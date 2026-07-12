Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Экскурсия на плато Бермамыт - это уникальная возможность увидеть величественные скалы и захватывающие дух панорамы.
Путешественники оценят виды на Эльбрус и Кавказский хребет, узнают о мосте Солтан и услышат о Брокенском призраке. Также предлагается попробовать чай из местных трав и познакомиться с культурой Карачаево-Черкесии. Это идеальный выбор для любителей природы и истории
Путешественники оценят виды на Эльбрус и Кавказский хребет, узнают о мосте Солтан и услышат о Брокенском призраке. Также предлагается попробовать чай из местных трав и познакомиться с культурой Карачаево-Черкесии. Это идеальный выбор для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 🏞 Захватывающие панорамы Кавказа
- 🌿 Дегустация горного чая
- 🗺 Легенды и истории региона
- 🧭 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В октябре и апреле также можно посетить, но погода может быть переменчивой. Зимой и ранней весной доступ к плато может быть ограничен из-за снега, но при хороших условиях экскурсия все же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мост Солтан
- Каменный амфитеатр
- Скалы «Два монаха»
Описание экскурсии
Бермамыт и фантастические панорамы
Дорога на Бермамыт покорит вас пасторальными пейзажами: вы полюбуетесь альпийскими лугами, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и даже верблюды. На самом плато я покажу три главные достопримечательности: мост Солтан, каменный амфитеатр и скалы «Два монаха». А также помогу оценить шикарные виды на Эльбрус, Большой Кавказский хребет и ближайшие ущелья.
Погружение в мир горцев
Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями. Я расскажу, какие удивительные истории и загадочные легенды с ним связаны и как живут здесь люди: чем они занимаются, как отдыхают, что едят и пьют. Кроме того, поделюсь сказаниями о Брокенском призраке, покажу уцелевшие курганы времен скифов и угощу вас горным чаем.
Организационные детали
- По желанию мы можем расширить маршрут и добавить Долину нарзанов и аул Хасаут, Медовые водопады и/или Гришину балку (по погодным условиям). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно, обязательный экосбор — 100 ₽ с чел., аренда детского кресла при необходимости — 500 ₽
- По желанию можем встретить рассвет (+ 3000 ₽) или проводить закат (+ 2000 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 514 туристов
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более 6 лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были с Дмитрием на Бермамыте в июне 2026 года, остались под впечатлением. В этой поездке было всё, и солнце, и великолепная шапка Эльбруса, облака, туман, ветер, дождь. Дети надолго остались
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В
Мы были на 2 экскурсиях - на Джилы-Су с Алексеем и на Бермамыте с Дмитрием. Все прошло просто отлично! Учли все наши пожелания, договорились немного изменить стандартный маршрут. Алексей подождал
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В
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Дмитрию за организацию. Удалось увидеть Эльбрус, погулять по плато Бермамыт и посмотреть все местные красоты. Из приятного - покормили лису, проехали внутри облака, попили чай с видом на горы, загадали желания!
В дороге на плато была приличная тряска, но Дмитрий профессионал на этой дороге, поэтому поездка прошла хорошо.
Рекомендую экскурсию!
В дороге на плато была приличная тряска, но Дмитрий профессионал на этой дороге, поэтому поездка прошла хорошо.
Рекомендую экскурсию!
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И
Дата посещения: 12 сен 2025
12,09,25 побывали на плато Бермамыт .Встретили рассвет.
Бермамыт – потрясающее место! Виды на Эльбрус и горные хребты просто завораживают, особенно на рассвете . Дорога сложная, но оно того стоит. Чистый воздух,
Бермамыт – потрясающее место! Виды на Эльбрус и горные хребты просто завораживают, особенно на рассвете . Дорога сложная, но оно того стоит. Чистый воздух,
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Ю
Планировали поездку на плато Бермамыт ради шикарных видов, но, увы, погода решила иначе. Дул просто ураганный холодный ветер,который почти сбивал с ног. Мы оказались к такому совершенно не готовы. Насладиться
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Ездили с Дмитрием на плато Бергамыт. Хоть было пасмурно и Эльбрус не показался, мы остались в восторге. Мы увидели заснеженный Кавказский хребет. Нам показали все знаковые места Бергамыта. С нами
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