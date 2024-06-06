1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
47003 760₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
9 июня в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай: прогулка в облаках
Отправиться по лучшим местам заповедного горного края
Начало: по месту вашего проживания
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
- ГГалина4 июня 2024Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ССергей28 мая 2024Превосходно!
- ЛЛюбовь26 мая 2024Спасибо Али Султану и Антону, за незабываемое путешествие. Невероятная красота сопровождала нас всю дорогу, даже радуга провожала нас на обратном пути. Моя мечта сбылась, Эльбрус и Домбай навсегда в моём сердце♥️
- ЗЗлата21 мая 2024Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
- ААнна15 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
- ЕЕкатерина10 мая 2024Отличная, прекрасно организованная экскурсия! Владимир замечательный внимательный гид. Спокойный, опытный, знающий и любящий природу. Что важно, очень хороший водитель. Ландшафты
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Шоанинский храм»
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