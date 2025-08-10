Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на ферму альпака - день с плюшевыми милашками
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ДДарья10 августа 2025Большое спасибо Ахмату, по пути показывал достопримечательности, отвечал на вопросы, поездка прошла комфортно и интересно.
Ферма альпак и Медовые водопады -нереально красивые виды, атмосфера, даже дождливая погода не испортила впечатления, наоборот получилось более атмосферно и без пекла.
Большое спасибо.
- ААлексей9 августа 2025Комфортная машина, знающий местность гид. Посмотрели гору-кольцо, альпак, медовые водопады, смотровую над ними. Никто не подгонял, спокойно посмотрели все площадки, пофоткались. Бонусом гид показал местную видовую кафешку с интересными блюдами.
- ООльга7 августа 2025Замечательная экскурсия❤️ хорошо организована, по времени не ограничивают🥰 мы как будто-то побывали в сказке 🏆🔥 альпака парк - это просто
- ССветлана6 августа 2025Это было замечательное путешествие. Мы побывали и в Альпаке-парке. Мы увидели не только альпак, но и лам, овечек, кроликов и
- ИИрина6 августа 202503.08.2025. Огромное спасибо за экскурсию чуткому и душевному Дмитрию, нам очень- очень понравилось (2 взр +2 ребенка). Сначала мы забирались
- ИИрина31 июля 2025Все отлично!
- ЕЕлена30 июля 2025Потрясающая экскурсия, очень понравилась ферма альпак и водопады! По времени супер-комфортно, сильно не устаешь. Гид Руслан тоже нам понравился! Спасибо за экскурсию!
- ППанова29 июля 2025Поехали на данную экскурсию, чтобы просто провести день. Но оказалось, что провели день незабываемо, интересно и получили только положительные эмоции.
- ААндрей28 июля 2025Экскурсия очень поправилась! Ездили 3 взрослых + малыш 2 года. Водитель Руслан очень аккуратно и оперативно подвозил до мест, рассказывал про местность, народы и подсказал где остановиться съесть наивкуснейших хычынов! Спасибо!!
- ЕЕлена14 июля 2025Это была отличная поездка! ✨ Всего полдня — а впечатлений море! Медовые водопады завораживают своей красотой, гора Кольцо — настоящая
- ЗЗейнаб6 июля 2025Тур Альпака-парк и Медовые водопады с гидом Дмитрием очень понравился!!! Дмитрий подъехал к дому в оговоренное время и во время всего пути рассказывал много исторических фактов и говорил куда лучше сходить, где лучший ракурс для фотографий. Одним словом- великолепно!!!
- ООлеся5 июля 2025Всё понравилось! Отлично провели время, узнали много интересной и полезной информации. Наш водитель-гид Дмитрий замечательный экскурсовод и знаток своего края. Огромная ему благодарность!
- ООльга5 июля 2025Экскурсия нам очень понравилась. Ездили 2 взрослых и 2 ребёнка. Дети были в восторге от альпака-парка, а мы остались под
- ООлег27 июня 2025Поездка оставила после себя исключительно положительные впечатления! Во многом это заслуга прекрасного гида Дмитрия. На протяжении всей поездки он отвечал
- ДДмитрий26 июня 2025Ездили с гидом Дмитрием на экскурсию ферма альпак, медовые водопады, гора кольцо и чайный домик. Все очень понравилось! Гид очень
- ВВиктория25 июня 2025Потрясающая экскурсия! Недалеко от Кисловодска, очень интересно и продуктивно. Ферма альпак вызывает детский восторг и другие природные локации просто великолепны! Спасибо гиду за прекрасную экскурсию и интересную, познавательную информацию!
