Юрий А. проводит ещё 4 экскурсии

Великолепный ДомбайС тридцатых годов прошлого столетия Домбай является одним из современных центров отдыха и спорта. Пропускная способность существующих горнолыжных трасс Домбая — до 200 тыс. человек в год. Зона катания расположена на высоте 1800—3005 м, протяжённость трасс различной степени сложности составляет около 12 км, максимальный перепад высот — 1400 м. С проживанием проблем нет. Можно остановиться, например, в маленькой гостинице, похожей на летающую тарелку (подарок Финляндии). Осенью на Домбае буйствуют краски (в районе озера Туманлы-кёль). А зимой — белым-бело от снега. Но практически всегда в Домбае царит хорошая погода. Еще одно богатство Домбая — его хвойные леса, деревья 🌳 здесь достигают гигантских размеров и встречаются экземпляры возрастом в несколько сот лет. Домбайская полянаСоединение 3-х главных ущелий: Домбая-Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена образует естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630—1650 м над уровнем моря 🌊, с которой берут начало многие пешеходные и конные маршруты. Долину реки Алибек венчает вершина Аксаута. Участком Главного хребта, к которому примыкают ущелья Маруха («гора бога солнца», абхазско-абазинское), Аксаута и Чхалты, начинается наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простирающаяся до Эльбруса. До вершины Эльбруса 65 км по прямой.

Тропа пересекает Алибекскую поляну и в конце её раздваивается. Если пойти налево, тропа, минуя Алибекский водопад, выведет к Алибекскому леднику. Между моренами Алибекского и Двуязычного ледников можно пройти к Турьему озеру. Когда вокруг тихо, и нет людей, сюда на водопой спускаются туры. Кубанский тур вид занесён в международную Красную Книгу. «Если ты не побывал на Алибекском леднике, считай, что не видел настоящего Домбая»Это самый знаменитый из всех ледников в бассейне реки Теберды. Ледяные тоннели в толще Алибекского ледника напоминают пещеры древнего человека. Бурная река Аманауз — приток Теберды. Её стремительные горные потоки не замерзают и зимой. А летом на ней проводятся соревнования по экстремальному сплаву. Реликтовое озеро Туманлы-кёль(«туманное озеро», балкарское): сапфир неба и белизна ледников, яркие ковры субальпийских лугов и бирюза озер, причудливые скалы и буйная растительность создают неповторимый облик Домбая.

В Домбае каждый найдет для себя чем заняться. Зимой это катание на лыжах, сноуборде 🏂, санках. Летом и ранней осенью — туристические прогулки по живописным местам. Сюда приезжают и просто подышать чистым горным ⛰️ воздухом, получить запас бодрости и спокойствия.

Приглашаем на экскурсию ⛳ в Домбай из Кисловодска!