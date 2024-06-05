Теберда – экскурсии в Кисловодске

Найдено 10 экскурсий в категории «Теберда» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Погрузиться в мир богатой природы и снежных гор на автомобильной экскурсии по Карачаево-Черкессии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
Удобный способ за один день насладиться природой заповедного края и узнать его легенды
Начало: У Колоннады Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
Отправиться на одну из самых живописных горных экскурсий - к незабываемым видам кавказских вершин
Начало: В районе вашего отеля или санатория
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 990 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа
скидка
18%
Групповая
12 часов
151 отзыв
Домбай из Кисловодска: впечатляющее путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в атмосферу кавказской сказки во время поездки в Домбай. Вас ждут снежные вершины, древние храмы и захватывающие виды
Начало: Место проживания в пределах г. Кисловодск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 45203 706 за человека
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Домбай - путь к вершинам Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 300 за человека
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
15 000 за всё до 4 чел.
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Теберда и Домбай: джип-тур в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
    Спасибо за экскурсию) всё было замечательно👍
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Домбай - сказка в горах Кавказа
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Потрясающие виды, безумно красивая природа. Домбай прекрасен! На канатке доехали до 2-го уровня, там кругом
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    снег, облачность, видимости нет, но все равно очень впечатляет. На обратном пути останавливались у горной реки Уллу-Муруджу, попробовали чистой горной воды. Затем заезжали к Шоаннинскому храму (10-11 вв.) С вершины горы, где расположен храм, открываются чудесные живописные виды. Огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею. В дороге с ним интересно и нескучно. Всем рекомендую. Очень здорово!

  • И
    Инна
    7 мая 2024
    Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
    Благодарю за потрясающую организацию экскурсии "Бесподобный Домбай"! Замечательная ГИД Ольга Шумова. Очень интересно и толково преподносит материал! Ольга харизматична и приятна
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    в общении. Очень знающий материал экскурсовод! Спасибо большое Вам за это, Ольга! Еще приятно отметить, что профессиональный водитель Максим с уверенным знанием маршрута и потрясающим умением вести автобус мягко и легко, добавил очень хорошее впечатление о поездке!!! Спасибо фирме "Ариана" за таких сотрудником и чудесную организацию процесса!!! Желаю процветания вашей фирме!!!

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
    Отличная экскурсия, интересный рассказ экскурсовода Ирины не давал скучать в дороге, Комфортное вождение водителя Максима и красивые пейзажи оставили приятное впечатление от экскурсии
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
    Огромное спасибо Максиму за экскурсию! Максим-это эрудированность, профессионализм, безопасность вождения. С погодой повезло. Домбай не описать словами. Его надо посетить. Рекомендую данную экскурсию в сопровождении Максима!
  • С
    Сергей
    18 апреля 2024
    В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
    Провели отличный день с Максимом! Образованный и эрудированный рассказчик. Показывает самые интересные места и локации. Даёт возможности для фотографий. Чуток к запросам гостей, подстраивается под их интересы. Рекомендую данного экскурсовода! Спасибо, Максим!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
    Благодарны нашему гиду Максиму! Путешествовать с ним было очень комфортно. Этот комфорт складывался из многих деталей: чистый удобный автомобиль, бережная манера
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    вождения гида, чёткий и одновременно гибкий распорядок нашей экскурсии, подробный рассказ Максима о местах, по которым проезжаем, нравах и обычаях народов, истории достопримечательностей. Все это и восхитительная природа Домбая оставили незабываемые впечатления.

  • Н
    Наталья
    20 ноября 2023
    Домбай - путь к вершинам Кавказа
    Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на
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    Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их жителях, насладились красотами гор, озер и водопадов, и прекрасной погодой (повезло что было солнечно). Поездка на машине гида оказалась большим плюсом, т. к. не на все объекты могут проехать автобусы, да и скорректировать остановки проще. Спасибо за поездку, все понравилось!

  • К
    Катя
    26 октября 2023
    Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
    Экскурсия понравилось! Горная природа прекрасна! С погодой очень повезло, даже Эльбрус хорошо было видно. Но утром не остановились на завтрак, как
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    было в прошлые разы и на других ранних экскурсиях. А на Домбае из-за очередей тоже не успела поесть. Повезло, что на обратном пути минут на 10 остановились у хычинов.

  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Домбай - сердце гор Кавказских
    Ездили с Владиславом на Домбай. Очень понравилось. Все путешествие было наполненно интересной информацией, легендами, стихами. Владислав очень интеллигентный и вежливый гид, много знает об истории края! Поездка очень понравилась. Рекомендую всем!! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Теберда»

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  1. В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
  2. Групповая экскурсия в Домбай - к сердцу Кавказа
  3. Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
  4. Бесподобный Домбай: автобусная экскурсия из Кисловодска
  5. Домбай - сказка в горах Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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