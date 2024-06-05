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Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их жителях, насладились красотами гор, озер и водопадов, и прекрасной погодой (повезло что было солнечно). Поездка на машине гида оказалась большим плюсом, т. к. не на все объекты могут проехать автобусы, да и скорректировать остановки проще. Спасибо за поездку, все понравилось!