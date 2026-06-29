Экскурсии по пригородам Кисловодска

Дорога из Кисловодска займёт 4 часа — за это время я подготовлю вас к предстоящим красотам: расскажу, как образовалось ущелье и что ещё интересного можно увидеть в окрестностях. Перед вами в окно автомобиля промелькнут Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Также сделаем несколько остановок на завтрак и осмотр придорожных достопримечательностей. Путь предстоит нескучный и очень живописный.
Наверх к леднику
По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу. Полчаса в «подвешенном состоянии» — и вы на самой верхушке, наедине с грандиозным Сказским ледником! Галлоны горного свежего воздуха и потрясающие виды с высоты на окрестности — этот подъём в каждый сезон по-своему незабываем. А чтобы он был таким в полном смысле слова, я помогу вас сделать фотокарточки на память. Насладившись высотой и просторами, мы спустимся вниз и направимся на сытный обед осетинскими пирогами, который после кислородного завтрака придётся как нельзя кстати.
Священное место осетин
Святилище Реком — это не просто бревенчатая хижина, сложенная без гвоздей, это важная святыня для мужской половины жителей Осетии. Я отведу вас к святилищу и расскажу, почему оно разделено на мужскую и женскую части, но женщинам туда вход запрещён. Вы сможете ощутить здесь сильную энергетику, поскольку место намоленное, и насладиться видом на гору Монах, очертания которой напоминают силуэт мужчины в капюшоне — впечатляющее зрелище.
Цей
Остаток времени вы проведёте за изучением окрестностей Цейского ущелья. Здесь и быстрые речки, и густые леса, и, конечно, высокие вершины, уходящие в облака. Будем любоваться творчеством природы и по ходу следования останавливаться у любопытных достопримечательностей, таких как: граффити Сталина на камне, Георгия Победоносца, высеченного из скалы, и других.
Организационные детали
В поездку отправимся на комфортабельном седане Volkswagen Passat или Toyota Camry
Пожалуйста, возьмите паспорт, так как на маршруте следования будет 2 федеральных поста и возможна остановка для проверки документов
Дополнительно оплачивается обед в кафе — около 500 ₽/чел., канатная дорога (по желанию) — 700 ₽/чел.
В поездку могут отправится путешественники от 18 лет
Я смогу забрать вас из Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1558 туристов
Я коренной житель Кисловодска, знаю историю родного города, края и Кавказа в целом. Люблю путешествовать с семьёй и понимаю, чего хотят путешественники. Разбираюсь в национальных особенностях, знаю местный менталитет и культуру. В поездках стараюсь рассказать как можно больше интересных фактов и как можно меньше стандартных слов из Википедии. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий и впечатлений мои экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Ирина
Хочется сказать большое спасибо Максиму за интересное путешествие. Все было идеально. Особо хочется отметить отношение Максима к нам людям не молодым. Цейское ущелье а особенно ледник произвели неизгладимое впечатление,да горы это всегда восторг.
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Виктор
Замечательная длительная экскурсия, которую осадки не смогли омрачить. Погода в Цейском ущелье отстаёт от погоды на равнине более чем на месяц, для конца мая там было как в начале апреля читать дальшеуменьшить
- цветут ивы, распускаются почки на деревьях. Гид Максим связался заранее, предупреждал о возможных осадках, предлагал отменить поездку, но все прошло хорошо. В Цее готовят огромные настоящие осетинские пироги! Максим хороший рассказчик. Были и в посёлке горняков Садоне, ранее пострадавшем от селя.
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С
Светлана
Для меня эта экскурсия больше визуальная чем информативная. Когда смотришь на горы, ледник, бурные реки получаешь удовольствие от единения с природой. Маленькие остановки для фото у старого подвесного мостика, у фигуры Авсати, у голубого источника делают эту экскурсию особенной. А осетинские пироги ставят вкусную точку этого дня. Спасибо, Максим, за полученное удовольствие от Северной Осетии.
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В
Вадим
Эта наша первая экскурсия по Кавказу оказалась очень интересной и познавательной. Максим- гид с превосходным знанием материала, умеющий заинтересовать людей разного возраста, с замечательным чувством юмора. Кроме того, он опытный и внимательный водитель. Экскурсию с Максимом однозначно рекомендую! Удачи Максим! До новых встреч!
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Н
Наталья
Прекрасная индивидуальная поездка. Нам с дочкой очень понравилось. Во-первых, Осетия - это совершенно другие горы, которые обязательно нужно посмотреть. Во-вторых, чистый воздух, отличные виды. В-третьих, вкуснейшие осетинские пироги и гид Максим знает, где готовят самые вкусные.
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Елена
Самые приятные впечатления от поездки- начиная с организации всех вопросов Максимом и заканчивая самим местом. Максим очень внимательный, деликатный и ответственный гид, знает много важных тонкостей, интересных историй и подробностей.
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