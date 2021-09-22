Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!

Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре

Индивидуальная
Заповедные ландшафты, аутентичная архитектура, нерушимые кодексы чести… За универсальными символами Кавказа я помогу увидеть своеобразие Ингушетии.

Вы узнаете, чем прославились средневековые башенные комплексы и услышите историю ингушей — великолепных воинов и строителей.

Откроете потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала.

И прикоснетесь к тайнам одного из первых храмов России.
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Из Кисловодска — в Горную Ингушетию!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Долина Армхи — заповедная зона Ингушетии

Растянувшаяся с востока на запад, Солнечная долина на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи. Надышитесь кристальным воздухом. Узнаете о местных санаториях и одном из шести горнолыжных курортов Кавказа.

Башенный город Эрзи

Далее вы посетите знаменитый средневековый комплекс башенных поселков замкового типа. Я расскажу, как в Ингушетии зародилась и развивалась архитектура боевых, жилых и полубоевых башен. Объясню, в чем секрет их прочности. И конечно, не обойдем вниманием народные предания об этом городе, его названии и ярких представителях старинных династий, связанных с историей Эрзи.

Цей-Лоамский перевал

С высоты горного перевала (2100 м над уровнем моря) вам откроется великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека, одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра).

Храм Тхаба-Ерды

Также в программе — посещение христианского храма 8 века, таинственного памятника истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей Горной Ингушетии. Вы узнаете, над какими загадками до сих пор бьются ученые, и сможете сделать атмосферные снимки сооружения.

Замковый комплекс Вовнушки

Кроме того, вы познакомитесь с историей и архитектурой комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен 12-15 вв. И поймете, почему в 2008 году памятник стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается обед и въезд в заповедник Эрзи — 150 р. /человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
22 сен 2021
Если вы хотите увидеть космической красоты виды, попытаться разобраться в истории Кавказа, хорошо и комфортно отдохнуть, тогда однозначно Роман! Благодарим за знакомство с Ингушетией.

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