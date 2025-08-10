Мои заказы

Альпаки – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Альпаки» в Кисловодске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
4 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка на ферму альпака - день с плюшевыми милашками
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на ферму альпака - день с плюшевыми милашками
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    10 августа 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Большое спасибо Ахмату, по пути показывал достопримечательности, отвечал на вопросы, поездка прошла комфортно и интересно.
    Ферма альпак и Медовые водопады -нереально красивые виды, атмосфера, даже дождливая погода не испортила впечатления, наоборот получилось более атмосферно и без пекла.

    Большое спасибо.
  • А
    Алексей
    9 августа 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Комфортная машина, знающий местность гид. Посмотрели гору-кольцо, альпак, медовые водопады, смотровую над ними. Никто не подгонял, спокойно посмотрели все площадки, пофоткались. Бонусом гид показал местную видовую кафешку с интересными блюдами.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Замечательная экскурсия❤️ хорошо организована, по времени не ограничивают🥰 мы как будто-то побывали в сказке 🏆🔥 альпака парк - это просто
    читать дальше

    чудо 😍 милейшие животные. Пейзажи, виды на горы замечательные👍 живописные места, впечатления незабываемые. 🔥 огромное спасибо Руслану за интересные рассказы, очень интересный и доброжелательный человек 🏆 на обратном пути заехали в кафе где вкуснейшая кавказская кухня 🥰🔥 за что Руслану отдельное спасибо. Там было не только вкусно, но и очень красиво🔥❤️ поездкой ОЧЕНЬ довольны! Рекомендую 👍

  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Это было замечательное путешествие. Мы побывали и в Альпаке-парке. Мы увидели не только альпак, но и лам, овечек, кроликов и
    читать дальше

    другую живность. Не хотелось уходить. Нам провели небольшую экскурсию, познакомив с питомцами. Здесь можно попить вкусный чай и съесть вкусняшки. Зарядитесь массой впечатлений!
    Наш гид отвёз нас на качели над ущельем. Красивые виды!
    Медовые водопады прекрасны! И мы узнали у нашего гида, почему они так называются. Не буду открывать секрет, пусть вам тоже расскажут и вы удивитесь.
    А ещё мы увидели много интересного и красиво-необычного. Ну как без варенья экзотического и вкусного?
    Вот поездка была уютная и комфортная.

  • И
    Ирина
    6 августа 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    03.08.2025. Огромное спасибо за экскурсию чуткому и душевному Дмитрию, нам очень- очень понравилось (2 взр +2 ребенка). Сначала мы забирались
    читать дальше

    на гору Кольцо, затем нас ждала ферма Альпак, от которой дети были в полном восторге, где можно гладить, обниматься и кормить абсолютно любого пушистика. Также останавливались покачаться на качелях над пропастью, где были красивые виды на горы. Ну и завершалась наша поездка Медовыми водопадами и Чайным двориком. Все очень довольны поездкой и дети, и взрослые. Это идеальная поездка для детей и по времени (если бы дольше по времени, то устали), и по маршруту.

  • И
    Ирина
    31 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Все отлично!
  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Потрясающая экскурсия, очень понравилась ферма альпак и водопады! По времени супер-комфортно, сильно не устаешь. Гид Руслан тоже нам понравился! Спасибо за экскурсию!
  • П
    Панова
    29 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Поехали на данную экскурсию, чтобы просто провести день. Но оказалось, что провели день незабываемо, интересно и получили только положительные эмоции.
    читать дальше

    Гид Дмитрий приехал немного заранее и ждал нас во дворе. По дороге рассказывал о городе интересные факты. Хочется отметить комфортность индивидуальной экскурсии, немалую роль в этом сыграл гид.
    Гора Кольцо прекрасна, наверху прохладный ветер, Альпака-парк вообще оставил бурю эмоций: уютное место с красивыми животными, горным чаем и пряниками. Прогулялись по Медовым водопадам, там красиво и модно вкусно перекусить или купить с собой. В чайном домике попробовали разные варенья с чаем. Приобрели чай разный.
    Однозначно данная экскурсия будет в рекомендациях моим друзьям.
    Спасибо за организацию

  • А
    Андрей
    28 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Экскурсия очень поправилась! Ездили 3 взрослых + малыш 2 года. Водитель Руслан очень аккуратно и оперативно подвозил до мест, рассказывал про местность, народы и подсказал где остановиться съесть наивкуснейших хычынов! Спасибо!!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Это была отличная поездка! ✨ Всего полдня — а впечатлений море! Медовые водопады завораживают своей красотой, гора Кольцо — настоящая
    читать дальше

    природная загадка, а уютный чайный домик добавил тепла и уюта в наш маршрут.

    Но особое место в сердце теперь занимает «ферма альпак» — столько радости и умиления мы не испытывали давно! Эти пушистики вызывают искренний детский восторг, хочется обнять каждого!

    Огромное спасибо гиду Руслану - за душевную атмосферу, интересные истории, отличную организацию и настоящую кавказскую кухню! Благодаря Вам экскурсия стала по-настоящему особенной. Очень советую всем, кто хочет почувствовать Кавказ душой 💚

    Жалко, что не решились прокатиться на зиплайне))

  • З
    Зейнаб
    6 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Тур Альпака-парк и Медовые водопады с гидом Дмитрием очень понравился!!! Дмитрий подъехал к дому в оговоренное время и во время всего пути рассказывал много исторических фактов и говорил куда лучше сходить, где лучший ракурс для фотографий. Одним словом- великолепно!!!
  • О
    Олеся
    5 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Всё понравилось! Отлично провели время, узнали много интересной и полезной информации. Наш водитель-гид Дмитрий замечательный экскурсовод и знаток своего края. Огромная ему благодарность!
  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Экскурсия нам очень понравилась. Ездили 2 взрослых и 2 ребёнка. Дети были в восторге от альпака-парка, а мы остались под
    читать дальше

    впечатлением от горы и водопадов. Отдельное спасибо гиду Руслану за душевное отношение, интересные рассказы и внимание к деталям. На протяжении всего путешествия Руслан терпеливо отвечал на наши вопросы, никогда не торопил и не ограничивал по времени.
    Общая длительность нашей экскурсии составила около 5 часов, большую часть из которой мы провели на природе, что было комфортно для детей. Это был идеальный вариант загородной прогулки!

  • О
    Олег
    27 июня 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Поездка оставила после себя исключительно положительные впечатления! Во многом это заслуга прекрасного гида Дмитрия. На протяжении всей поездки он отвечал
    читать дальше

    на вопросы, подмечал интересные факты о местах посещения. Провез нас по живописному маршруту и благодаря его совету получилось получить массу положительных эмоций и наделать кучу памятных фото. Обязательно приедем сюда еще раз и абсолютно точно обратимся к Дмитрию еще раз! Всем хорошего отдыха и настроения!

  • Д
    Дмитрий
    26 июня 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Ездили с гидом Дмитрием на экскурсию ферма альпак, медовые водопады, гора кольцо и чайный домик. Все очень понравилось! Гид очень
    читать дальше

    доброжелательный и интересный человек, который рассказал много всего нового об этих красивых местах. Посмотрели на красоту, отдохнули, расслабились! Спасибо большое!!! 😊

  • В
    Виктория
    25 июня 2025
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Потрясающая экскурсия! Недалеко от Кисловодска, очень интересно и продуктивно. Ферма альпак вызывает детский восторг и другие природные локации просто великолепны! Спасибо гиду за прекрасную экскурсию и интересную, познавательную информацию!

