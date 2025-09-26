Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В этом фототуре мы отправимся с вами Березовское ущелье — жемчужину, расположенную на территории курортного города Кисловодск.



Березовское ущелье также называют балкой из-за слабого течения реки и поросших сплошной зеленью склонов. Мы с вами сделаем фотографии с лучшими видами на ущелье. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!