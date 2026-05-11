Конная прогулка на мини-плато: горы, ущелье и вид на Эльбрус

Из Кисловодска до села Элькуш и смотровых площадок - маршрут, который запомнится
Полдня верхом на лошади — и вы увидите предгорья КМВ с неожиданной стороны.

Маршрут проходит через Элькушское ущелье, мимо естественных смотровых площадок с панорамами Эльбруса. Конечная точка — плато, где можно перевести дух и сделать кадры без лишних людей.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Село Элькуш — старт прогулки. Отсюда дорога уходит вверх, а вокруг открываются первые виды на ущелье. Село стоит в стороне от шумных трасс, поэтому начало маршрута тихое и спокойное.

Элькушское ущелье — вы проедете вдоль его склонов по набитой тропе. Склоны сложены известняками и мергелями, кое-где видны выходы родников. Лошади идут шагом — вы успеваете рассмотреть детали рельефа.

Смотровые площадки с видом на Эльбрус — три-четыре остановки в самых широких точках маршрута. В ясный день двуглавый Эльбрус виден почти целиком, от ледников до закатного света на западном склоне. Инструктор покажет, где лучше встать для фото.

Мини-плато — плоский участок на высоте, с которого хорошо просматриваются соседние хребты. Здесь вы спешитесь, погуляете 15–20 минут и соберётесь с силами перед обратной дорогой.

Возвращение в Элькуш — спуск по знакомой тропе. Лошади идут бодрее, а вы доделываете последние кадры.

Организационные детали

  • Трансфер из Кисловодска входит в стоимость — уточняйте при бронировании. Можно доехать и самостоятельно: от города до села Элькуш примерно 25 минут на машине
  • Инструктаж перед стартом обязателен: вам покажут, как держаться в седле, управлять лошадью и безопасно спешиваться
  • Питание в стоимость не входит. Возьмите с собой воду и лёгкий перекус — на плато нет кафе
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Элькуш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3918 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

Д
Невероятная прогулка. Гиды супер! Постоянно шутили и поддерживали, и если поначалу было страшно, то уже в середине поездки страх ушел, потому что чувствуешь, что все под контролем. Лошадки спокойные и послушные, а какие виды вокруг. Просто завораживает! Уже рекомендовала всем своим друзьям. Спасибо большое!
А
Отличная конная прогулка верхом 🔥
