Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Бермамыт и фантастические панорамы

Дорога на Бермамыт покорит вас пасторальными пейзажами: вы полюбуетесь альпийскими лугами, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и даже верблюды. На самом плато я покажу три главные достопримечательности: мост Солтан, каменный амфитеатр и скалы «Два монаха». А также помогу оценить шикарные виды на Эльбрус, Большой Кавказский хребет и ближайшие ущелья.

Погружение в мир горцев

Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями. Я расскажу, какие удивительные истории 📖 и загадочные легенды с ним связаны и как живут здесь люди: чем они занимаются, как отдыхают, что едят и пьют. Кроме того, поделюсь сказаниями о Брокенском призраке, покажу уцелевшие курганы времен скифов и угощу вас горным ⛰️ чаем.

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