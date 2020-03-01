Экскурсии по пригородам Кисловодска

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Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком

Максим
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Максим – ваш гид
Я люблю путешествовать по Кавказу, на его территории можно встретить все радости странника: величественные горы, стремительные реки, дремучие леса, равнинные просторы и другие красоты.

В этой поездке вы исследуете Северо-Осетинский заповедник от ледников до бурных рек, надышитесь морозным воздухом и отведаете осетинских пирогов.
11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Кисловодск
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Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии

Что вас ожидает

Путь в заповедник
Дорога из Кисловодска займёт 4 часа — за это время я подготовлю вас к предстоящим красотам: расскажу, как образовалось ущелье и что ещё интересного можно увидеть в окрестностях. Перед вами в окно автомобиля промелькнут Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Также сделаем несколько остановок на завтрак и осмотр придорожных достопримечательностей. Путь предстоит нескучный и очень живописный.

Наверх к леднику
По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу. Полчаса в «подвешенном состоянии» — и вы на самой верхушке, наедине с грандиозным Сказским ледником! Галлоны горного свежего воздуха и потрясающие виды с высоты на окрестности — этот подъём в каждый сезон по-своему незабываем. А чтобы он был таким в полном смысле слова, я помогу вас сделать фотокарточки на память. Насладившись высотой и просторами, мы спустимся вниз и направимся на сытный обед осетинскими пирогами, который после кислородного завтрака придётся как нельзя кстати.

Священное место осетин
Святилище Реком — это не просто бревенчатая хижина, сложенная без гвоздей, это важная святыня для мужской половины жителей Осетии. Я отведу вас к святилищу и расскажу, почему оно разделено на мужскую и женскую части, но женщинам туда вход запрещён. Вы сможете ощутить здесь сильную энергетику, поскольку место намоленное, и насладиться видом на гору Монах, очертания которой напоминают силуэт мужчины в капюшоне — впечатляющее зрелище.

Цей
Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья. Здесь и быстрые речки, и густые леса, и, конечно, высокие вершины, уходящие в облака. Будем любоваться творчеством природы и по ходу следования останавливаться у любопытных достопримечательностей, таких как: граффити Сталина на камне, Георгия Победоносца, высеченного из скалы, и других.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В поездку отправимся на комфортабельном седане
  • В автомобиле есть 2 детских кресла
  • Пожалуйста, возьмите паспорт, так как на маршруте следования будет 2 федеральных поста и возможна остановка для проверки документов
  • Я смогу забрать вас из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Расходы на транспорт, воду и фрукты включены в стоимость
  • Обед (250 рублей/чел.) и билет на канатную дорогу (500 руб./чел.) оплачиваются отдельно
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Путешествие в ущелье Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Кисловодск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Всем привет. Меня зовут Максим, я коренной житель Кисловодска: люблю свой город, край и Кавказ в целом. Последние несколько лет я активно путешествую с семьей по Кавказу и каждый раз мы открываем для себя новые места. Хорошо знаю местный менталитет и культуру. Я предприниматель, и мой бизнес не требует от меня моего присутствия, отсюда и наличие свободного времени, чтобы показать всем желающим красивые и необычные места нашего региона. В поездках стараюсь как можно больше рассказать интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии.
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