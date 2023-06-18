Предлагаю вам не самый популярный маршрут на Кавказе — и в этом его прелесть. Дорогу до Худесского лабиринта могут осилить только подготовленные джипы, поэтому туристов тут мало. А само место

волшебное: каменные глыбы, в трещинах которых можно заплутать, как в лабиринте. Вы прочувствуете загадочную атмосферу местного Стоун-Хенджа, услышите легенду о его происхождении, полюбуетесь Эльбрусом и не только — по пути у нас будет несколько остановок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное и не спешить. Дорога до первой точки маршрута займёт где-то полчаса — мы пообщаемся, я расскажу много интересного про регион и жизнь здесь.

Гора Баран. По пути остановимся на самой высокой точке Ставрополья (1603 м), где вы при желании перекусите в кафе с национальной кухней.

Плато Бермамыт с шикарными видами на главный кавказский хребет и на самую высокую гору России и Европы горы Эльбрус.

Спуск по скальному хребту к плато Малый Бермамыт со сказочными парусами.

Грунтовая дорогая через плато Бечасын — горная вершина в Карачаево-Черкесии высотой 2364 м. Будем переезжать горные реки и сложные участки дорог. Минуем место под названием «Бурлящий нарзан» и урочище Тохана.

Спустимся по реке к нарезанным источникам, где можно попробовать вкус настоящего дикого нарзана.

Окажемся в загадочной долине Худесский лабиринт. Будем ходить по каменным глыбам и между ними и наслаждаться панорамными видами. Я угощу вас чаем из горных трав — отдыхайте и впитывайте в себя красоту мест.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезу обратно

Поездка проходит на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот

Я буду сопровождать вас всё время нашего путешествия

Продолжительность поездки зависит от погодных условий — от 7 ч. и больше

Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое на костре — пишите, обсудим

В горах погодные условия непредсказуемые: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы

Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому я не рекомендую её людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать дикую природу и хотят окунуться в её объятия. Локации, которые мы посетим, не тронуты человеком и на них нет привычных объектов инфраструктуры.