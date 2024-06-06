Тебердинский заповедник – экскурсии в Кисловодске

Найдено 24 экскурсии в категории «Тебердинский заповедник» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
68 отзывов
Из Кисловодска в Домбай: Путешествие через века и природные красоты
Погрузитесь в мир древних культур и неповторимых природных ландшафтов с индивидуальной экскурсией из Кисловодска в Домбай
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 800 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 280 за всё до 6 чел.
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Зов гор: незабываемая поездка в Домбай
Получить впечатления на всю жизнь, посетив заповедный уголок природы в самом сердце Кавказа
10 июня в 00:00
15 июня в 08:00
от 14 800 за всё до 6 чел.
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: величие гор и чистота озер
Домбай ждет вас: горные вершины, чистые озера и средневековые памятники в однодневной экскурсии из Кисловодска
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 000 за человека
Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
57 отзывов
Домбай в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
138 отзывов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118 за человека
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
По долинам и по взгорьям: из Кисловодска в Домбай
Увидеть и прочувствовать заповедные места в сердце Кавказских гор
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Групповая
11 часов
106 отзывов
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - к красотам Домбая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к красотам Домбая
Путешествие по главным местам края, приправленное хвойными ароматами и свежим горным воздухом
Начало: На проспекте Победы либо адрес проживания
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200018 700 за всё до 4 чел.
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Домбай - путешествие в чарующий горный край
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и Домбай
Провести насыщенный день среди природных красот Карачаево-Черкесии
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
15 000 за всё до 4 чел.
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Джип-тур в Домбай
    Спасибо Али Султану и Антону, за незабываемое путешествие. Невероятная красота сопровождала нас всю дорогу, даже радуга провожала нас на обратном пути. Моя мечта сбылась, Эльбрус и Домбай навсегда в моём сердце♥️
  • З
    Злата
    21 мая 2024
    Домбай - душа Карачаево-Черкесии
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
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    снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово!

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озёр
    Экскурсия в целом понравилась, шикарные горы Домбая, единственное нам не повезло с погодой, при подьеме на высоту 3008 метров на
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    открытом подъемнике начался дождь с градом, сильный ветер и снег, я насквозь промокла и околела, согревалась в кафе глинтвейном, поэтому не получилось подняться на высоту 3200 метров. Было очень холодно, поэтому совет одеваетесь очень тепло, чтобы не замерзнуть.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
    Отличная, прекрасно организованная экскурсия! Владимир замечательный внимательный гид. Спокойный, опытный, знающий и любящий природу. Что важно, очень хороший водитель. Ландшафты
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    потрясающие. Домбай впечатляет, канатная дорога с открытыми сиденьями позволяет комфортно адаптироваться к высоте, подышать горным воздухом, увидеть горные вершины во всем их величии и красоте. Искренне рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    10 мая 2024
    Джип-тур в Домбай
    Решили поехать на Домбай! Забронировали здесь экскурсию! Нам очень повезло с гидом - его зовут Артем из агентства Чудеса Кавказа!
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    В непринужденной манере он нам рассказывал по дороге об истории и культуре проезжаемых нами мест! Очень поразил Шаонинский храм! Понравился обед около этого места, все было вкусно и недорого! Ну и конечно же виды по пути и в самом Домбае просто поражают! Очень рекомендую данную экскурсию и гида Артема!

  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Из Кисловодска - в великолепный Домбай
    С погодой не повезло, была низкая облачность, туман, но при этом благодаря Олегу мы увидели прекрасный Шоаинский храм, поднялись к нему, посмотрели на горную реку, поднялись в горы и после пообедали в чудесном маленьком кафе потрясающе вкусным жарким из баранины.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тебердинский заповедник»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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