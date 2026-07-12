Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус

Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт: захватывающие виды и уникальные истории Карачаево-Черкесии ждут вас
Экскурсия на плато Бермамыт - это уникальная возможность увидеть величественные скалы и захватывающие дух панорамы.

Путешественники оценят виды на Эльбрус и Кавказский хребет, узнают о мосте Солтан и услышат о Брокенском призраке. Также предлагается попробовать чай из местных трав и познакомиться с культурой Карачаево-Черкесии. Это идеальный выбор для любителей природы и истории
5
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 🏞 Захватывающие панорамы Кавказа
  • 🌿 Дегустация горного чая
  • 🗺 Легенды и истории региона
  • 🧭 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В октябре и апреле также можно посетить, но погода может быть переменчивой. Зимой и ранней весной доступ к плато может быть ограничен из-за снега, но при хороших условиях экскурсия все же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус
Плато Бермамыт: лучший вид на Эльбрус

Что можно увидеть

  • Мост Солтан
  • Каменный амфитеатр
  • Скалы «Два монаха»

Описание экскурсии

Бермамыт и фантастические панорамы

Дорога на Бермамыт покорит вас пасторальными пейзажами: вы полюбуетесь альпийскими лугами, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и даже верблюды. На самом плато я покажу три главные достопримечательности: мост Солтан, каменный амфитеатр и скалы «Два монаха». А также помогу оценить шикарные виды на Эльбрус, Большой Кавказский хребет и ближайшие ущелья.

Погружение в мир горцев

Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями. Я расскажу, какие удивительные истории и загадочные легенды с ним связаны и как живут здесь люди: чем они занимаются, как отдыхают, что едят и пьют. Кроме того, поделюсь сказаниями о Брокенском призраке, покажу уцелевшие курганы времен скифов и угощу вас горным чаем.

Организационные детали

  • По желанию мы можем расширить маршрут и добавить Долину нарзанов и аул Хасаут, Медовые водопады и/или Гришину балку (по погодным условиям). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно, обязательный экосбор — 100 ₽ с чел., аренда детского кресла при необходимости — 500 ₽
  • По желанию можем встретить рассвет (+ 3000 ₽) или проводить закат (+ 2000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 514 туристов
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более 6 лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
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делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения. Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова. С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и поможем увидеть этот удивительный край по-новому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
1
3
2
1
Ирина
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было всё, и солнце, и великолепная шапка Эльбруса, облака, туман, ветер, дождь. Дети надолго остались
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под впечатлением от экстремальной езды на автомобиле, я не знаю, что за маньяки ездят в эти края на своей машине, но то, что Дмитрий суперпрофессионал-это точно! Виды сказочные, погода непредсказуемая, рассказчик замечательный, согрел и напоил нас вкусным чаем, очень рекомендую!

Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было
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В
Мы были на 2 экскурсиях - на Джилы-Су с Алексеем и на Бермамыте с Дмитрием. Все прошло просто отлично! Учли все наши пожелания, договорились немного изменить стандартный маршрут. Алексей подождал
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пока мы сходим на поляну Эммануэля, показал все водопады и кучу других интересных локаций, завез поесть вкусную форель. Дмитрий посоветовал заменить некоторые локации и также показал много классных мест, которые в памяти теперь навсегда, а, например, другие машины проезжали мимо этих мест. В общем, однозначно рекомендую. Если мы приедем снова (а мы приедем), то по-любому поедем только с этими гидами. Дмитрий, Алексей привет от Виктора и Татьяны)

Мы были на 2 экскурсиях - на Джилы-Су с Алексеем и на Бермамыте с Дмитрием. Все
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В
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть все местные красоты. Из приятного - покормили лису, проехали внутри облака, попили чай с видом на горы, загадали желания!
В дороге на плато была приличная тряска, но Дмитрий профессионал на этой дороге, поэтому поездка прошла хорошо.
Рекомендую экскурсию!
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть
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И
Дата посещения: 12 сен 2025
12,09,25 побывали на плато Бермамыт .Встретили рассвет.
Бермамыт – потрясающее место! Виды на Эльбрус и горные хребты просто завораживают, особенно на рассвете . Дорога сложная, но оно того стоит. Чистый воздух,
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тишина и ощущение свободы – идеально для тех, кто любит природу и хочет отдохнуть от суеты,послушать тишину гор!!
Огромная благодарность нашему гиду Дмитрию за проведенную экскурсию.Большой профессионал своего дела.Узнали от Дмитрия много интересных фактов во время экскурсии.Сам маршрут был захватывающим и незабываемым,особенно спуск с горы в облаках.
С Дмитрием в нас присутствовала уверенность в безопасности по маршруту ,учитывая ,что он очень сложный .Однозначно, рекомендуем Дмитрия как профессионала в данном регионе!!!!

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Ю
Планировали поездку на плато Бермамыт ради шикарных видов, но, увы, погода решила иначе. Дул просто ураганный холодный ветер,который почти сбивал с ног. Мы оказались к такому совершенно не готовы. Насладиться
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красотой в полной мере не удалось.
Но благодаря Марату эта экскурсия всё равно запомнилась нам как одна из самых душевных. Он окутал нас заботой. Увидя, как замерзает ребёнок, тут же выдал ему свою дополнительную тёплую куртку.
Марат — отличный и уверенный водитель.

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Александра
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в восторге. Мы увидели заснеженный Кавказский хребет. Нам показали все знаковые места Бергамыта. С нами
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были дети. Помимо нас самих, Дмитрий также помогал следить за их безопасностью, чтобы были подальше от края. Дорога на плато отвратительная, но вся красота того стоит. Напоили нас вкусным чаем с печеньками. Впечатления только положительные!

Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в
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