Долина нарзанов и ферма альпак: приключения в окрестностях Кисловодска
Посетить смотровую площадку, погулять по живописному экопарку и пообщаться с очаровашками из Перу
Приглашаем вас в лёгкое и увлекательное путешествие без долгих переездов. Вы проедете по одной из самых красивых дорог в России и посетите плато с видом на величавый Эльбрус. Погуляете по экотропе и отведаете разные виды нарзанов прямо из источников. Сможете покататься на тюбингах (в любое время года!). А после отправитесь на ферму — в гости к милым альпакам.
5
7 отзывов
Описание экскурсии
Смотровая площадка на плато Шаджатмаз. В хорошую погоду вам откроется дивный вид на Эльбрус и просторы Северного Кавказа
Экопарк «Долина нарзанов», где находится 20 видов различных по составу и свойствам нарзанов. Помимо минеральных источников, парк привлекает живописными ландшафтами и целебным горным климатом. Здесь соседствуют горные реки, субальпийские луга, лесные массивы.
При желании вы прогуляетесь по экотропе (2,5 км) вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка. Маршрут пересекает реку Хасаут по пешеходным мостам 7 раз и проходит через источники родниковой воды
Увидите заброшенный замок Беталова
Также на территории круглый год работает тюбинг-аттракцион, детский городок и детский троллей протяжённостью 34 метра
После прогулки вы сможете перекусить в кафе с национальной кухней
Ферма альпак. В завершение мы отвезём вас в гости к очаровательным животным родом из Перу. Альпак можно будет покормить, погладить, вдоволь пообщаться с ними и сделать море ярких снимков. Тот самый случай, когда можно с уверенностью сказать, что положительные эмоции гарантированы!
По пути вы узнаете:
О самом высоком спящем вулкане страны
Формировании Кавказских гор
Как рождаются и формируются нарзанные источники, и почему их так много в нашем регионе
Историю замка Беталова и историю развития этой местности с 1930-х годов до современности
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Трансфер осуществляется на автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу бесплатно предоставим детские кресла и специальные удерживающие устройства
Экопарк «Долина нарзанов» находится всего в 40 минутах езды на машине от Кисловодска
Программа будет интересна семьям с детьми 5–12 лет и всем, кто хочет без длительных переездов активно провести полдня в горах Кавказа
Дополнительные расходы: — экосбор в Долине нарзанов: 500 ₽ с чел.; для детей 4-6 лет, пенсионеров, участников боевых действий — 300 ₽; (бесплатно для инвалидов 1 и 2 групп, ветеранов ВОВ и детей до 3-х лет) — тюбинг-аттракционы (безлимитный прокат с 10:00 до 19:00 — 1200 ₽; разовый спуск по взрослой трассе — 350 ₽; 3 спуска по детской трассе — 300 ₽) — зиплайн (один спуск по взрослой трассе — 1200 ₽) — вход в детский городок с надувной горкой и батутами — 300 ₽ — посещение фермы альпак: 700 ₽ с чел., дети до 3-х лет бесплатно — питание в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 320 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Дарья
28 окт 2025
Экскурсия просто замечательная! Екатерина отличный гид и рассказчик. Ребенок 5 лет был доволен.
Н
Наталья
18 июл 2025
Было круто. Мы увидели альпак, посмотрели как выглядит долина нарзанов. Все было понятно. Было круто!
Екатерина
26 июн 2025
Наша семья благодарит гида Анну, которая прекрасно провела экскурсию по всем интересным местам. По нашему желанию, в маршрут были добавлены Медовые водопады. Анна отличный водитель, гид и человек - было ощущение, что знаем ее не первый год. Красоты вокруг, не передать словами и фотоаппаратом - нужно ехать и смотреть 😍
О
Ольга
23 мая 2025
Здравствуйте! Экскурсия прошла просто замечательно! Екатерина очень хороший Гид, нам очень понравилось! Рекомендую 100%
Л
Любовь
17 апр 2025
Екатерина, потресающая девушка, экскурсовод, водитель и собеседник. Очень интересная экскурсия, даже с детьми одному 2 г, другому 9 лет было комфортно интересно. Очень все понравилось, Долина Нарзанов, Альпаки и виды вокруг.
Е
Екатерина
9 апр 2025
Хотим поблагодарить Екатерину за увлекательное путешествие, побывали с ней в сказке😍Катерина-очень приятный и эрудированный собеседник,знающий своё дело на 200% Столько всего интересного узнали,рекомендую с большим удовольствием!!!
С
Светлана
26 мар 2025
Замечательная экскурсия, получили только положительные эмоции! Екатерина отличный гид, водитель и очень приятный собеседник. По формату неутомительная, но в то же время насыщенная, мне и дочке (13 лет) понравилось, узнали и увидели много интересного. Ферма альпак - особое внимание: душевно, мило и с любовью! Рекомендуем!