Это не просто поездка в горы, а целое фотоприключение по местам, которые остаются за кадром. Вас ждут бирюзовые озёра, реликтовые леса и виды на Эльбрус, от которых перехватывает дыхание. Всё — в вашем темпе и без суеты: с профессиональным фотографом, уютными остановками, красивыми историями и вниманием к каждой мелочи.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Индивидуальное фотопутешествие с профессиональным фотографом — никаких постановок, только живые и атмосферные кадры.

Прогулка по редким и недооценённым местам Тебердинского заповедника — мы сделаем фотостопы там, где другие не останавливаются. Также вы увидите:

Перевал Гумбаши — открыточный вид на Эльбрус

Альпийские луга и реликтовый лес

Подвесной мост и древний храм 10 века

Бирюзовые горные реки, в которых отражаются облака, и озёра, в которых отражаетесь вы

Гибкий маршрут — подстраиваемся под погоду, свет и ваше настроение.

Приятные паузы — чай из термоса, снеки и беседы с душой.

Истории, легенды, наблюдения и факты о Кавказе — интересно и без штампов

Вы не запомните названия всех ущелий. Но вы точно запомните, как смотрели на Эльбрус и молчали от восторга. А ещё у вас останутся фотографии, на которых не видно, как дует ветер — но видно, как вам хорошо.

Организационные детали