Лучшие месяцы для поездки на мотоциклах эндуро к Бермамыту - с мая по сентябрь. В это время года природа Кавказа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для путешествий на мотоциклах.

тропами, по которым обычный транспорт не пройдёт. Вы увидите природу Кавказа во всей красе и получите яркие эмоции! Это путешествие подходит тем, кто умеет управлять мотоциклом. Маршрут подбирается по уровню сложности в соответствии с вашим опытом вождения и корректируется в случае необходимости. Если вы никогда не мотоциклили, но очень хотите научиться и попробовать - можно провести специальные уроки. Если же вы хотите поехать семьёй или компанией, где не все готовы оседлать мотоцикл - ничего страшного. Они смогут следовать параллельными путями на джипе с водителем, и на определённых остановках вы будете встречаться и наслаждаться пейзажами вместе

Описание экскурсии

Особенности поездки

Это путешествие подходит тем, кто умеет управлять мотоциклом. Мы подбираем маршрут по уровню сложности в соответствии с вашим опытом вождения и корректируем его в случае необходимости.

Если вы никогда не мотоциклили, но очень хотите научиться и попробовать — я могу провести для вас специальные уроки (доп. информация ниже).

Если же вы хотите поехать семьёй или компанией, где не все готовы оседлать мотоцикл — ничего страшного. Они смогут следовать параллельными путями на джипе с нашим водителем, и на определённых остановках вы будете встречаться и наслаждаться пейзажами вместе.

Дорога до стартовой точки и подготовка

Мы заедем за вами на трансфере и где-то за 45 мин. доберёмся до Медовых водопадов. Здесь мы разгружаем мотоциклы, экипируем вас, проводим инструктаж. Нас, сопровождающих водителей, будет двое: один на мотоцикле, другой на джипе.

Мотомаршрут

И вот мы выезжаем на грунтовую дорогу. Двигаемся через заброшенный сырзавод на смотровую площадку Эшкаконского водохранилища — это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки.

— это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки. Если у вас всё получается, то спускаемся на Гришкину балку . Это небольшое живописное ущелье с пещерами и водопадами. Мы выдадим вам дождевики, так что вы сможете походить прямо между струями воды.

. Это небольшое живописное ущелье с пещерами и водопадами. Мы выдадим вам дождевики, так что вы сможете походить прямо между струями воды. Продолжаем наш путь и делаем остановку на смотровой с видами на Эльбрус , после чего едем дальше.

, после чего едем дальше. Наконец-то, через 2-3 часа после старта, мы приближаемся к Бермамыту ! Это невероятное плато встретит вас скалами «Два монаха» . Мы спешимся, чтобы лучше насладиться окружающим пейзажем. Вы оцените «амфитеатр» — скальный полукруг, посреди которого есть выступ, словно специально созданный для эффектных фото. Возвращаемся к мотоциклам и едем ещё 5 минут к основной локации на плато. Здесь есть горное кафе , где вы передохнёте и пообедаете. Финальный штрих — мостик над обрывом , где вы полюбуетесь головокружительными видами Бермамыта. В общей сложности у вас будет час свободного времени на плато.

! Это невероятное плато встретит вас скалами . Мы спешимся, чтобы лучше насладиться окружающим пейзажем. Вы оцените — скальный полукруг, посреди которого есть выступ, словно специально созданный для эффектных фото. Возвращаемся к мотоциклам и едем ещё 5 минут к основной локации на плато. Здесь есть , где вы передохнёте и пообедаете. Финальный штрих — , где вы полюбуетесь головокружительными видами Бермамыта. В общей сложности у вас будет час свободного времени на плато. Пора отправляться обратно. Едем с остановками, чтобы не устать. Путь до Медовых водопадов займёт 2–2,5 часа. Пока мы будем грузить мотоциклы, вы можете успеть посмотреть сами водопады.

Другие варианты поездок (стоимость см. в билетах ниже)

1️⃣ Вы райдер с большим опытом? Для вас есть маршрут посложнее: мы поедем по исключительно диким местам, в которых нас будут встречать разве что лошади и коровы, людей здесь почти не увидишь. Детали узнавайте в личных сообщениях.

2️⃣ Если, наоборот, стандартный маршрут вам кажется слишком продолжительным и сложным, у нас есть вариант полегче: едем прямиком на Бермамыт, без остановок на смотровой водохранилища и Гришкиной балке. Продолжительность — 5 часов.

3️⃣ Хотите ещё легче? Тогда едем по окрестностям Кисловодска — Малое седло, Большое седло, гора Джинал и другие места за 2 часа.

4️⃣ Если Бермамыт вы уже посещали и хотите увидеть что-то необычное, то можем поехать на Худесский лабиринт. Это удивительная цепочка изрезанных трещинами скал, с которой открывается прекрасный вид на Эльбрус. Продолжительность — 7 часов.

5️⃣ Ещё одна альтернатива Бермамыту — поездка на горное озеро Шадхурей. Это красивое место, где снимали одну из сцен фильма «Земля Санникова». Продолжительность — 7 часов.

Организационные детали