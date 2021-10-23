Что вас ожидает

Рай для фотосессий

День будет богатым на зрелищные локации, в которых вы оцените разнообразие ландшафтных форм и сделаете яркие снимки. Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам. Также вы сможете принять «скальные» нарзанные ванны, а в Долине нарзанов отведать воды из 12 источников, бьющих прямо из-под горы. Кроме того, я подскажу приятное заведение, где стоит оценить блюда местной кухни.

Интересные беседы по пути

Впечатляющие панорамы будут сопровождаться увлекательными историями, которые дополнят ваши представления о регионе. Поговорим о роли Кавказа в античной мифологии. О происхождении и судьбе местных народов. И даже о том, как повлияло на Кавказ открытие Америки.

Организационные детали