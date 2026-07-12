Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Экскурсия на плато Бермамыт - это уникальная возможность увидеть величественные скалы и захватывающие дух панорамы.



Путешественники оценят виды на Эльбрус и Кавказский хребет, узнают о мосте Солтан и услышат о Брокенском призраке. Также предлагается попробовать чай из местных трав и познакомиться с культурой Карачаево-Черкесии. Это идеальный выбор для любителей природы и истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В октябре и апреле также можно посетить, но погода может быть переменчивой. Зимой и ранней весной доступ к плато может быть ограничен из-за снега, но при хороших условиях экскурсия все же возможна.

Сейчас август — это идеальное время.