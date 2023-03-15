Мы начнём наше небольшое путешествие у Каскадной лестницы. А затем неспешно пройдём по самым интересным местам Среднего и Нижнего парков. Вы увидите долину Роз, узнаете о создании ротонды Семь ветров и полюбуетесь храмом Воздуха. Мы поговорим о целебных свойствах курорта и о том, какую воду горцы называли «живой», а какую — «мёртвой».
Вы оцените природные Красные камни и услышите, как они связаны с древним океаном Тетис. А у Серых камней увидите пятиконечную звезду Шуцбунд и узнаете, кому она посвящена. Также мы познакомимся с «каменным другом» долины Роз, прогуляемся до смотровой площадки на Тупой горке и спустимся по лестнице Здоровья к гроту Любви.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.