читать дальше поведал историю парка. А на память у нас остались чудесные фотографии. Даже если вы такие же неопытные модели как мы с мамой, можете смело обращаться к Александру. Спасибо большое, Александр!!!

Отдыхали с мамой в КМВ. При посещении Кисловодска у нас была фотопрогулка по национальному парку. Время пролетело незаметно. Александр нам