Мы собрали, пожалуй, самые красивые локации края в одном маршруте.
Вы проедете по живописной дороге через плато Шаджатмаз и остановитесь у скал-аватаров и священной горы Тузлук. Побываете у освежающих водопадов и на смотровых площадках. Конечная точка маршрута — урочище Джилы-Су с его нарзанными источниками и потрясающими видами.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Кисловодска
Вы отправитесь в сторону Эльбруса и сразу окажетесь среди горных пейзажей.
8:20 — обзорная площадка на горе Баран
Сделаете первую остановку и полюбуетесь панорамой Кисловодска и окрестностей.
8:40 — плато Шаджатмаз
Рассмотрите Главный Кавказский хребет и при ясной погоде увидите Эльбрус.
9:00 — завтрак в кафе
Сделаете паузу, чтобы перекусить и набраться сил перед дорогой.
9:40 — горы-абреки
Проедете живописные участки с необычными скальными формами.
10:00 — скалы-аватары
Остановитесь у эффектных скал, которые напоминают пейзажи из знаменитого фильма.
10:40 — дорога и вид на гору Тузлук
Проедете один из самых фотогеничных участков маршрута и увидите священную гору.
11:20 — водопад Каракая-Су
Встретите мощный поток воды среди горных склонов.
12:20 — водопад Кызыл-Су
Притормозите у ещё одного живописного водопада.
12:30–15:30 — урочище Джилы-Су
Проведёте время у подножия Эльбруса: освежитесь у водопада Султан, понаблюдаете за сусликами, попробуете нарзан и пообедаете с видом на горы.
16:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поедем на автомобиле УАЗ Патриот 2015 года выпуска в отличном состоянии. Сообщите заранее, если нужны детские кресла
- Завтрак и обед оплачиваются дополнительно по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 34 туристов
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и интересный человек! По дороге всë рассказал, показал. Разделял вместе с нами радость и впечатления! Угощал конфетами! Несмотря на то, что погода нас не особо порадовала, наша экскурсия прошла на легке.
Расул
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, наша команда всегда к вашим услугам.
