1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Начало: Кисловодск
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип тур Домбай - Земной Рай
Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Домбай - место силы
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ААнна15 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
- ААнастасия1 мая 2024Всё понравилось, спасибо гиду Андрею.
- ССергей8 апреля 2024По опыту: многое зависит от гида. Нас принимал Камиль. Изумительный гид и человек) Внимательный в деталях, подготовленный честный краеведческий материал! Все слышали про кавказское гостеприимство – Камиль показал, что это на практике! Довольны на все сто!
- ААлесина4 апреля 2024Отлично Виктору спасибо за поездку. Мечта Наша сбылась.
- ННаталья14 марта 2024Cказочное путешествие в самое сердце Архыза. Было очень приятно путешествоать с Виктором, слушать увлекательные рассказы о истории региона.
- ММаргарита13 марта 2024Экскурсию мы посетили 12.03.2024. Это наша вторая поездка с гидом Абреком, и снова всё прошло супер! Название экскурсии прямо в
- ТТатьяна3 марта 2024Организация и внимание Анастасии ко всем нашим запросам - на высоте! Очень было приятно вести диалог, что не маловажно -
- ААнна13 февраля 2024Этот чудо-маршрут запал в самое сердце!!! Панорамы на пути настолько завораживают взгляд, что порой не справляется камера телефона))) В поездке было легко, интересно и очень познавательно! Спасибо за это гиду преогромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Сырные пещеры»
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