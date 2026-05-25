Мои заказы

Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су

Ощутить дыхание гор и увидеть Эльбрус в анфас
Мы собрали, пожалуй, самые красивые локации края в одном маршруте.

Вы проедете по живописной дороге через плато Шаджатмаз и остановитесь у скал-аватаров и священной горы Тузлук. Побываете у освежающих водопадов и на смотровых площадках. Конечная точка маршрута — урочище Джилы-Су с его нарзанными источниками и потрясающими видами.
5
1 отзыв
Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су
Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су
Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Кисловодска

Вы отправитесь в сторону Эльбруса и сразу окажетесь среди горных пейзажей.

8:20 — обзорная площадка на горе Баран

Сделаете первую остановку и полюбуетесь панорамой Кисловодска и окрестностей.

8:40 — плато Шаджатмаз

Рассмотрите Главный Кавказский хребет и при ясной погоде увидите Эльбрус.

9:00 — завтрак в кафе

Сделаете паузу, чтобы перекусить и набраться сил перед дорогой.

9:40 — горы-абреки

Проедете живописные участки с необычными скальными формами.

10:00 — скалы-аватары

Остановитесь у эффектных скал, которые напоминают пейзажи из знаменитого фильма.

10:40 — дорога и вид на гору Тузлук

Проедете один из самых фотогеничных участков маршрута и увидите священную гору.

11:20 — водопад Каракая-Су

Встретите мощный поток воды среди горных склонов.

12:20 — водопад Кызыл-Су

Притормозите у ещё одного живописного водопада.

12:30–15:30 — урочище Джилы-Су

Проведёте время у подножия Эльбруса: освежитесь у водопада Султан, понаблюдаете за сусликами, попробуете нарзан и пообедаете с видом на горы.

16:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле УАЗ Патриот 2015 года выпуска в отличном состоянии. Сообщите заранее, если нужны детские кресла
  • Завтрак и обед оплачиваются дополнительно по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 34 туристов
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и интересный человек! По дороге всë рассказал, показал. Разделял вместе с нами радость и впечатления! Угощал конфетами! Несмотря на то, что погода нас не особо порадовала, наша экскурсия прошла на легке.
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Огромное спасибо Владимиру, за такую прекрасную экскурсию! Он сделал наш день! Очень добрый, грамотный, веселый и
Расул
Расул
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, наша команда всегда к вашим услугам.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - к урочищу Джилы-Су»

Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
На машине
8 часов
-
25%
218 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
3900 ₽5200 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
На машине
6 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 16:00
30 мая в 08:00
14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Кисловодска
На машине
10 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Кисловодска
Отправиться в путешествие мини-группой - по одному из самых зрелищных маршрутов на Кавказе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
3700 ₽ за человека
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
Джиппинг
На машине
7.5 часов
-
30%
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
Инопланетные пейзажи, целебные источники и мощь водопадов - на северном склоне Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
3850 ₽5500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
3800 ₽ за человека