Мои заказы

Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди

Исследовать один из самых красивых парков страны в компании профессионального гида
Кисловодский парк — удивительное сочетание потрясающих пейзажей и человеческого мастерства.

Я покажу вам его главные архитектурные сокровища: Нарзанную галерею, храм Воздуха и ротонду Семь ветров. А также интересные места, созданные матушкой-природой: гигантские Красные и Серые камни. И конечно, поделюсь связанными с парком историями и легендами.
5
55 отзывов
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди

Описание экскурсии

Средний и Нижний парки: главные места

Мы начнём наше небольшое путешествие у памятника Дзержинского. А затем неспешно пройдём по самым интересным местам Среднего и Нижнего парков. Вы увидите долину Роз, узнаете о создании ротонды Семь ветров и полюбуетесь храмом Воздуха. Мы поговорим о целебных свойствах курорта, его уникальном воздухе и о том, почему скалы в Верхнем парке называют «синими».

Смотровые площадки и уголки дикой природы

Вы оцените природные Красные камни и услышите, как они связаны с древним океаном Тетис. А у Серых камней увидите пятиконечную звезду Шуцбунд и узнаете, кому она посвящена. Также мы познакомимся с «каменным другом» долины Роз, прогуляемся по любимой дорожке Ф. Шаляпина.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Дзержинскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2561 туриста
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я родилась и выросла в Кисловодске, работаю гидом больше 15 лет. Ещё в школьные годы увлеклась туризмом — и горы навсегда покорили моё сердце. Много езжу по Кавказу, хорошо знаю и люблю наш край. С удовольствием показываю его гостям, всегда учитывая индивидуальные пожелания. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
1
2
1
Наталья
Отличная экскурсия! Остались в восторге) Елена прекрасный рассказчик, а парк, виды просто невероятные😍 Обязательно первое знакомство с парком нужно сделать со знающим его человеком!))
Отличная экскурсия! Остались в восторге) Елена прекрасный рассказчик, а парк, виды просто невероятные😍 Обязательно первое знакомство
Отличная экскурсия! Остались в восторге) Елена прекрасный рассказчик, а парк, виды просто невероятные😍 Обязательно первое знакомство
Отличная экскурсия! Остались в восторге) Елена прекрасный рассказчик, а парк, виды просто невероятные😍 Обязательно первое знакомство
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
07.08.2026 посетили данную экскурсию. В Кисловодске мы не первый раз, но историю и многие факты даже не знаем, поэтому решили посетить экскурсию по Кисловодску. Экскурсовод Елена очень интересно рассказывает, материал понятен, легко запоминается, экскурсия пролетела незаметно. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Парк Кисловодска - это, конечно, шедевр. И мы очень благодарны Елене за знакомство с ним.

Парк огромен и прекрасен. Гулять по нему можно бесконечно.

Елена очень грамотно спланировала маршрут. Мы посмотрели все
читать дальшеуменьшить

основные достопримечательности парка, получили массу информации, надышались прекрасным воздухом, нагулялись и получили невероятное удовольствие. И это несмотря на то, что парк Кисловодска уходит в горы!

Если есть желание посетить это прекрасное место, узнать его историю, посмотреть интересные места, то на наш взгляд, экскурсия Елены - прекрасный вариант.

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Уже вернулись домой, но часто вспоминается неспешная прогулка по Кисловодскому парку с Еленой. Время пролетело как одно мгновение. Уже прогуливаясь самостоятельно по этому же маршруту мы удивленно обнаружили, что на
читать дальшеуменьшить

нем есть подъемы, которые мы за увлекательным рассказом Елены просто не заметили. А сколько интересного мы узнали! Еще раз хотим выразить благодарность Елене за эту чудесную прогулку. И будем рекомендуем данную экскурсию всем, кто собирается посетить Кисловодск.

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо огромное Елене за прекрасную экскурсию! интересный маршрут по удивительно красивым местам.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отлично что первой нашей экскурсией в Кисловодске была именно эта экскурсия с Еленой. Мы в Кисловодске впервые, а парк это отдельная история этого замечательного города. Позитивный, эрудированный гид, грамотно построенный маршрут, несмотря на подъемы чувствовали себя хорошо, застали в верхнем парке град, который только добавил колорита. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди»

Неизведанные уголки Кисловодского парка
Пешая
3 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
20 авг в 08:30
25 авг в 13:30
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
Пешая
3 часа
422 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 10:00
17 сен в 15:00
19 сен в 10:00
2490 ₽ за человека
Трилогия парка: среда, история, архитектура
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Трилогия парка: среда, история, архитектура
Присоединяйтесь к прогулке по Кисловодску, чтобы открыть для себя его уникальную архитектуру, богатую историю и живописные природные уголки
Начало: У Верхней Ротонды Каскадной лестницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 5 чел.
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
На автобусе
4 часа
5 отзывов
Групповая
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
-10%
до 31 августа
от 6300 ₽ за экскурсию