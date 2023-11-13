Зимние Хибины - на снегоступах

Познакомиться с природными красотами в интерактивном формате - с играми, заданиями, обсуждениями

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Отправляемся в заснеженные Хибины. На снегоступах преодолеем наш путь по горной долине Малого Вудъявра. Не беспокойтесь — это не сложно, я всему научу.

Я не только покажу вам наши удивительные горы, но и погружу в историю их освоения и геологические особенности.

В увлекательном формате: приготовьтесь к играм, заданиям и прекрасным хибинским пейзажам, конечно же!
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
Зимние Хибины - на снегоступах
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Описание

Что вас ожидает

Не просто треккинг

Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.

Хибины зимой

Мы отправимся в край снегов на снегоступах по горной долине Малого Вудъявра. Технике передвижения я обучу на месте. Вы удивитесь, насколько удобно ходить на снегоступах по свежему снегу, словно по облаку!

Что интересного на маршруте

Нас будут окружать горы: Вудъяврчорр, Тахтарвумчорр, Поачвумчорр, Кукисвумчорр. А финальной точкой станут гидрологические скважины, которые бьют фонтанами воды и застывают глыбами льда — голубого, как чистое небо. Рядом с ними я сварю вкуснейший кофе на газе. Перекусив, насладившись кофе, с чувством умиротворения мы вернёмся той же дорогой назад.

Кому подойдёт эта экскурсия

Людям с начальной физической подготовкой. Сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для компаний до 15 человек без изменения стоимости
  • Пеший маршрут стартует от санатория «Тирвас». Если вы остановились в Кировске и вас меньше 4 человек, то я заберу вас на автомобиле и довезу до точки старта, а по окончании — обратно в город. Если вас больше 4 человек, то до санатория вам нужно будет добраться самостоятельно.
  • Продолжительность экскурсии зависит от вашего темпа и погодных условий. В среднем, это 4–5 км без набора высоты, 2–3 часа + 30 минут на трансфер туда и обратно.
  • На маршруте вам понадобятся снегоступы и треккинговые палки. Я их привезу на место. Аренда для двух участников включена в стоимость экскурсии. Если вас больше, аренда будет составлять 500 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у санатория «Тирвас»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Выездные
Хибинские горы
Зимние
Интерактивные
Хибины
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