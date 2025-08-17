читать дальше

на гору Кольцо, затем нас ждала ферма Альпак, от которой дети были в полном восторге, где можно гладить, обниматься и кормить абсолютно любого пушистика. Также останавливались покачаться на качелях над пропастью, где были красивые виды на горы. Ну и завершалась наша поездка Медовыми водопадами и Чайным двориком. Все очень довольны поездкой и дети, и взрослые. Это идеальная поездка для детей и по времени (если бы дольше по времени, то устали), и по маршруту.