Это не просто поездка в горы, а целое фотоприключение по местам, которые остаются за кадром. Вас ждут бирюзовые озёра, реликтовые леса и виды на Эльбрус, от которых перехватывает дыхание.
Всё — в вашем темпе и без суеты: с профессиональным фотографом, уютными остановками, красивыми историями и вниманием к каждой мелочи.
Описание фото-прогулки
Индивидуальное фотопутешествие с профессиональным фотографом — никаких постановок, только живые и атмосферные кадры.
Прогулка по редким и недооценённым местам Тебердинского заповедника — мы сделаем фотостопы там, где другие не останавливаются. Также вы увидите:
- Перевал Гумбаши — открыточный вид на Эльбрус
- Альпийские луга и реликтовый лес
- Подвесной мост и древний храм 10 века
- Бирюзовые горные реки, в которых отражаются облака, и озёра, в которых отражаетесь вы
Гибкий маршрут — подстраиваемся под погоду, свет и ваше настроение.
Приятные паузы — чай из термоса, снеки и беседы с душой.
Истории, легенды, наблюдения и факты о Кавказе — интересно и без штампов
Вы не запомните названия всех ущелий. Но вы точно запомните, как смотрели на Эльбрус и молчали от восторга. А ещё у вас останутся фотографии, на которых не видно, как дует ветер — но видно, как вам хорошо.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Renault Duster. У нас нет конкретного тайминга: мы не ограничиваем путешественников во времени на конкретной локации
- Программа 7+
- Снимаем на полнокадровую камеру Nikon D610. Через 2–3 недели вы получите от 50 профессиональных фото ссылкой на облачное хранилище (доступ на 1 месяц)
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поедут: Константин Кордонский — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский», гид и водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 68 туристов
Привет. Я — Алёна, гид национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» и один из лучших фотографов КМВ. ДевятьЗадать вопрос
