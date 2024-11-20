читать дальше нарзан бьет прямо из-под земли.



А пока мы будем добираться до Долины нарзанов вы сможете насладиться головокружительными пейзажами Кавказских гор. Со мной вы рассмотрите Эльбрус среди облаков и попробуете минеральную воду прямо из источников.

Кавказ — настоящая сокровищница красивых мест. Здесь можно не только наслаждаться горными пейзажами, но и поправить свое здоровье. Присоединяйтесь к моей экскурсии из Кисловодска в Долину нарзанов. В этом месте