Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус

Посетить знаковую смотровую площадку и услышать о культуре и традициях черкесов

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Кисловодска
Приглашаю отправиться в сказочный мир величественных скал, гор ⛰️ и ущелий.

Вы оцените потрясающий вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, раскроете тайны моста Солтан и услышите о Брокенском призраке.

А также попробуете чай из местных трав и узнаете интересные факты о Карачаево-Черкесии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 80007 200 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус

Что вас ожидает

Бермамыт и фантастические панорамы
Дорога на Бермамыт покорит вас пасторальными пейзажами: вы полюбуетесь альпийскими лугами, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и даже верблюды. На самом плато я покажу три главные достопримечательности: мост Солтан, каменный амфитеатр и скалы «Два монаха». А также помогу оценить шикарные виды на Эльбрус, Большой Кавказский хребет и ближайшие ущелья.

Погружение в мир горцев
Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями. Я расскажу, какие удивительные истории 📖 и загадочные легенды с ним связаны и как живут здесь люди: чем они занимаются, как отдыхают, что едят и пьют. Кроме того, поделюсь сказаниями о Брокенском призраке, покажу уцелевшие курганы времен скифов и угощу вас горным ⛰️ чаем.

Организационные детали

  • По желанию мы можем расширить маршрут и добавить долину Нарзанов, Медовые водопады и (или) Гришину балку. А также организовать пикник с мангалом и самоваром. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.
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