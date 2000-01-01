Термальные источники Джилы-СуНазвание урочища в переводе означает «тёплая вода», здесь повсюду бьют источники горячих нарзанов и радонов, способных излечивать различные заболевания. Мощные, насыщенные углекислым газом термальные источники Джилы-Су подогреты недрами Эльбруса до 22-24 °C. Есть возможность принять минеральную ванну — искупаться в искусственном каменном бассейне, в который из земли бьёт ключом минеральная вода. Заряд бодрости и потрясающие ощущения благодаря тысячам мелких пузырьков обеспечены! Из некоторых источников воду можно пить, только не стоит забывать о её «очистительных» свойствах. Природные достопримечательности 🏛️ Джилы-СуБольшой популярностью пользуются не только источники Джилы-Су, исключительные по своим лечебным свойствам и набору минеральных веществ. Здесь на достаточно небольшой территории сосредоточено множество природных достопримечательностей. В «Долине замков» можно увидеть останцы морен, напоминающие сказочные башни, фигуры людей и верблюдов. Ещё одни остроконечные камни носят название «Зубы дракона». «Калинов мост» или «Каменный мост» образовался естественным образом на реке Малке по причине обвала скалы.

Водопады Джилы-Су поражают великолепием и мощью, хотя в их названиях присутствует некоторая путаница. Говорят, что весь комплекс правильно называть Султанскими водопадами, а отдельные из них носят имена Эмир, Шейх и Султан, высота последнего составляет 40 м. Есть возможность сходить к холодному Серебряному источнику, получившему своё название благодаря содержанию около 4 мг серебра в каждом литре воды. Источник берёт своё начало в ледниках, поэтому температура воды в нём не превышает 5 °C. Заряд энергией природыИз поездки вы вернётесь невероятно впечатленные красотой и наполненные энергетической силой этих мест. Каждый, кто стремится порадовать душу и оздоровить тело, приезжает в Джилы-Су вновь и вновь, чтобы насладиться видами природы и испытать лечебный эффект воздушной и водной стихии. Экскурсии 🧭 из Кисловодска на Джилы-Су организуются на 4-7-местных джипах повышенной проходимости. Дорога туда ведёт по высокогорью через четыре ущелья, различные по климатическим зонам и ландшафту.