Юрий А. проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия на Домбай из Кисловодска

Юрий А.
Юрий А. – Гид из Кисловодска
Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, расположенная в бассейне реки Теберда.

Слово «домбай» по-карачаевски означает «зубр», когда-то в домбайских лесах бродили целые стада могучих великанов.

Сегодня Домбай — современный центр отдыха и спорта, привлекающий профессионалов и любителей альпинизма, горного туризма, горных лыж, сноуборда.

С панорамных пунктов, расположенных в окрестностях Домбайской поляны, открываются исключительные по красоте виды.

Вы хотите попасть туда? Едем с нами!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 12 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Великолепный ДомбайС тридцатых годов прошлого столетия Домбай является одним из современных центров отдыха и спорта. Пропускная способность существующих горнолыжных трасс Домбая — до 200 тыс. человек в год. Зона катания расположена на высоте 1800—3005 м, протяжённость трасс различной степени сложности составляет около 12 км, максимальный перепад высот — 1400 м. С проживанием проблем нет. Можно остановиться, например, в маленькой гостинице, похожей на летающую тарелку (подарок Финляндии). Осенью на Домбае буйствуют краски (в районе озера Туманлы-кёль). А зимой — белым-бело от снега. Но практически всегда в Домбае царит хорошая погода. Еще одно богатство Домбая — его хвойные леса, деревья 🌳 здесь достигают гигантских размеров и встречаются экземпляры возрастом в несколько сот лет. Домбайская полянаСоединение 3-х главных ущелий: Домбая-Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена образует естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630—1650 м над уровнем моря 🌊, с которой берут начало многие пешеходные и конные маршруты. Долину реки Алибек венчает вершина Аксаута. Участком Главного хребта, к которому примыкают ущелья Маруха («гора бога солнца», абхазско-абазинское), Аксаута и Чхалты, начинается наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простирающаяся до Эльбруса. До вершины Эльбруса 65 км по прямой.
Тропа пересекает Алибекскую поляну и в конце её раздваивается. Если пойти налево, тропа, минуя Алибекский водопад, выведет к Алибекскому леднику. Между моренами Алибекского и Двуязычного ледников можно пройти к Турьему озеру. Когда вокруг тихо, и нет людей, сюда на водопой спускаются туры. Кубанский тур вид занесён в международную Красную Книгу. «Если ты не побывал на Алибекском леднике, считай, что не видел настоящего Домбая»Это самый знаменитый из всех ледников в бассейне реки Теберды. Ледяные тоннели в толще Алибекского ледника напоминают пещеры древнего человека. Бурная река Аманауз — приток Теберды. Её стремительные горные потоки не замерзают и зимой. А летом на ней проводятся соревнования по экстремальному сплаву. Реликтовое озеро Туманлы-кёль(«туманное озеро», балкарское): сапфир неба и белизна ледников, яркие ковры субальпийских лугов и бирюза озер, причудливые скалы и буйная растительность создают неповторимый облик Домбая.
В Домбае каждый найдет для себя чем заняться. Зимой это катание на лыжах, сноуборде 🏂, санках. Летом и ранней осенью — туристические прогулки по живописным местам. Сюда приезжают и просто подышать чистым горным ⛰️ воздухом, получить запас бодрости и спокойствия.
Приглашаем на экскурсию ⛳ в Домбай из Кисловодска!
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Экскурсия на Домбай из Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий А.
Юрий А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юрий А. проводит ещё 4 экскурсии

Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
8 800
9 часов
Урочище Джилы-су: индивидуальный джип-тур
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
8 800
7 часов
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
13 500
12 часов
Экскурсия в Осетию из Кисловодска
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера
10 500
10 часов
Джиппинг в Архыз на Дукинские озера

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
64 отзыва
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
скидка10%
3250
2 925
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
41 отзыв
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
28 отзывов
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
28 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
27 отзывов
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена