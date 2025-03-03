Экскурсия на квадроциклах на плато Бермамыт

Увлекательная поездка на современных квадроциклах к самому знаменитому плато Бермамыт. Незабываемые ощущения, живописные пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всей поездки!
Экскурсия на квадроциклах на плато Бермамыт
Экскурсия на квадроциклах на плато Бермамыт
Экскурсия на квадроциклах на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт: Предлaгаeм незабываемые прогулки пo крaсивым и живопиcным местам нa новых квaдpоциклах! Путешествие начинается от «‎Чайного домика» и проходит по увлекательному маршруту, где вы увидите потрясающие природные достопримечательности местности:
  • Плато Бермамыт • Скала Два Монаха • Амфитеатр Наша поездка однозначно принесёт заряд экстрима, от которого вы не сможете отказаться, и в дальнейшем вас будет тянуть снова и снова преодолевать всё новые сложные маршруты. Важная информация:.
  • Нахождение в нетрезвом виде не допускается во время поездки!
  • Управлять квадроциклом самостоятельно можно строго с 18-ти лет.
  • На один квадроцикл умещаются от одного до двух человек.
  • Дети от 8 до 17-ти лет допускаются на квадроцикл только в качестве пассажира (с сопровождением взрослых).

Каждый день в 9:00 и в 15:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Бермамыт
  • Два Монаха
  • Амфитеатр
Что включено
  • Услуги гида
  • Поездка на квадроциклах
  • Инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Нахождение в нетрезвом виде не допускается во время поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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