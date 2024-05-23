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Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Кисловодске
Погулять по национальному парку и возле Зеркального пруда в компании гида-фотографа
Начало: На улице Карла Маркса
«Устроим фотосессию возле клумб и фонтанов, Зеркального пруда и на мостике «Дамский каприз»»
60004 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Из Кисловодска - к Эльбрусу: спокойное фотопутешествие в горы
Полюбоваться первозданной красотой природы и получить профессиональные снимки (в мини-группе)
Начало: от вашего отеля
«Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
«Начнём прогулку с Курортного бульвара: здесь расположено огромное количество архитектурных достопримечательностей, которые станут прекрасными декорациями для фотосессии»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Спасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания о путешествии останутся не только в памяти, но и в фотоальбоме!
- ТТатьяна17 апреля 2024Отдыхали с мамой в КМВ. При посещении Кисловодска у нас была фотопрогулка по национальному парку. Время пролетело незаметно. Александр нам
- ССергей5 апреля 2024Спасибо Александру за активную экскурсию, нашагали под 10 км, зато посмотрели много. Где был совсем крутой под’ем, останавливались для приведения дыхания в норму)) Отдельное спасибо за фотосопровождение и снимки! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Фотопрогулки»
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