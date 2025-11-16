Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААбрамова16 ноября 2025Невероятно интересные рассказы
- ММихаил15 ноября 2025Из-за непогоды была задержка, но экскурсия состоялась. Всем доволен.
- ААлександра28 мая 2025Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
- ООльга3 апреля 2025Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
- ААнна4 марта 2025Было познавательно и увлекательно)
- ААлла22 февраля 2025Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.
- ППолина3 февраля 2025Очень интересная экскурсия с красивыми местами. Слушать Глеба одно удовольствие, рассказывает все очень интересно и без лишней ненужной информацией. Было здорово🤩 а приятным бонусом была собака гида - Стефа, которая составила нам компанию❤️
- ТТатьяна14 января 2025Интересная обзорная экскурсия, Глеб ответил на все интересующие нас вопросы
