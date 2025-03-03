Увлекательная поездка на современных квадроциклах к самому знаменитому плато Бермамыт. Незабываемые ощущения, живописные пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всей поездки!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт: Предлaгаeм незабываемые прогулки пo крaсивым и живопиcным местам нa новых квaдpоциклах! Путешествие начинается от «Чайного домика» и проходит по увлекательному маршруту, где вы увидите потрясающие природные достопримечательности местности:
- Плато Бермамыт • Скала Два Монаха • Амфитеатр Наша поездка однозначно принесёт заряд экстрима, от которого вы не сможете отказаться, и в дальнейшем вас будет тянуть снова и снова преодолевать всё новые сложные маршруты. Важная информация:.
- Нахождение в нетрезвом виде не допускается во время поездки!
- Управлять квадроциклом самостоятельно можно строго с 18-ти лет.
- На один квадроцикл умещаются от одного до двух человек.
- Дети от 8 до 17-ти лет допускаются на квадроцикл только в качестве пассажира (с сопровождением взрослых).
Каждый день в 9:00 и в 15:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Два Монаха
- Амфитеатр
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на квадроциклах
- Инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Нахождение в нетрезвом виде не допускается во время поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
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