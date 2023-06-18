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К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе

Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Предлагаю вам не самый популярный маршрут на Кавказе — и в этом его прелесть. Дорогу до Худесского лабиринта могут осилить только подготовленные джипы, поэтому туристов тут мало. А само место
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волшебное: каменные глыбы, в трещинах которых можно заплутать, как в лабиринте.

Вы прочувствуете загадочную атмосферу местного Стоун-Хенджа, услышите легенду о его происхождении, полюбуетесь Эльбрусом и не только — по пути у нас будет несколько остановок.

5
3 отзыва
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе

Описание экскурсии

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное и не спешить. Дорога до первой точки маршрута займёт где-то полчаса — мы пообщаемся, я расскажу много интересного про регион и жизнь здесь.

Гора Баран. По пути остановимся на самой высокой точке Ставрополья (1603 м), где вы при желании перекусите в кафе с национальной кухней.

Плато Бермамыт с шикарными видами на главный кавказский хребет и на самую высокую гору России и Европы горы Эльбрус.

Спуск по скальному хребту к плато Малый Бермамыт со сказочными парусами.

Грунтовая дорогая через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м. Будем переезжать горные реки и сложные участки дорог. Минуем место под названием «Бурлящий нарзан» и урочище Тохана.

Спустимся по реке к нарезанным источникам, где можно попробовать вкус настоящего дикого нарзана.

Окажемся в загадочной долине Худесский лабиринт. Будем ходить по каменным глыбам и между ними и наслаждаться панорамными видами. Я угощу вас чаем из горных трав — отдыхайте и впитывайте в себя красоту мест.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
  • Я буду сопровождать вас всё время нашего путешествия
  • Продолжительность поездки зависит от погодных условий — от 7 ч. и больше
  • Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим
  • В горах погодные условия непредсказуемые: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать дикую природу и хотят окунуться в её объятия. Локации, которые мы посетим, не тронуты человеком и на них нет привычных объектов инфраструктуры.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1096 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я. Провожу походы
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по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы. Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
Дмитрий профессиональный водитель с многолетним стажем вождения в горах и горных районах, мастер своего дела. Если вы хотите посетить не избитые туристические маршруты и удивительно красивые уголки этого прекрасного края,
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то вам к Дмитрию. В связи с многодневными дождями в Кисловодске и прилегающих районах, маршрут Дмитрию пришлось подкорректировать, что бы сделать его безопасным для клиента. Мы поехали на Плато Бермамыт. Я приятно ошеломлена поездкой, красотой данного места, это невозможно описать словами, это надо видеть и ощущать. Хоть маршрут был трудным, но у меня ни разу не возникло беспокойства и доли сомнения, что мы не проедем или не сможем добраться до места. Если бы все так любили дело, которым занимаются и были мастерами в этом деле, как Дмитрий, наш Мир стал бы намного прекраснее, добрее, светлее и лучше. 🙏💖✨

Дмитрий профессиональный водитель с многолетним стажем вождения в горах и горных районах, мастер своего дела. Если
Дмитрий профессиональный водитель с многолетним стажем вождения в горах и горных районах, мастер своего дела. Если
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Т
Большое спасибо Дмитрию за такую яркую, интересную и добрую поездку! Помимо безумно красивой природы, тронула искренняя забота гида о гостях, доброжелательность, желание поделиться тем, что любит он сам. Очень душевный человек, и очень классное путешествие! Обязательно поезжайте, будете в надёжных руках!
Большое спасибо Дмитрию за такую яркую, интересную и добрую поездку! Помимо безумно красивой природы, тронула искренняя
Большое спасибо Дмитрию за такую яркую, интересную и добрую поездку! Помимо безумно красивой природы, тронула искренняя
Большое спасибо Дмитрию за такую яркую, интересную и добрую поездку! Помимо безумно красивой природы, тронула искренняя
Большое спасибо Дмитрию за такую яркую, интересную и добрую поездку! Помимо безумно красивой природы, тронула искренняя
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О
Самая лучшая экскурсия! Сногшибательные виды! Непроходимые дороги, которые Дмитрий мастерски проезжал. Наивкуснейший шашлык из баранины! Спасибо Вам большое!
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