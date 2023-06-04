Предлагаю вам не самый популярный маршрут на Кавказе — и в этом его прелесть. Дорогу до Худесского лабиринта могут осилить только подготовленные джипы, поэтому туристов тут мало. А само место волшебное: каменные глыбы, в трещинах которых можно заплутать, как в лабиринте. Вы прочувствуете загадочную атмосферу местного Стоун-Хенджа, услышите легенду о его происхождении, полюбуетесь Эльбрусом и не только — по пути у нас будет несколько остановок.

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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное и не спешить. Дорога до первой точки маршрута займёт где-то 1,5 часа — мы пообщаемся, я расскажу много интересного про регион и жизнь здесь.

1️⃣ Гора Баран. По пути остановимся на самой высокой точке Ставрополья (1603 м), где вы при желании перекусите в кафе с национальной кухней.

2️⃣ Плато Шатджатмаз. Заезжаем в Кабардино-Балкарию, сделаем остановку на плато высотой 2127 м. В ясную погоду отсюда открывается прекрасный вид на Эльбрус и на плато Канжол.

3️⃣ Долина Нарзанов. Побываем в месте, где из-под земли бьют источники минеральной воды — вы сможете попробовать её.

4️⃣ Далее наш маршрут меняет своё направление и мы поедем по грунтовой дороге через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м. Будем переезжать вброд горные реки и сложнопроходимые участки дорог. Минуем место под названием «Бурлящий нарзан» и урочище Тохана.

🏁 И вот, преодолев сложный путь, мы у загадочного Худесского лабиринта! Можете ходить по каменным глыбам и между ними, наслаждаться панорамой Эльбруса и уединением среди природы. Я угощу вас чаем из горных трав: отдыхайте, впитывайте в себя красоту мест — ведь скоро мы отправимся в обратный путь!

Организационные детали