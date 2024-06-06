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Индивидуальная 14 часов Домбай - квинтэссенция Кавказа Начало: Курортный бульвар, д. 2 Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00 от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 12 часов Тур в горы Домбая Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно 4 300 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму Начало: У вашего отеля 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм Начало: У вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Софийские водопады: холодное сердце Архыза Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты Начало: От места вашего проживания в Кисловодске от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 45% скидка Индивидуальная 12 часов Джип-тур в Домбай из Кисловодска Провести один день в невероятных декорациях от самой природы Начало: По вашему адресу 30000 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай Начало: Адрес туриста Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов В Домбай по Аланскому коридору Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль Начало: От адреса проживания Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека