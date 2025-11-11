Мои заказы

Домбай наоборот

Фототур по местам, которые обычно проскальзывают мимо
Это не просто поездка в горы, а целое фотоприключение по местам, которые остаются за кадром. Вас ждут бирюзовые озёра, реликтовые леса и виды на Эльбрус, от которых перехватывает дыхание.

Всё — в вашем темпе и без суеты: с профессиональным фотографом, уютными остановками, красивыми историями и вниманием к каждой мелочи.
Домбай наоборот© Алёна
Домбай наоборот© Алёна
Домбай наоборот© Алёна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя20
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Индивидуальное фотопутешествие с профессиональным фотографом — никаких постановок, только живые и атмосферные кадры.

Прогулка по редким и недооценённым местам Тебердинского заповедника — мы сделаем фотостопы там, где другие не останавливаются. Также вы увидите:

  • Перевал Гумбаши — открыточный вид на Эльбрус
  • Альпийские луга и реликтовый лес
  • Подвесной мост и древний храм 10 века
  • Бирюзовые горные реки, в которых отражаются облака, и озёра, в которых отражаетесь вы

Гибкий маршрут — подстраиваемся под погоду, свет и ваше настроение.

Приятные паузы — чай из термоса, снеки и беседы с душой.

Истории, легенды, наблюдения и факты о Кавказе — интересно и без штампов

Вы не запомните названия всех ущелий. Но вы точно запомните, как смотрели на Эльбрус и молчали от восторга. А ещё у вас останутся фотографии, на которых не видно, как дует ветер — но видно, как вам хорошо.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Renault Duster. У нас нет конкретного тайминга: мы не ограничиваем путешественников во времени на конкретной локации
  • Программа 7+
  • Снимаем на полнокадровую камеру Nikon D610. Через 2–3 недели вы получите от 50 профессиональных фото ссылкой на облачное хранилище (доступ на 1 месяц)
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами поедут: Константин Кордонский — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский», гид и водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 68 туристов
Привет. Я — Алёна, гид национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» и один из лучших фотографов КМВ. Девять
читать дальше

лет назад мы приехали в Кисловодск на полгодика «перезагрузится», но прикипели душой к этим прекрасным местам и остались здесь жить. Все эти годы мы влюбляли в Кисловодск и его окрестности наших друзей и близких. Используя прошлый опыт организации международных инсентив событий, в команде организаторов мы создавали крупные корпоративные мероприятия в горах и индивидуальные программы отдыха и развлечений. С тем же трепетом и восхищением, опытом и профессионализмом мы влюбим и вас в этот сказочный край!

