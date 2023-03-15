Кисловодский парк: история и легенды

Исследовать один из самых красивых парков страны в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Кисловодский парк — удивительное сочетание потрясающих пейзажей и человеческого мастерства.

Я покажу вам его главные архитектурные сокровища: Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, храм Воздуха и ротонду Семь ветров. А также интересные места, созданные матушкой-природой: гигантские Красные и Серые камни. И конечно, поделюсь связанными с парком историями и легендами.
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
Кисловодский парк: история и легенды
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Описание

Что вас ожидает

Средний и Нижний парки: главные места

Мы начнём наше небольшое путешествие у Каскадной лестницы. А затем неспешно пройдём по самым интересным местам Среднего и Нижнего парков. Вы увидите долину Роз, узнаете о создании ротонды Семь ветров и полюбуетесь храмом Воздуха. Мы поговорим о целебных свойствах курорта и о том, какую воду горцы называли «живой», а какую — «мёртвой».

Смотровые площадки и уголки дикой природы

Вы оцените природные Красные камни и услышите, как они связаны с древним океаном Тетис. А у Серых камней увидите пятиконечную звезду Шуцбунд и узнаете, кому она посвящена. Также мы познакомимся с «каменным другом» долины Роз, прогуляемся до смотровой площадки на Тупой горке и спустимся по лестнице Здоровья к гроту Любви.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Дзержинскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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