Полдня верхом на лошади — и вы увидите предгорья КМВ с неожиданной стороны. Маршрут проходит через Элькушское ущелье, мимо естественных смотровых площадок с панорамами Эльбруса. Конечная точка — плато, где можно перевести дух и сделать кадры без лишних людей.

Описание экскурсии

Село Элькуш — старт прогулки. Отсюда дорога уходит вверх, а вокруг открываются первые виды на ущелье. Село стоит в стороне от шумных трасс, поэтому начало маршрута тихое и спокойное.

Элькушское ущелье — вы проедете вдоль его склонов по набитой тропе. Склоны сложены известняками и мергелями, кое-где видны выходы родников. Лошади идут шагом — вы успеваете рассмотреть детали рельефа.

Смотровые площадки с видом на Эльбрус — три-четыре остановки в самых широких точках маршрута. В ясный день двуглавый Эльбрус виден почти целиком, от ледников до закатного света на западном склоне. Инструктор покажет, где лучше встать для фото.

Мини-плато — плоский участок на высоте, с которого хорошо просматриваются соседние хребты. Здесь вы спешитесь, погуляете 15–20 минут и соберётесь с силами перед обратной дорогой.

Возвращение в Элькуш — спуск по знакомой тропе. Лошади идут бодрее, а вы доделываете последние кадры.

Организационные детали