Апатит»»

