Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Бермамыт и фантастические панорамы Дорога на Бермамыт покорит вас пасторальными пейзажами: вы полюбуетесь альпийскими лугами, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и даже верблюды. На самом плато я покажу три главные достопримечательности: мост Солтан, каменный амфитеатр и скалы «Два монаха». А также помогу оценить шикарные виды на Эльбрус, Большой Кавказский хребет и ближайшие ущелья.
Погружение в мир горцев Карачаево-Черкесия — древний горный регион с самобытными традициями. Я расскажу, какие удивительные истории 📖 и загадочные легенды с ним связаны и как живут здесь люди: чем они занимаются, как отдыхают, что едят и пьют. Кроме того, поделюсь сказаниями о Брокенском призраке, покажу уцелевшие курганы времен скифов и угощу вас горным ⛰️ чаем.
Организационные детали
По желанию мы можем расширить маршрут и добавить долину Нарзанов, Медовые водопады и (или) Гришину балку. А также организовать пикник с мангалом и самоваром. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.