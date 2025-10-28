Приглашаем вас в лёгкое и увлекательное путешествие без долгих переездов. Вы проедете по одной из самых красивых дорог в России и посетите плато с видом на величавый Эльбрус. Погуляете по экотропе и отведаете разные виды нарзанов прямо из источников. Сможете покататься на тюбингах (в любое время года!). А после отправитесь на ферму — в гости к милым альпакам.

Описание экскурсии

Смотровая площадка на плато Шаджатмаз. В хорошую погоду вам откроется дивный вид на Эльбрус и просторы Северного Кавказа

Экопарк «Долина нарзанов», где находится 20 видов различных по составу и свойствам нарзанов. Помимо минеральных источников, парк привлекает живописными ландшафтами и целебным горным климатом. Здесь соседствуют горные реки, субальпийские луга, лесные массивы.

При желании вы прогуляетесь по экотропе (2,5 км) вдоль реки Хасаут до слияния с рекой Малка. Маршрут пересекает реку Хасаут по пешеходным мостам 7 раз и проходит через источники родниковой воды

Увидите заброшенный замок Беталова

Также на территории круглый год работает тюбинг-аттракцион, детский городок и детский троллей протяжённостью 34 метра

После прогулки вы сможете перекусить в кафе с национальной кухней

Ферма альпак. В завершение мы отвезём вас в гости к очаровательным животным родом из Перу. Альпак можно будет покормить, погладить, вдоволь пообщаться с ними и сделать море ярких снимков. Тот самый случай, когда можно с уверенностью сказать, что положительные эмоции гарантированы!

По пути вы узнаете:

О самом высоком спящем вулкане страны

Формировании Кавказских гор

Как рождаются и формируются нарзанные источники, и почему их так много в нашем регионе

Историю замка Беталова и историю развития этой местности с 1930-х годов до современности

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер осуществляется на автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу бесплатно предоставим детские кресла и специальные удерживающие устройства

Экопарк «Долина нарзанов» находится всего в 40 минутах езды на машине от Кисловодска

Программа будет интересна семьям с детьми 5–12 лет и всем, кто хочет без длительных переездов активно провести полдня в горах Кавказа

Дополнительные расходы:

— экосбор в Долине нарзанов: 500 ₽ с чел.; для детей 4-6 лет, пенсионеров, участников боевых действий — 300 ₽; (бесплатно для инвалидов 1 и 2 групп, ветеранов ВОВ и детей до 3-х лет)

— тюбинг-аттракционы (безлимитный прокат с 10:00 до 19:00 — 1200 ₽; разовый спуск по взрослой трассе — 350 ₽; 3 спуска по детской трассе — 300 ₽)

— зиплайн (один спуск по взрослой трассе — 1200 ₽)

— вход в детский городок с надувной горкой и батутами — 300 ₽

— посещение фермы альпак: 700 ₽ с чел., дети до 3-х лет бесплатно

— питание в кафе