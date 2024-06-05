1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт (из Кисловодска)
Отправляйтесь на внедорожнике в горы, чтобы увидеть Эльбрус и Кавказский хребет. Узнайте о местных традициях и истории, наслаждаясь видами
Начало: В Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Плато Бермамыт на закате в мини-группе
Насладиться горами Большого Кавказа сначала при свете дня, а потом в лучах заходящего солнца
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 14:30
45003 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су - санаторий под открытым небом
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - ощутить мощь Кавказа
Джип-путешествие в мини-группе навстречу захватывающим пейзажам и интересной истории
Начало: у вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 333₽ за человека
Мини-группа
10 часов
К горному Худесскому лабиринту - на джипе в мини-группе
Побывать в необычном месте с панорамным обзором на Эльбрус
Начало: В Кисловодске
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталья5 июня 2024Замечательная экскурсия, много интересной информации. Водитель вез аккуратно(были плохие погодные условия, пошел дождь). Не забываемая красота природы.
- ННадежда29 мая 2024Здравствуйте, ездили с гидом- водителем Муратом на УАЗ патриот. Мурат-супер-водитель, очень профессиональный, с ним нестрашно (кто ездил по бездорожью понимает). Показал красивые места, рассказал местные традиции и обычаи.
- ММария14 мая 2024С плато открываются потрясающей красоты виды. Дорога сложная, но Осман - супер водитель! Никуда не спешит, никакого риска и при этом все быстро и четко. Посмотрели все локации, сделали потрясающие фото и спустились до дождя.
- ААлександр4 мая 2024Хотя в мой день было пасмурно и не было видно Эльбруса, природа и горы Кавказа при любой погоде завораживают. Огромное спасибо Роману.
- ДДжамала18 апреля 2024Чудесные виды, вкусная еда, спасибо нашему гиду Арафату за интересные истории
- ЕЕкатерина6 января 2024В целом, все хорошо. Единственное, хотелось бы именно экскурсии - рассказа о местных, традициях, обычаях, истории и т. д. И приставку «гастро» из названия стоит убрать, хотя кафе национальной кухни, куда мы заезжали, было замечательное!
- ВВиктория3 декабря 2023Плато прекрасно! Очень повезло с погодой. Эльбрус,как на ладони. Закат… Это нужно видеть! Никакие видео и фото не передадут эту
- ООльга18 ноября 2023Были на плато 17 ноября. В Кисловодске было +10, солнечно, а в горах уже снег, довольно много. Хочется выразить восхищение
- ВВарвара5 ноября 2023Спасибо огромное гиду Сергею за интересный рассказ и водительское мастерство.
- ТТатьяна16 октября 2023Супер путешествие!!! Готовы повторить еще раз с Андреем! Отличная поездка, которая запомнится на очень долго!! Андрей - ответственный и аккуратный водитель,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Гора Баран»
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