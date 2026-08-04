Кисловодский парк — удивительное сочетание потрясающих пейзажей и человеческого мастерства. Я покажу вам его главные архитектурные сокровища: Нарзанную галерею, храм Воздуха и ротонду Семь ветров. А также интересные места, созданные матушкой-природой: гигантские Красные и Серые камни. И конечно, поделюсь связанными с парком историями и легендами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Средний и Нижний парки: главные места

Мы начнём наше небольшое путешествие у памятника Дзержинского. А затем неспешно пройдём по самым интересным местам Среднего и Нижнего парков. Вы увидите долину Роз, узнаете о создании ротонды Семь ветров и полюбуетесь храмом Воздуха. Мы поговорим о целебных свойствах курорта, его уникальном воздухе и о том, почему скалы в Верхнем парке называют «синими».

Смотровые площадки и уголки дикой природы

Вы оцените природные Красные камни и услышите, как они связаны с древним океаном Тетис. А у Серых камней увидите пятиконечную звезду Шуцбунд и узнаете, кому она посвящена. Также мы познакомимся с «каменным другом» долины Роз, прогуляемся по любимой дорожке Ф. Шаляпина.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.