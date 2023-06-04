К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе

Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус

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Предлагаю вам не самый популярный маршрут на Кавказе — и в этом его прелесть. Дорогу до Худесского лабиринта могут осилить только подготовленные джипы, поэтому туристов тут мало. А само место волшебное: каменные глыбы, в трещинах которых можно заплутать, как в лабиринте.

Вы прочувствуете загадочную атмосферу местного Стоун-Хенджа, услышите легенду о его происхождении, полюбуетесь Эльбрусом и не только — по пути у нас будет несколько остановок.
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное и не спешить. Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 1,5 часа — мы пообщаемся, я расскажу много интересного про регион и жизнь здесь.

1️⃣ Гора Баран. По пути остановимся на самой высокой точке Ставрополья (1603 м), где вы при желании перекусите в кафе с национальной кухней.

2️⃣ Плато Шатджатмаз. Заезжаем в Кабардино-Балкарию, сделаем остановку на плато высотой 2127 м. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на Эльбрус и на плато Канжол.

3️⃣ Долина Нарзанов. Побываем в месте, где из-под земли бьют источники минеральной воды — вы сможете попробовать её.

4️⃣ Далее наш маршрут меняет своё направление и мы поедем по грунтовой дороге через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м. Будем переезжать вброд горные реки и сложнопроходимые участки дорог. Минуем место под названием «Бурлящий нарзан» и урочище Тохана.

🏁 И вот, преодолев сложный путь, мы у загадочного Худесского лабиринта! Можете ходить по каменным глыбам и между ними, наслаждаться панорамой Эльбруса и уединением среди природы. Я угощу вас чаем из горных трав: отдыхайте, впитывайте в себя красоту мест — ведь скоро мы отправимся в обратный путь!

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
  • Я буду сопровождать вас всё время нашего путешествия
  • Продолжительность поездки зависит от погодных условий — от 7 ч. и больше
  • Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
  • В горах погодные условия непредсказуемые: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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