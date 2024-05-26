1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: у вашего отеля
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
от 13 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 07:00
15 июня в 18:00
1950017 550₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Захватывающие виды по дороге, Эльбрус во всей красе, три водопада, источники, суслики) Отдельная благодарность водителю!
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия самая лучшая! Гид Сергей очень подробно рассказывал,показывал места,где лучше всего фотографироваться,2 раза перекусывли в кафешках с домашней кухней,никуда не
- OOlimp0111197419 мая 2024Экскурсия супер интересная нам повезло с погодой было солнышко, насладились всеми красотами. Гиду Андрею отдельное спасибо
- ГГеоргий16 мая 2024Отправились в горы в туманную погоду. Несмотря на плохую видимость, Владимир старался сделать интересные остановки и сопровождал поездку ненавязчивыми рассказами
- ЕЕкатерина13 мая 2024То что лучше гор могут быть только горы нам помогла понять эта поездка и организация в лице Александра и водителя
- ООльга12 мая 2024Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
- ААнна29 октября 2023Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
- ААлександр5 июня 2022По разговорам организаторов экскурсий в Кисловодске на плато Канжол можно не ехать, там все аналогичное Бермамыту. Не верьте этому!!! Нужно
- ААнтон3 июня 2022Спасибо большое Дмитрию за прекрасную экскурсию. День пролетел на одном дыхании! Потрясающее место Силы, невероятные виды, отсутствие толп туристов. Всем рекомендую!
- ААнатолий22 октября 2021Гид Вячеслав провел великолепную экскурсию. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Плато Канжол»
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