Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе - из Кисловодска
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Как насчёт путешествия в небольшой компании по Кабардино-Балкарской республике? Здесь есть что посмотреть: свой Язык Тролля, не уступающий по красоте норвежскому, озеро Церик-Кёль невероятного цвета, живописная Черекская теснина, водопады и даже замок. Вы побываете во всех этих местах, насладитесь видами и узнаете больше про регион.
Описание экскурсии
Дорога из Кисловодска до первой точки нашего маршрута займёт где-то 2 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоёмов. Одно из них — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль, особенно выделяется насыщенным цветом и прозрачностью воды. На нём вы и побываете и узнаете, за счёт чего вода в озере такая необыкновенная.
Черекская теснина. Пожалуй, самая известная природная достопримечательность Кабардино-Балкарии. Её протяженность 3 километра, а нависающие скалы достигают высоты в 400–500 метров.
Водопад Тыжинты-Су. Заедем полюбоваться небольшим, но очаровательным водопадом.
Язык Тролля. Этот скальный выступ в Безенгийском ущелье добавит нотку экстрима в наше путешествие. Смельчаки залезут на него и сделают эффектные снимки. Также отсюда открываются потрясающие виды на горы.
Шато Эркен. Откуда взялся в этих краях замок на воде, словно сошедший со страниц сказок? Вы узнаете его историю, заглянете внутрь и понаблюдаете за лебедями.
Обед. Можем остановиться в одном из мест на выбор — у озера Церик-Кёль или у Языка Тролля. И там, и там вас вкусно накормят!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек
Мы заберём вас из Кисловодска и после экскурсии доставим обратно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается
Питание
Входные билеты в Шато Эркен — 100 ₽ с чел.
При желании вы можете посетить термальные источники Аушигер — 300 ₽ с чел. или Гедуко — 300 ₽/будни, 400 ₽/выходные
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу из Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 8791 туриста
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Основано на 1 отзыве
Валерий
9 окт 2025
Прекрасно провели время. Повезло с погодой, но мы и смотрели внимательно прогноз. Наш гид Арсений просто молодец, рассказал много нового и интересного. В следующий раз при посещении КМВ обязательно поедем на экскурсии. Спасибо.