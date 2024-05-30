Сырные пещеры – экскурсии в Кисловодске

Найдено 11 экскурсий в категории «Сырные пещеры» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706 за человека
Путешествие к горным вершинам Домбая
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Начало: Кисловодск
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 06:40
Завтра в 06:40
23 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Домбай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур в Домбай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип тур Домбай - Земной Рай
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Джип тур Домбай - Земной Рай
Начало: Проспект Мира 1 или от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 6 чел.
Домбай - место силы
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Домбай - место силы
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Путешествие на Домбай Ульген
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень захватывающая поездка, дружная команда подобралась, спасибо огромное гиду Тамаре за полное погружение в местный колорит здешних мест, дегустацию местных вкусностей, прогулку по сырной пещере! Описать всю красоту увиденную нами не получится, надо брать и ехать!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
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    снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово!

  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Из Кисловодска в сказочный Домбай
    Всё понравилось, спасибо гиду Андрею.
  • С
    Сергей
    8 апреля 2024
    Домбай - место силы
    По опыту: многое зависит от гида. Нас принимал Камиль. Изумительный гид и человек) Внимательный в деталях, подготовленный честный краеведческий материал! Все слышали про кавказское гостеприимство – Камиль показал, что это на практике! Довольны на все сто!
  • А
    Алесина
    4 апреля 2024
    Путешествие к горным вершинам Домбая
    Отлично Виктору спасибо за поездку. Мечта Наша сбылась.
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
    Cказочное путешествие в самое сердце Архыза. Было очень приятно путешествоать с Виктором, слушать увлекательные рассказы о истории региона.
  • М
    Маргарита
    13 марта 2024
    Домбай - место силы
    Экскурсию мы посетили 12.03.2024. Это наша вторая поездка с гидом Абреком, и снова всё прошло супер! Название экскурсии прямо в
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    точку! Домбай-место силы! Наша группа была небольшая, 8человек. Ехали на удобном минивене, каждому была предоставлена бутылочка с водой. Абрек спокойно откликался на наши "капризы"- кому куда сесть, кому вещи переложить, проголадались-едем в кафе. Приятно, что гид прислушивается к своим туристам и старается помочь! Опять же в дороге мы услышали много интересного,познавательного и много юморного. Было легко и душевно! Локации обалденные! С погодой нам повезло на все сто! Домбай великолепен! Виды на Эльбрус и Кавказский хребет восхитительны! Канатная дорога -отдельный всплеск эмоций, адреналина (для новичков особенно). Ещё у нас был завтрак, переходящий в обед, в кафе с домашней кухней, где было очень вкусно,сытно,комфортно. В общем, ещё раз СПАСИБО Абреку за насыщенный день, за терпение и заботу о нас, за шутки, за интересные рассказы и т. д! И СПАСИБО Анастасии за подбор туров,советы и помощь в этом. А так же за внимание к нам и нашим впечатлениям!

  • Т
    Татьяна
    3 марта 2024
    Домбай - место силы
    Организация и внимание Анастасии ко всем нашим запросам - на высоте! Очень было приятно вести диалог, что не маловажно -
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    появилась полная уверенность, что экскурсия состоится и будет проведена на отлично. Но есть факторы, от Анастасии не зависящие. Нам попались жутко говорливые на житейские темы попутчики, которые не давали Аслану (экскурсоводу) вставить хоть словечко о тех местах, где мы проезжали. На самих локациях, благо, спасались и могли поговорить с Асланом, который рассказывал об истории и интересных фактах. С погодой повезло не очень, но чек-ин состоялся в следующих местах - перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Домбай (правда, нам оказалось маловато 3х часов там, т. к. любим покушать, не торопясь), на обратном пути набрали воду из родника, прошлись у озера (не вспомню название) и заехали в Шоанинский храм, который на закате во мне оставил больше всего эмоций и мыслей! Все места однозначно рекомендую к посещению. 4/5 ставлю за свое впечатление - попутчики подпортили немного общий настрой на экскурсию, но тут не угадаешь:) Организаторам спасибо! 5/5

  • А
    Анна
    13 февраля 2024
    Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
    Этот чудо-маршрут запал в самое сердце!!! Панорамы на пути настолько завораживают взгляд, что порой не справляется камера телефона))) В поездке было легко, интересно и очень познавательно! Спасибо за это гиду преогромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Сырные пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
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  3. Путешествие к горным вершинам Домбая
  4. Путешествие в Архыз - живописный уголок Кавказа
  5. Из Кисловодска в сказочный Домбай
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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