Гора Баран – экскурсии в Кисловодске

Найдено 8 экскурсий в категории «Гора Баран» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
45003 600 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории
Начало: у вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 800 за всё до 6 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7.5 часов
11 отзывов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 333 за человека
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Начало: В Кисловодске
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 350 за человека
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталья
    5 июня 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
    Здравствуйте, ездили с гидом- водителем Муратом на УАЗ патриот. Мурат-супер-водитель, очень профессиональный, с ним нестрашно (кто ездил по бездорожью понимает). Показал красивые места, рассказал местные традиции и обычаи.
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    С плато открываются потрясающей красоты виды. Дорога сложная, но Осман - супер водитель! Никуда не спешит, никакого риска и при этом все быстро и четко. Посмотрели все локации, сделали потрясающие фото и спустились до дождя.
  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
    Хотя в мой день было пасмурно и не было видно Эльбруса, природа и горы Кавказа при любой погоде завораживают. Огромное спасибо Роману.
  • Д
    Джамала
    18 апреля 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
    Чудесные виды, вкусная еда, спасибо нашему гиду Арафату за интересные истории
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
    В целом, все хорошо. Единственное, хотелось бы именно экскурсии - рассказа о местных, традициях, обычаях, истории и т. д. И приставку «гастро» из названия стоит убрать, хотя кафе национальной кухни, куда мы заезжали, было замечательное!
  • В
    Виктория
    3 декабря 2023
    Плато Бермамыт на закате в мини-группе
    Плато прекрасно! Очень повезло с погодой. Эльбрус,как на ладони. Закат… Это нужно видеть! Никакие видео и фото не передадут эту
    читать дальше

    красоту! Дорога заслуживает отдельного внимания) Экстремальненько, но нам понравилось)) Сняла звезду организаторам. Не предупредили, что питания на экскурсии не будет (все кафе на плато закрыты - не сезон), а в описании сказано брать еду или деньги на кафе. Мы не пообедали перед экскурсией, в надежде вкусить хычины на свежем воздухе. С голодным желудком ходить (много) по плато было не очень…

  • О
    Ольга
    18 ноября 2023
    Плато Бермамыт на закате в мини-группе
    Были на плато 17 ноября. В Кисловодске было +10, солнечно, а в горах уже снег, довольно много. Хочется выразить восхищение
    читать дальше

    водительским мастерством нашего гида Марата! При полном бездорожье он уверенно вел машину и даже, если машина застревала, спокойно продолжал рассказ. Узнали много интересного! С погодой нам повезло и ничто не мешало созерцать прекрасные виды Эльбруса и заката! Экскурсия очень понравилась, рекомендую. Но одевайтесь теплее, в горах погода другая.

  • В
    Варвара
    5 ноября 2023
    Плато Бермамыт на закате в мини-группе
    Спасибо огромное гиду Сергею за интересный рассказ и водительское мастерство.
    Спасибо огромное гиду Сергею за интересный рассказ и водительское мастерствоСпасибо огромное гиду Сергею за интересный рассказ и водительское мастерство
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
    Супер путешествие!!! Готовы повторить еще раз с Андреем! Отличная поездка, которая запомнится на очень долго!! Андрей - ответственный и аккуратный водитель,
    читать дальше

    что очень важно для такой поездки. Интересный рассказчик. Показал красивейшие виды. Однозначно рекомендуем эту поездку и гида! Андрей, Вы сделали наш отпуск!!! Огромное спасибо за незабываемый впечатления!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гора Баран»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
  2. Плато Бермамыт на закате в мини-группе
  3. Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
  4. Джилы-Су - санаторий под открытым небом
  5. Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Гора Баран" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 200 до 17 530 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Гора Баран», 138 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам