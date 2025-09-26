В этом фототуре мы отправимся с вами Березовское ущелье — жемчужину, расположенную на территории курортного города Кисловодск.
Березовское ущелье также называют балкой из-за слабого течения реки и поросших сплошной зеленью склонов. Мы с вами сделаем фотографии с лучшими видами на ущелье. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: Нас с вами ожидает поездка в одну из лучших локаций Ставропольского края на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размерено. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время чтобы фотографировать все вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. А я с большим удовольствием запечатлю вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах. Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 руб. Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло. Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания 1 месяц
- Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 руб. Максимальное количество путешественников - 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см (из-за ограниченного пространства на 3-ем ряду сидений). При необходимости предоставляется детское кресло
- Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
