1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 990₽ за человека
скидка
18%
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
- ААнна15 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
- ИИнна7 мая 2024Благодарю за потрясающую организацию экскурсии "Бесподобный Домбай"! Замечательная ГИД Ольга Шумова. Очень интересно и толково преподносит материал! Ольга харизматична и приятна
- ГГузель24 апреля 2024Отличная экскурсия, интересный рассказ экскурсовода Ирины не давал скучать в дороге, Комфортное вождение водителя Максима и красивые пейзажи оставили приятное впечатление от экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2024Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Максим-это эрудированность, профессионализм, безопасность вождения. С погодой повезло. Домбай не описать словами. Его надо посетить. Рекомендую данную экскурсию в сопровождении Максима!
- ССергей18 апреля 2024Провели отличный день с Максимом! Образованный и эрудированный рассказчик. Показывает самые интересные места и локации. Даёт возможности для фотографий. Чуток к запросам гостей, подстраивается под их интересы. Рекомендую данного экскурсовода! Спасибо, Максим!
- ЕЕлена21 марта 2024Благодарны нашему гиду Максиму! Путешествовать с ним было очень комфортно. Этот комфорт складывался из многих деталей: чистый удобный автомобиль, бережная манера
- ННаталья20 ноября 2023Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на
- ККатя26 октября 2023Экскурсия понравилось! Горная природа прекрасна! С погодой очень повезло, даже Эльбрус хорошо было видно. Но утром не остановились на завтрак, как
- ООльга19 сентября 2023Домбай - сердце гор КавказскихЕздили с Владиславом на Домбай. Очень понравилось. Все путешествие было наполненно интересной информацией, легендами, стихами. Владислав очень интеллигентный и вежливый гид, много знает об истории края! Поездка очень понравилась. Рекомендую всем!! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Теберда»
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