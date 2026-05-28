Описание экскурсии
Это однодневный тур только для вас и вашей компании. Из Кисловодска отправимся в Кабардино-Балкарию, где увидим одни из самых красивых и живописных мест природы, проедем по Баксанскому ущелью и Чегемской теснине, остановимся на рукотворном озере Гижгит и перевале Актопрак, и конечно, увидим Большой и Малые чегемские водопады. Заедем на высокогорный парадром Чегет, где желающие смогут испытать свою смелость, взлетев на горами на параплане. И пообедаем в кафе блюдами местной кухни.
В древнем Эль-Тюбю, где археологи находили стоянки человека, которым около 15 тысяч лет действительно есть на что посмотреть. В селе есть уникальный мемориал, посвящённый Кайсыну Кулиеву стена Сто шагов к Кайсыну: вдоль тропы, ведущей к дому поэта, на плитах которой увековечены его стихи.
Одна из самых заметных достопримечательностей Эль-Тюбю это некрополь Фердык Кешене Xi-Xviii веков. Если подняться к некрополю по тропе, то вид, открывающийся на ущелье, вас заворожит прямо напротив можно увидеть горный массив Аккая, который в верхней точке достигает 3646 метров, и дорогу, которая уходит к перевалу Думала, а справа, замыкая ущелье, виднеются заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Из нескольких точек открывается вид на одну из самых сложных для альпинистов вершин Тихтенген. Актопрак смело можно назвать местом бесконечных естественных смотровых площадок а виды, открывающиеся с разных ракурсов, просто поражают воображение. На фоне, в любое время года, покрытых снегом горных вершин раскинулись альпийские луга на которых мирно пасутся коровки и лошадки, а над ними парят горные орлы.
Что включено
- Забираем и привозим к месту проживания в Кисловодске
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
О чём нужно знать до поездки
Теплую одежду (в горах часто ветрено, может пойти дождь), удобную обувь, воду и перекус.
Дорога в одну сторону около 3х часов.
Пожелания к путешественнику
Тур начинается в Кисловодске (мы заберем Вас от места проживания) или у жд вокзала (для тех кто приезжает на электричке из Пятигорска, Железноводска и других городов Кмв). Мы можем забрать и доставить Вас обратно в другие города Кмв, стоимость уточняйте в сообщениях (если Вас 4 и более человек это будет бесплатно).
В случае плохой погоды и/или предупреждения Мчс, для вашей безопасности, маршрут может быть изменен или предложен другой тур (в горах могут сходить лавины или сели, камнепады и заносы снега).
Ответственно относится к предупреждениям гида! Мы возим в горы ежедневно уже много лет и это безопасные маршруты, но это горы! и быть внимательным это важно!