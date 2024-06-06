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В непринужденной манере он нам рассказывал по дороге об истории и культуре проезжаемых нами мест! Очень поразил Шаонинский храм! Понравился обед около этого места, все было вкусно и недорого! Ну и конечно же виды по пути и в самом Домбае просто поражают! Очень рекомендую данную экскурсию и гида Артема!