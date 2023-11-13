Отправляемся в заснеженные Хибины. На снегоступах преодолеем наш путь по горной долине Малого Вудъявра. Не беспокойтесь — это не сложно, я всему научу. Я не только покажу вам наши удивительные горы, но и погружу в историю их освоения и геологические особенности. В увлекательном формате: приготовьтесь к играм, заданиям и прекрасным хибинским пейзажам, конечно же!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не просто треккинг

Во время похода я по-настоящему познакомлю вас с Хибинами: их топонимами, историей освоения, геологией, минералогией, флорой и экологией. Экскурсия проходит в интерактивном формате: включает в себя игры, задания, обсуждения любых интересующих вопросов.

Хибины зимой

Мы отправимся в край снегов на снегоступах по горной долине Малого Вудъявра. Технике передвижения я обучу на месте. Вы удивитесь, насколько удобно ходить на снегоступах по свежему снегу, словно по облаку!

Что интересного на маршруте

Нас будут окружать горы: Вудъяврчорр, Тахтарвумчорр, Поачвумчорр, Кукисвумчорр. А финальной точкой станут гидрологические скважины, которые бьют фонтанами воды и застывают глыбами льда — голубого, как чистое небо. Рядом с ними я сварю вкуснейший кофе на газе. Перекусив, насладившись кофе, с чувством умиротворения мы вернёмся той же дорогой назад.

Кому подойдёт эта экскурсия

Людям с начальной физической подготовкой. Сложных участков не будет. Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.

Организационные детали