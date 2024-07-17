Вас ждет настоящее путешествие в страну гор, в царство субальпийских лугов, величественных хребтов, перевалов и глубоких ущелий с бурными водопадами — настоящее приключение с подъёмом на высоту 2600 метров над уровнем моря.
Здесь вы отдохнете душой, полюбуетесь удивительными пейзажами и окунетесь в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Здесь вы отдохнете душой, полюбуетесь удивительными пейзажами и окунетесь в волшебную атмосферу Кавказских гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Самая красивая дорога на Северном Кавказе
Путь на Джилы-Су — тот самый случай, когда сама дорога ничуть не хуже финальной точки маршрута. Мы не просто отправляемся из пункта А в пункт Б, а от души наслаждаемся невероятными пейзажами! Эта дорога уникальна и отличается от всех других на Кавказе тем, что проложена по вершинам горных хребтов, а не по дну ущелий, благодаря чему на всём протяжении поездки нам будут открываться потрясающие виды и головокружительные панорамы.
Плато Шатджатмаз
Смотровая площадка с плато Шатджатмаз, где перед нами впервые предстаёт во всей красе Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Это самый масштабный вид на горы и одна из лучших смотровых площадок на высоте 2126 метров над уровнем моря. Многие путешественники считают именно этот вид лучшим за всю экскурсию. Справа видны телескопы обсерватории Шатджатмаз, а слева простирается величественное плато Канжол (3000 метров), которое будет нашим спутником почти всю дорогу на Джилы-Су. Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»«Скалы Аватары» — локация будто сошедшая с кадров одноимённого фильма. Со дна ущелья скалы здесь вырастают на сотни метров вверх и напоминают скорее пейзажи Карелии, нежели Кавказа. Когда-то здесь было плато, но в течение тысячелетий порода обрушалась, а бурная река промыла каньон, образовав удивительные скалы. Путь к ним ведёт через древний склеп, вырытый в земле, — при строительстве дороги здесь нашли аланские захоронения. Здесь же открывается живописный вид на «перекрёсток» двух ущелий, поросших еловым лесом.
Водопад Каракая-Су
Путь к водопаду Каракая-Су лежит сначала по участку бездорожья, а после — узкой тропой вдоль отвесной одноимённой скалы. Это самый мощный из трёх водопадов, и чтобы в полной мере ощутить его энергию, нужно перейти деревянный мостик над бурлящей рекой — тогда к нему можно будет подойти на расстояние 10 метров, и за это время вас изрядно намочит водяным ветром.
Водопад Султан
Удивительный по красоте памятник природы, расположенный в Кабардино-Балкарии. Считается одним из самых зрелищных водопадов Северного Приэльбрусья. Водопад находится в долине ручья Кызыл-Кол, всего в 3-4 км. ниже ледяных полей Эльбруса. В районе Султана эта река выходит из образованного лавовым потоком горного каньона и с шумом падает вниз с 40 м. скального уступа.
Водопад Кызыл-Су
Водопад Кызыл-Су — один из трёх самых эффектных водопадов у подножия Эльбруса. Название водопада переводится как «красная вода». Подойти очень близко к водопаду нет возможности, поскольку он словно зажат среди крутых горных склонов. Лучшее место для того, чтобы полюбоваться водопадом, — это обзорная площадка в самом конце мыса, на котором летом стоит палаточный лагерь. Отсюда видно, как горная река Кызыл-Кол буквально раздвинула горную породу и падает в красивый каньон с 20-ти метровой высоты!
Глянцевая фотолокация
Обязательно останавливаемся на одном из склонов плато, где дорога ныряет вниз и открывает самый умопомрачительный вид Джилы-Су. Здесь туристы застывают во всевозможных позах или убегают вдаль по белой разделительной полосе на фоне Эльбруса, чтобы сделать эффектные фотографии. Экопарк «Долина Нарзанов»Уникальная территория с минеральными родниками, не имеющими аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам, а сам парк расположен в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. Долина нарзанов также порадует вас медитативной прогулкой по живописному ущелью вдоль горной реки Хасаут, вкусными хычинами, шашлыком из ягнёнка и запечённой местной форелью.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шатджатмаз
- Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Су
- Экопарк «Долина Нарзанов»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, термальные комплексы и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
17 июл 2024
Огромная благодарность Николаю за незабываемую поездку в Джилы-Су.
Как важно, когда в путешествии Вас сопровождает профессиональный водитель, гид и настоящий проводник.
Путешествие было увлекательным, насыщенным, получили огромное удовольствие от прекрасного вида гор, плато, водопадов. Посетили поляну Эммануэля, восторг и умиротворение. Заехали к альпакам и обедали в Долине Нарзанов. Эльбрус показал себя во всей красе на протяжении всего пути! Вернемся снова.
Как важно, когда в путешествии Вас сопровождает профессиональный водитель, гид и настоящий проводник.
Путешествие было увлекательным, насыщенным, получили огромное удовольствие от прекрасного вида гор, плато, водопадов. Посетили поляну Эммануэля, восторг и умиротворение. Заехали к альпакам и обедали в Долине Нарзанов. Эльбрус показал себя во всей красе на протяжении всего пути! Вернемся снова.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Насладитесь захватывающим джип-путешествием к склону Эльбруса. Откройте для себя горы, водопады и целебные нарзаны Джилы-су за один день
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Посетите природный курорт Джилы-Су с целебными источниками и водопадами. Узнайте о мифах Кавказа и насладитесь местной кухней
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.