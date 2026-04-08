Ослепительные вершины Кавказского хребта, чистейший воздух высокогорья, зачаровывающая красота дикой природы в сочетании с современной инфраструктурой курортного посёлка – всё это вы найдёте в Домбае.
Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.
Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары.
Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет.
Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии.
Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании.
Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз.
Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться
Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни.
Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике Ssang.
Yong Rexton
Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие Дополнительно оплачивается обед (по меню) и билет на канатную дорогу (900-2000 ₽ в зависимости от выбранного подъёмника, есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка на Домбай превзошла все наши ожидания! виды не просто красивые, а изумительные! удалось увидеть своими глазами византийские храмы X-XIвв, первозданную природу Кавказа (мы даже встретили какую-то совершенно волшебную радугу), невероятной красоты горы (сырные пещеры впечатляют) и поесть успели вкусно в кафе на Домбае))) Огромная благодарность Дмитрию, будем обращаться еще!
+2
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М
Я путешествовала с энциклопедистом. Мой запрос был узнать про живущие на Кавказе народы и прошлое, получила невероятные знания и интересный опыт. Мы посетили храмы 9-11 века. Рестораны рекомендованные были хороши! Спасибо огромное и за историю Кавказа и за историю Лермонтова.
Дмитрий
Ответ организатора:
Мария, большое спасибо за такой положительный отзыв! С вами было очень интересно путешествовать, надеюсь вы снова приедете на КВМ!
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