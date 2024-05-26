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о жизни местных и природе края. Уже и не надеялись увидеть Эльбрус, но в какой- то момент тучи расступились, и мы полюбовались снежными вершинами. Погода быстро менялась, был и туман, и снег, и яркое солнце. Даже если вы не увидите Эльбрус (хотя всегда стоит надеятся), будет много завораживающих видов на Кавказский хребет, водопады, реки и ущелья. Да и в тумане в горах есть своя таинственная красота. Спасибо Владимиру за комфортное и безопасное вождение при любых погодных условиях!