Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Вы прочувствуете загадочную атмосферу местного Стоун-Хенджа, услышите легенду о его происхождении, полюбуетесь Эльбрусом и не только — по пути у нас будет несколько остановок.
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное и не спешить. Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 1,5 часа — мы пообщаемся, я расскажу много интересного про регион и жизнь здесь.
1️⃣ Гора Баран. По пути остановимся на самой высокой точке Ставрополья (1603 м), где вы при желании перекусите в кафе с национальной кухней.
2️⃣ Плато Шатджатмаз. Заезжаем в Кабардино-Балкарию, сделаем остановку на плато высотой 2127 м. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на Эльбрус и на плато Канжол.
3️⃣ Долина Нарзанов. Побываем в месте, где из-под земли бьют источники минеральной воды — вы сможете попробовать её.
4️⃣ Далее наш маршрут меняет своё направление и мы поедем по грунтовой дороге через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м. Будем переезжать вброд горные реки и сложнопроходимые участки дорог. Минуем место под названием «Бурлящий нарзан» и урочище Тохана.
🏁 И вот, преодолев сложный путь, мы у загадочного Худесского лабиринта! Можете ходить по каменным глыбам и между ними, наслаждаться панорамой Эльбруса и уединением среди природы. Я угощу вас чаем из горных трав: отдыхайте, впитывайте в себя красоту мест — ведь скоро мы отправимся в обратный путь!
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
- Я буду сопровождать вас всё время нашего путешествия
- Продолжительность поездки зависит от погодных условий — от 7 ч. и больше
- Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
- В горах погодные условия непредсказуемые: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.