Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су

Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края

5
6 отзывов
Вы посетите сказочное место Кабардино-Балкарии — природный курорт с целебными источниками и потрясающими пейзажами Северного Приэльбрусья.

Осмотрите могучие водопады Джилы-Су, примете омолаживающие ванны и отведаете лечебной воды.

А по пути поговорим о мифологии, местных этносах и удивительных исторических фактах.
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су
Cквозь облака — к заповедному Джилы-Су

Что вас ожидает

Рай для фотосессий

День будет богатым на зрелищные локации, в которых вы оцените разнообразие ландшафтных форм и сделаете яркие снимки. Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам. Также вы сможете принять «скальные» нарзанные ванны, а в Долине нарзанов отведать воды из 12 источников, бьющих прямо из-под горы. Кроме того, я подскажу приятное заведение, где стоит оценить блюда местной кухни.

Интересные беседы по пути

Впечатляющие панорамы будут сопровождаться увлекательными историями, которые дополнят ваши представления о регионе. Поговорим о роли Кавказа в античной мифологии. О происхождении и судьбе местных народов. И даже о том, как повлияло на Кавказ открытие Америки.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходит на комфортном внедорожнике Фольцваген. Маршрут безопасный.
  • Дополнительные расходы: вход в Долину нарзанов — 50 руб. /человека и личные траты в кафе
  • Бонус к путешествию: по вашему желанию сделаем профессиональную фото- и видеосъемку
  • Маршрут высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
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6 реальных отзывов от туристов

О
23 окт 2021
Отзывы пишу не часто, но этот случай исключение. Экскурсия с Иваном очень понравилась. Истории слушать интересно, дети тоже были увлечены, всегда есть обратная связь. Машина фольцваген Амарок -плюс для таких путешествий. Бонус это то, что Иван прекрасный фотограф и сделал видео стори. Жаль только сусликов увидеть не удалось. Придётся ехать ещё раз;)
Шиманов
6 окт 2021
Экскурсией очень доволен. Иван-эрудированный рассказчик, хороший собеседник. Как человек-отзывчивый и предупредительный. Маршрут очень интересный. Автомобиль комфортный. В общем всё на "ура".
В
30 авг 2021
Для того, чтобы полноценно оценить экскурсию, освещать её словами - это просто бессмысленно. Одним словом, туда надо ехать однозначно и именно с Иваном. Мы, конечно, не принижаем достоинство и профессионализм других гидов, но те знания по истории Кавказа, которыми владеет Иван, бесценны. А виды со смотровых площадок, на которых мы побывали, не описать словами. Звоните, бронируйте и получите огромное удовольствие!
К
28 авг 2021
У концу экскурсии у меня просто закончились слова.
Невероятные, захватывающие виды + интересные рассказы гида - все вместе сложилось в потрясающую поездку🔥

Просто 15 из 10, я в восторге!
Р
27 авг 2021
Иван очень пунктуальный. Великолепный и самое главное безопасный водитель. Очень комфортная езда. Всегда прислушивается к твоим пожеланиям. Очень корректный и достойный человек!
Л
6 авг 2021
Если вы решили поехать на экскурсию, не пожалейте денег и выберите именно индивидуальный тур, а если будете выбирать с кем ехать, то однозначно рекомендую Ивана! В его машине с его уверенным вождением, а дороги будут сложные, вы будете себя чувствовать очень комфортно! А самое главное - это не просто водитель, а действительно интересный эрудированный человек, который любит свой край и людей, живущих в нем, он расскажет вам много интересного, и даже если вы заранее прочитаете об этих местах что-то в интернете, это будет лишь каплей из того, что узнаете от Ивана! Если вернемся еще раз, обязательно заранее забронируем у него новые экскурсии! Само место Джилы-Су просто волшебное, дорога необыкновенная, пока едете по ней созерцаете холмистые горы, на которых пасутся овцы, коровы, лошади, вы увидете горные реки и водопады, а воздух в горах необыкновенный, и пейзажи просто завораживающие! Я вам уже завидую, если выбрали этот тур;) снова хочу туда;)

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