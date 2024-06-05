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красоту! Дорога заслуживает отдельного внимания) Экстремальненько, но нам понравилось)) Сняла звезду организаторам. Не предупредили, что питания на экскурсии не будет (все кафе на плато закрыты - не сезон), а в описании сказано брать еду или деньги на кафе. Мы не пообедали перед экскурсией, в надежде вкусить хычины на свежем воздухе. С голодным желудком ходить (много) по плато было не очень…