К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро

Отправиться в драйвовую поездку по живописному маршруту

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Кавказ — невероятно популярное направление, на его дорогах невозможно не встретить туристические автобусы.

Но тем, кто любит приключения, дикую местность и нестандартные маршруты, я предлагаю поехать на прекрасный Бермамыт на мотоциклах теми тропами, по которым обычный транспорт не пройдёт. Вы увидите природу Кавказа во всей красе и получите яркие эмоции!
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
К Бермамыту - на мощных мотоциклах Эндуро
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особенности поездки

  • Это путешествие подходит тем, кто умеет управлять мотоциклом. Мы подбираем маршрут по уровню сложности в соответствии с вашим опытом вождения и корректируем его в случае необходимости.
  • Если вы никогда не мотоциклили, но очень хотите научиться и попробовать — я могу провести для вас специальные уроки (доп. информация ниже).
  • Если же вы хотите поехать семьёй или компанией, где не все готовы оседлать мотоцикл — ничего страшного. Они смогут следовать параллельными путями на джипе с нашим водителем, и на определённых остановках вы будете встречаться и наслаждаться пейзажами вместе.

Дорога до стартовой точки и подготовка

Мы заедем за вами на трансфере и где-то за 45 мин. доберёмся до Медовых водопадов. Здесь мы разгружаем мотоциклы, экипируем вас, проводим инструктаж. Нас, сопровождающих гидов, будет двое: один на мотоцикле, другой на джипе.

Мотомаршрут

  • И вот мы выезжаем на грунтовую дорогу. Двигаемся через заброшенный сырзавод на смотровую площадку Эшкаконского водохранилища — это наша первая остановка: пьём чай, едим энергетические батончики, наслаждаемся видами, обсуждаем уровень нагрузки.
  • Если у вас всё получается, то спускаемся на Гришкину балку. Это небольшое живописное ущелье с пещерами и водопадами. Мы выдадим вам дождевики, так что вы сможете походить прямо между струями воды.
  • Продолжаем наш путь и делаем остановку на смотровой с видами на Эльбрус, после чего едем дальше.
  • Наконец-то, через 2-3 часа после старта, мы приближаемся к Бермамыту! Это невероятное плато встретит вас скалами «Два монаха». Мы спешимся, чтобы лучше насладиться окружающим пейзажем, в том числе «амфитеатром» — скальным полукругом, посреди которого есть выступ, словно специально созданный для эффектных фото. Возвращаемся к мотоциклам и едем ещё 5 минут к основной локации на плато. Здесь есть горное кафе, где вы передохнёте и пообедаете. Финальный штрих — мостик над обрывом, где вы полюбуетесь головокружительными видами Бермамыта. В общей сложности у вас будет час свободного времени на плато.
  • Пора отправляться обратно. Едем с остановками, чтобы не устать. Путь до Медовых водопадов займёт 2–2,5 часа. Пока мы будем грузить мотоциклы, вы можете успеть посмотреть сами водопады.

Другие варианты поездок (стоимость см. в билетах ниже)

1️⃣ Вы райдер с большим опытом? Для вас есть маршрут посложнее: мы поедем по исключительно диким местам, в которых нас будут встречать разве что лошади и коровы, людей здесь почти не увидишь. Детали узнавайте в личных сообщениях.
2️⃣ Если, наоборот, стандартный маршрут вам кажется слишком продолжительным и сложным, у нас есть вариант полегче: едем прямиком на Бермамыт, без остановок на смотровой водохранилища и Гришкиной балке. Продолжительность — 5 часов.
3️⃣ Хотите ещё легче? Тогда едем по окрестностям Кисловодска — Малое седло, Большое седло, гора Джинал и другие места за 2 часа.
4️⃣ Если Бермамыт вы уже посещали и хотите увидеть что-то необычное, то можем поехать на Худесский лабиринт. Это удивительная цепочка изрезанных трещинами скал, с которой открывается прекрасный вид на Эльбрус. Продолжительность — 7 часов.
5️⃣ Ещё одна альтернатива Бермамыту — поездка на горное озеро Шадхурей. Это красивое место, где снимали одну из сцен фильма «Земля Санникова». Продолжительность — 7 часов.

Организационные детали

  • Мы подбираем мотоцикл под ваш рост, вес и опыт, а также предоставляем полный комплект экипировки по вашему размеру: шлем, джерси, маску, «черепаху», наколенники, перчатки, мотоботы, подшлемники. Мы обрабатываем все элементы экипировки перед каждым клиентом.
  • Если вам необходимо обучение езде на мотоцикле, то мы его устроим на специальной площадке. В вашем распоряжении будет много разной техники, на которой вы сможете безопасно потренироваться и получить минимальные навыки. Стоимость — 4500/час.
  • Трансфер из Кисловодска туда-обратно, чай на горных травах и энергетические батончики включены в стоимость. Трансфер из других городов КМВ — за доп. плату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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