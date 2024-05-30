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точку! Домбай-место силы! Наша группа была небольшая, 8человек. Ехали на удобном минивене, каждому была предоставлена бутылочка с водой. Абрек спокойно откликался на наши "капризы"- кому куда сесть, кому вещи переложить, проголадались-едем в кафе. Приятно, что гид прислушивается к своим туристам и старается помочь! Опять же в дороге мы услышали много интересного,познавательного и много юморного. Было легко и душевно! Локации обалденные! С погодой нам повезло на все сто! Домбай великолепен! Виды на Эльбрус и Кавказский хребет восхитительны! Канатная дорога -отдельный всплеск эмоций, адреналина (для новичков особенно). Ещё у нас был завтрак, переходящий в обед, в кафе с домашней кухней, где было очень вкусно,сытно,комфортно. В общем, ещё раз СПАСИБО Абреку за насыщенный день, за терпение и заботу о нас, за шутки, за интересные рассказы и т. д! И СПАСИБО Анастасии за подбор туров,советы и помощь в этом. А так же за внимание к нам и нашим впечатлениям!