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Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су

5
3 отзыва
Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Урочище Джилы-Су — это уникальный уголок природы Кабардино-Балкарии у северного подножия Эльбруса в нескольких километрах от седого исполина на высоте 2400 м.

Приехав туда, вы сможете искупаться в целебных нарзанных источниках и насладиться вкусом питьевых минеральных вод.

Далее вас ждёт интереснейшая пешая прогулка 👣 по окрестностям Джилы-Су, зрелище многометровых Султанских водопадов и осмотр известных «Долины замков» и «Каменного моста».

Джилы-Су — это мистическое место, окутанное разными тайнами, о которых вам с удовольствием поведает гид.

По пути следования предусмотрены остановки, чтобы сделать неповторимые фотоснимки и восхититься потрясающими видами в местах с панорамным обзором.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су

Что вы увидите

  • Урочище Джилы-Су
  • Султанские водопады
  • «Долина замков»
  • «Каменный мост»
Термальные источники Джилы-СуНазвание урочища в переводе означает «тёплая вода», здесь повсюду бьют источники горячих нарзанов и радонов, способных излечивать различные заболевания. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники Джилы-Су подогреты недрами Эльбруса до 22-24 °C. Есть возможность принять минеральную ванну — искупаться в искусственном каменном бассейне, в который из земли бьёт ключом минеральная вода. Заряд бодрости и потрясающие ощущения благодаря тысячам мелких пузырьков обеспечены! Из некоторых источников воду можно пить, только не стоит забывать о её «очистительных» свойствах. Природные достопримечательности 🏛️ Джилы-СуБольшой популярностью пользуются не только источники Джилы-Су, исключительные по своим лечебным свойствам и набору минеральных веществ. Здесь на достаточно небольшой территории сосредоточено множество природных достопримечательностей. В «Долине замков» можно увидеть останцы морен, напоминающие сказочные башни, фигуры людей и верблюдов. Ещё одни остроконечные камни носят название «Зубы дракона». «Калинов мост» или «Каменный мост» образовался естественным образом на реке Малке по причине обвала скалы.
Водопады Джилы-Су поражают великолепием и мощью, хотя в их названиях присутствует некоторая путаница. Говорят, что весь комплекс правильно называть Султанскими водопадами, а отдельные из них носят имена Эмир, Шейх и Султан, высота последнего составляет 40 м. Есть возможность сходить к холодному Серебряному источнику, получившему своё название благодаря содержанию около 4 мг серебра в каждом литре воды. Источник берёт своё начало в ледниках, поэтому температура воды в нём не превышает 5 °C. Заряд энергией природыИз поездки вы вернётесь невероятно впечатленные красотой и наполненные энергетической силой этих мест. Каждый, кто стремится порадовать душу и оздоровить тело, приезжает в Джилы-Су вновь и вновь, чтобы насладиться видами природы и испытать лечебный эффект воздушной и водной стихии. Экскурсии 🧭 из Кисловодска на Джилы-Су организуются на 4-7-местных джипах повышенной проходимости. Дорога туда ведёт по высокогорью через четыре ущелья, различные по климатическим зонам и ландшафту.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб - взрослым, 30 руб - детям)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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3 отзыва оставили туристы

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