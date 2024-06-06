Шоанинский храм – экскурсии в Кисловодске

Найдено 31 экскурсия в категории «Шоанинский храм» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Весь Архыз - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
21 250 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 800 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
138 отзывов
Групповой джип-тур в Домбай: Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по горам Кавказа с посещением древних храмов и живописных уголков
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 118 за человека
Путешествие к горным вершинам Домбая
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Джип-тур из Кисловодска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 200 за человека
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур в Домбай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм Х века и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 800 за всё до 4 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
6 отзывов
Автопутешествие на Домбай из Кисловодска
Откройте величие Кавказских гор, исследуя перевалы, пещеры и древние храмы в групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
47003 760 за человека
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Домбай Ульген
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
4 300 за человека
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Кисловодска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
14 500 за всё до 4 чел.
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
9 июня в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000 за человека
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Софийские водопады: холодное сердце Архыза
Из Кисловодска - к местам живительной силы и необыкновенной красоты
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Начало: По вашему адресу
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3000016 500 за всё до 4 чел.
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
15 000 за всё до 4 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гум-баши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай: прогулка в облаках
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Домбай: прогулка в облаках
Отправиться по лучшим местам заповедного горного края
Начало: по месту вашего проживания
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Поездка на Домбай просто сказка! Наш гид Дмитрий интересно рассказывал и показал красивейшие места. Видно, что это человек любящий свой
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    родной край! Как водитель он очень аккуратный, спокойно вёл машину, рассказывая обо всём. Мы в таком восторге остались от этой поездки, советуем обязательно посетить Домбай!

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
    Превосходно!
  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Джип-тур в Домбай
    Спасибо Али Султану и Антону, за незабываемое путешествие. Невероятная красота сопровождала нас всю дорогу, даже радуга провожала нас на обратном пути. Моя мечта сбылась, Эльбрус и Домбай навсегда в моём сердце♥️
  • З
    Злата
    21 мая 2024
    Домбай - душа Карачаево-Черкесии
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
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    снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово!

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
    Отличная, прекрасно организованная экскурсия! Владимир замечательный внимательный гид. Спокойный, опытный, знающий и любящий природу. Что важно, очень хороший водитель. Ландшафты
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    потрясающие. Домбай впечатляет, канатная дорога с открытыми сиденьями позволяет комфортно адаптироваться к высоте, подышать горным воздухом, увидеть горные вершины во всем их величии и красоте. Искренне рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Шоанинский храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
  2. Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
  3. Домбай - душа Карачаево-Черкесии
  4. Весь Архыз - за один день
  5. Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Шоанинский храм" можно забронировать 31 экскурсию от 3 700 до 25 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1059 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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