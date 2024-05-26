Плато Канжол – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Плато Канжол» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
Начало: у вашего отеля
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
от 13 500 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
9 часов
402 отзыва
Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 200 за человека
Ханская дорога: плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Ханская дорога: плато Канжол
Насладиться видами Эльбруса с идеальной локации + побывать на озёрах Шадхурей и в Тызыльском ущелье
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 07:00
15 июня в 18:00
1950017 550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
    Захватывающие виды по дороге, Эльбрус во всей красе, три водопада, источники, суслики) Отдельная благодарность водителю!
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
    Экскурсия самая лучшая! Гид Сергей очень подробно рассказывал,показывал места,где лучше всего фотографироваться,2 раза перекусывли в кафешках с домашней кухней,никуда не
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    торопил давал время всё осмотреть и погулять. А ещё нам повезло с погодой и увидеть Эльбрус как на ладони. Горные серпантины,Урочище Джилы-Су,водопады,Эльбрус,Долина Нарзанов,всё было интересно и познавательно. Сергею огроменное спасибо!!!

  • O
    Olimp01111974
    19 мая 2024
    Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
    Экскурсия супер интересная нам повезло с погодой было солнышко, насладились всеми красотами. Гиду Андрею отдельное спасибо
  • Г
    Георгий
    16 мая 2024
    Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
    Отправились в горы в туманную погоду. Несмотря на плохую видимость, Владимир старался сделать интересные остановки и сопровождал поездку ненавязчивыми рассказами
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    о жизни местных и природе края. Уже и не надеялись увидеть Эльбрус, но в какой- то момент тучи расступились, и мы полюбовались снежными вершинами. Погода быстро менялась, был и туман, и снег, и яркое солнце. Даже если вы не увидите Эльбрус (хотя всегда стоит надеятся), будет много завораживающих видов на Кавказский хребет, водопады, реки и ущелья. Да и в тумане в горах есть своя таинственная красота. Спасибо Владимиру за комфортное и безопасное вождение при любых погодных условиях!

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
    То что лучше гор могут быть только горы нам помогла понять эта поездка и организация в лице Александра и водителя
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    Ивана. Ребята лучшие в своем деле, обязательно будем возвращаться и все поездки только с ними. Хорошо было абсолютно все: забрали прям от отеля, чистая машина, очень вежливый и душевный водитель, шикарные виды и локации.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Ханская дорога: плато Канжол
    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый простой, но стоит того.
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    Виды незабываемые, природа творит чудеса. Прекрасные лошадки, любопытные коровки и овечки. Уже не терпится вернуться в Кисловодск, и других гидов даже рассматривать не планирую. Дмитрий, спасибо 👍

    Это наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самыйЭто наша вторая поездка с Дмитрием, и уже это говорит само за себя)) маршрут не самый
  • А
    Анна
    29 октября 2023
    Ханская дорога: плато Канжол
    Живописная дорога, потрясающие виды, и на горы, и на пасущийся скот, и отдельно на красавца Эльбруса, а в завершении на
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    карстовые озера с голубой водой, взгляд отдыхает, наполняешься умиротворением и спокойствием, комфортный автомобиль для такого рода поездки, подготовленный водителем для идеальной проходимости всех сложных дорожных участков. Вежливый, легкий в общении и заботливый Дмитрий сделает путешествие вдвойне приятным. Рекомендую!

  • А
    Александр
    5 июня 2022
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    По разговорам организаторов экскурсий в Кисловодске на плато Канжол можно не ехать, там все аналогичное Бермамыту. Не верьте этому!!! Нужно
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    обязательно поехать и посмотреть. Виды шикарные. С Бермамытом не сравнить. Канжол понравился больше. Экскурсия отличная: интересно, красиво, познавательно. Теперь цель поехать и поймать грозы, а также призрака. Берите не пожалеете.

  • А
    Антон
    3 июня 2022
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    Спасибо большое Дмитрию за прекрасную экскурсию. День пролетел на одном дыхании! Потрясающее место Силы, невероятные виды, отсутствие толп туристов. Всем рекомендую!
  • А
    Анатолий
    22 октября 2021
    Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
    Гид Вячеслав провел великолепную экскурсию. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Плато Канжол»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
  2. Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
  3. Джилы-Су - путешествие к подножию Эльбруса из Кисловодска
  4. Ханская дорога: плато Канжол
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Плато Канжол" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 17 550 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 478 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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