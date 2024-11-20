Кавказ — настоящая сокровищница красивых мест. Здесь можно не только наслаждаться горными пейзажами, но и поправить свое здоровье. Присоединяйтесь к моей экскурсии из Кисловодска в Долину нарзанов. В этом месте
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсииДолина нарзанов - удивительное место, расположенное в долине реки Хасаут. Здесь никогда не бывает настоящей зимы, а летом довольно-таки прохладно, но зато здесь круглый год из-под земли бьёт множество источников целебного нарзана. Во время поездки мы посмотрим на Эльбрус с перевала Шатджатмаз, попробуем различные виды минеральной воды, а также прогуляемся по ущелью Хасаут.
- гора Баран: В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, которая является одновременно и самой высокой, и самой южной точкой Ставропольского края. Отсюда мы впервые увидим величественный Эльбрус. Кстати, именно по этой дороге проходят поездки в Джилы-Су и на плато Бермамыт.
- перевал Шатджатмаз: Далее по пути мы проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк."маленькая рыбка") и попадаем на перевал Шатджатмаз (высота - 2 127 м), с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада и до востока (кстати, если посмотреть на восток, то можно увидеть плато Канжол, с которого открывается красивейшая панорама всего хребта).
- Долина нарзанов: Спускаясь с перевала Шатджатмаз мы окажемся в долине реки Хасаут, которая известна как Долина нарзанов. Ущелье отличается мягким климатом, поэтому зимой здесь нет морозов, а летом много тени и прохлада. Ущелье славится минеральной водой, которая выходит практически ото всюду (таких источников здесь более 20). В Долине нарзанов вы также сможете увидеть здание, которое стилизовано под английский стиль, и узнаете его историю. Дорога уходит ввысь в сторону урочища Джилы-Су, а мы изучаем прелестный ландшафт и природу долины, попутно дегустируя различные виды минеральной воды (нарзана).
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Баран
- Перевал Шатджатмаз
- Долина нарзанов
- Экопарк и экотропа
- Ферма альпака
- Ущелье реки Хасаут
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- 200 руб. /чел. - вход в парк «Долина нарзанов»
- 500 руб. - вход на ферму альпака (по желанию всех участников группы)
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Ориентировочное время выезда: 14:00
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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