Село Элькуш — старт прогулки. Отсюда дорога уходит вверх, а вокруг открываются первые виды на ущелье. Село стоит в стороне от шумных трасс, поэтому начало маршрута тихое и спокойное.
Элькушское ущелье — вы проедете вдоль его склонов по набитой тропе. Склоны сложены известняками и мергелями, кое-где видны выходы родников. Лошади идут шагом — вы успеваете рассмотреть детали рельефа.
Смотровые площадки с видом на Эльбрус — три-четыре остановки в самых широких точках маршрута. В ясный день двуглавый Эльбрус виден почти целиком, от ледников до закатного света на западном склоне. Инструктор покажет, где лучше встать для фото.
Мини-плато — плоский участок на высоте, с которого хорошо просматриваются соседние хребты. Здесь вы спешитесь, погуляете 15–20 минут и соберётесь с силами перед обратной дорогой.
Возвращение в Элькуш — спуск по знакомой тропе. Лошади идут бодрее, а вы доделываете последние кадры.
Организационные детали
Трансфер из Кисловодска входит в стоимость — уточняйте при бронировании. Можно доехать и самостоятельно: от города до села Элькуш примерно 25 минут на машине
Инструктаж перед стартом обязателен: вам покажут, как держаться в седле, управлять лошадью и безопасно спешиваться
Питание в стоимость не входит. Возьмите с собой воду и лёгкий перекус — на плато нет кафе
С вами будет один из инструкторов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Элькуш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 3918 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь.
Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах.
Дарья
Невероятная прогулка. Гиды супер! Постоянно шутили и поддерживали, и если поначалу было страшно, то уже в середине поездки страх ушел, потому что чувствуешь, что все под контролем. Лошадки спокойные и послушные, а какие виды вокруг. Просто завораживает! Уже рекомендовала всем своим друзьям. Спасибо большое!
Алёна
Отличная конная прогулка верхом 🔥
