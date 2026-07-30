Лучшие месяцы для поездки на мотоциклах эндуро к Бермамыту - с мая по сентябрь. В это время года природа Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для путешествий на мотоциклах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эшкаконское водохранилище
Гришкина балка
Бермамыт
Два монаха
Амфитеатр
Медовые водопады
Описание экскурсии
Особенности поездки
Это путешествие подходит тем, кто умеет управлять мотоциклом. Мы подбираем маршрут по уровню сложности в соответствии с вашим опытом вождения и корректируем его в случае необходимости.
Если вы никогда не мотоциклили, но очень хотите научиться и попробовать — я могу провести для вас специальные уроки (доп. информация ниже).
Если же вы хотите поехать семьёй или компанией, где не все готовы оседлать мотоцикл — ничего страшного. Они смогут следовать параллельными путями на джипе с нашим водителем, и на определённых остановках вы будете встречаться и наслаждаться пейзажами вместе.
Дорога до стартовой точки и подготовка
Мы заедем за вами на трансфере и где-то за 45 мин. доберёмся до Медовых водопадов. Здесь мы разгружаем мотоциклы, экипируем вас, проводим инструктаж. Нас, сопровождающих водителей, будет двое: один на мотоцикле, другой на джипе.
Мотомаршрут
И вот мы выезжаем на грунтовую дорогу. Двигаемся через заброшенный сырзавод на смотровую площадку Эшкаконского водохранилища — это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки.
Если у вас всё получается, то спускаемся на Гришкину балку. Это небольшое живописное ущелье с пещерами и водопадами. Мы выдадим вам дождевики, так что вы сможете походить прямо между струями воды.
Продолжаем наш путь и делаем остановку на смотровой с видами на Эльбрус, после чего едем дальше.
Наконец-то, через 2-3 часа после старта, мы приближаемся к Бермамыту! Это невероятное плато встретит вас скалами «Два монаха». Мы спешимся, чтобы лучше насладиться окружающим пейзажем. Вы оцените «амфитеатр» — скальный полукруг, посреди которого есть выступ, словно специально созданный для эффектных фото. Возвращаемся к мотоциклам и едем ещё 5 минут к основной локации на плато. Здесь есть горное кафе, где вы передохнёте и пообедаете. Финальный штрих — мостик над обрывом, где вы полюбуетесь головокружительными видами Бермамыта. В общей сложности у вас будет час свободного времени на плато.
Пора отправляться обратно. Едем с остановками, чтобы не устать. Путь до Медовых водопадов займёт 2–2,5 часа. Пока мы будем грузить мотоциклы, вы можете успеть посмотреть сами водопады.
Другие варианты поездок (стоимость см. в билетах ниже)
1️⃣ Вы райдер с большим опытом? Для вас есть маршрут посложнее: мы поедем по исключительно диким местам, в которых нас будут встречать разве что лошади и коровы, людей здесь почти не увидишь. Детали узнавайте в личных сообщениях. 2️⃣ Если, наоборот, стандартный маршрут вам кажется слишком продолжительным и сложным, у нас есть вариант полегче: едем прямиком на Бермамыт, без остановок на смотровой водохранилища и Гришкиной балке. Продолжительность — 5 часов. 3️⃣ Хотите ещё легче? Тогда едем по окрестностям Кисловодска — Малое седло, Большое седло, гора Джинал и другие места за 2 часа. 4️⃣ Если Бермамыт вы уже посещали и хотите увидеть что-то необычное, то можем поехать на Худесский лабиринт. Это удивительная цепочка изрезанных трещинами скал, с которой открывается прекрасный вид на Эльбрус. Продолжительность — 7 часов. 5️⃣ Ещё одна альтернатива Бермамыту — поездка на горное озеро Шадхурей. Это красивое место, где снимали одну из сцен фильма «Земля Санникова». Продолжительность — 7 часов.
Организационные детали
Мы подбираем мотоцикл под ваш рост, вес и опыт, а также предоставляем полный комплект экипировки по вашему размеру: шлем, джерси, маску, «черепаху», наколенники, перчатки, мотоботы, подшлемники. Мы обрабатываем все элементы экипировки перед каждым путешественником
Если вам необходимо обучение езде на мотоцикле, то мы его устроим на специальной площадке. В вашем распоряжении будет много разной техники, на которой вы сможете безопасно потренироваться и получить минимальные навыки. Стоимость — 4500 ₽/час
Трансфер из Кисловодска туда-обратно, чай на горных травах и энергетические батончики включены в стоимость. Трансфер из других городов КМВ — за доп. плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Основной маршрут на Бермамыт
14 000 ₽
Плато Бермамыт 4 часа
12 000 ₽
Окрестности Кисловодска 2 часа
8000 ₽
Сложный маршрут на Бермамыт
18 000 ₽
Худесские лабиринты
20 000 ₽
Озеро Шадхурей
20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 81 туриста
С детства живу в Кисловодске, хорошо знаю окрестности и красивые места. Я мастер спорта по автокроссу, увлекаюсь эндуро. Сам очень кайфую от езды на мотоцикле по горам и хочу поделиться этим удовольствием с вами. Такое путешествие оставит особенные воспоминания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Отлично организовано, комфортно даже новичку. Постоянный контроль со стороны инструкторов на всем протяжение маршрута. Индивидуальный подход!
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А
Анна
Катались с друзьями на гору Верхний Джинал. Все было супер! Полный комплект экипировки, подготовленый мотоцикл, хороший гид, вкусный чай и перекус на вершине горы) Уже записались на плато Бермамыт в июне, очень ждём!
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А
Алина
Это была не просто поездка, а путешествие в другую реальность. Бермамыт открылся мне с самой мощной, ветреной и красивой стороны — спасибо Максиму за чёткую, грамотную организацию. Я чувствовала себя читать дальшеуменьшить
за каменной стеной: всё строго, безопасно, но при этом абсолютно свободно. Отдельное сердце Александру — он следил за мной внимательнее, чем я сама, дарил комфорт и уверенность на каждом метре пути в особенно тяжкие погодные условия. Виды такие, что захватывает дух до сих пор. Теперь я точно знаю: если экстремальные поездки — то только с этой организацией. Я уверена в дальнейшем сотрудничестве. Незабываемо. Это было по-настоящему живое приключение с душой. Спасибо🙏❤️
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Н
Никита
Замечательно провел время, мотоцикл работал исправно, замечательный гид, подстроился под наш темп езды, и провел нас по интересному маршруту, природа и места завораживающие, (даже в не самые лучшие погодные условия получил огромное удовольствие). Ещё раз спасибо нашему гиду Ивану.
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Р
Римма
Поездка очень понравилась! Мотоциклы обслужены, есть вся экипировка, отличная организация. Ну и, конечно, очень красивые виды. Удалось весело покататься и насладиться природой) Спасибо Мише!)
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Екатерина
Ребята с такой душой подходят к своему делу… Очень видно, что любовь к краю, к мото, к драйву у них в крови и они очень хотят поделиться этим, очень хотят, читать дальшеуменьшить
чтобы и мы, их Гости - почувствовали это… 🩷 Организовано все на отличном уровне: техника, экипировка, инструктаж, договор, коммуникация, трансфер, отдых, перекусы, чай и т. п. Максим внимателен к любым пожеланиям: (н-р, у меня был подарок мужу на юбилей и хотелось, чтоб он не знал до момента как увидит мото) О красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, надо ехать! Благодарим Максима и Михаила от всей души, обязательно ещё поедем с ними)
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