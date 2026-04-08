Ослепительные вершины Кавказского хребта, чистейший воздух высокогорья, зачаровывающая красота дикой природы в сочетании с современной инфраструктурой курортного посёлка – всё это вы найдёте в Домбае. Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары. Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет. Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии. Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании. Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз.

Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни. Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии. Организационные детали Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике Ssang. Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться