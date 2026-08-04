Кисловодский парк — удивительное сочетание потрясающих пейзажей и человеческого мастерства.
Я покажу вам его главные архитектурные сокровища: Нарзанную галерею, храм Воздуха и ротонду Семь ветров. А также интересные места, созданные матушкой-природой: гигантские Красные и Серые камни. И конечно, поделюсь связанными с парком историями и легендами.
Я покажу вам его главные архитектурные сокровища: Нарзанную галерею, храм Воздуха и ротонду Семь ветров. А также интересные места, созданные матушкой-природой: гигантские Красные и Серые камни. И конечно, поделюсь связанными с парком историями и легендами.
Описание экскурсии
Средний и Нижний парки: главные места
Мы начнём наше небольшое путешествие у памятника Дзержинского. А затем неспешно пройдём по самым интересным местам Среднего и Нижнего парков. Вы увидите долину Роз, узнаете о создании ротонды Семь ветров и полюбуетесь храмом Воздуха. Мы поговорим о целебных свойствах курорта, его уникальном воздухе и о том, почему скалы в Верхнем парке называют «синими».
Смотровые площадки и уголки дикой природы
Вы оцените природные Красные камни и услышите, как они связаны с древним океаном Тетис. А у Серых камней увидите пятиконечную звезду Шуцбунд и узнаете, кому она посвящена. Также мы познакомимся с «каменным другом» долины Роз, прогуляемся по любимой дорожке Ф. Шаляпина.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Дзержинскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2561 туриста
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я родилась и выросла в Кисловодске, работаю гидом больше 15 лет. Ещё в школьные годы увлеклась туризмом — и горы навсегда покорили моё сердце. Много езжу по Кавказу, хорошо знаю и люблю наш край. С удовольствием показываю его гостям, всегда учитывая индивидуальные пожелания. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Остались в восторге) Елена прекрасный рассказчик, а парк, виды просто невероятные😍 Обязательно первое знакомство с парком нужно сделать со знающим его человеком!))
Вам был полезен этот отзыв?
07.08.2026 посетили данную экскурсию. В Кисловодске мы не первый раз, но историю и многие факты даже не знаем, поэтому решили посетить экскурсию по Кисловодску. Экскурсовод Елена очень интересно рассказывает, материал понятен, легко запоминается, экскурсия пролетела незаметно. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Парк Кисловодска - это, конечно, шедевр. И мы очень благодарны Елене за знакомство с ним.
Парк огромен и прекрасен. Гулять по нему можно бесконечно.
Елена очень грамотно спланировала маршрут. Мы посмотрели все
Парк огромен и прекрасен. Гулять по нему можно бесконечно.
Елена очень грамотно спланировала маршрут. Мы посмотрели все
Вам был полезен этот отзыв?
Уже вернулись домой, но часто вспоминается неспешная прогулка по Кисловодскому парку с Еленой. Время пролетело как одно мгновение. Уже прогуливаясь самостоятельно по этому же маршруту мы удивленно обнаружили, что на
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо огромное Елене за прекрасную экскурсию! интересный маршрут по удивительно красивым местам.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отлично что первой нашей экскурсией в Кисловодске была именно эта экскурсия с Еленой. Мы в Кисловодске впервые, а парк это отдельная история этого замечательного города. Позитивный, эрудированный гид, грамотно построенный маршрут, несмотря на подъемы чувствовали себя хорошо, застали в верхнем парке град, который только добавил колорита. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди»
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
20 авг в 08:30
25 авг в 13:30
от 6667 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Виллы и дачи Кисловодска: истории о людях
Откройте для себя тайны дворянских усадеб Кисловодска, где каждый уголок хранит истории любви и интриг
Начало: В районе Каскадной лестницы
Расписание: во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 10:00
17 сен в 15:00
19 сен в 10:00
2490 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трилогия парка: среда, история, архитектура
Присоединяйтесь к прогулке по Кисловодску, чтобы открыть для себя его уникальную архитектуру, богатую историю и живописные природные уголки
Начало: У Верхней Ротонды Каскадной лестницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
Начало: У Колоннады
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1800 ₽ за человека
-10%
до 31 августа
от 6300 ₽ за экскурсию