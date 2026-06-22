Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
Едем к природным символам Кисловодска! На нашем пути — легендарная гора Кольцо и её красивые предания, ущелье Аликоновки и Медовые водопады, музей с предметами старины и домашними животными. Финальный аккорд — дегустация горного чая и местного варенья.
Вы увидите природное каменное кольцо, созданное ветром и эрозией песчаника. С вершины открывается панорама Кисловодска — как на ладони. Мы расскажем о легендах горы, поверьях и исполнении желаний.
Медовые водопады
Вы спуститесь в живописное ущелье реки Аликоновки, где вас ждут пять водопадов — Жемчужный, Скрытый, Чёртову Мельницу, Большой и Малый Медовые. Пройдёте по тропе вдоль каньона и рассмотрите четыре из них вблизи, а пятым полюбуетесь из окна автобуса.
Этнографический музей «Карачаевское подворье»
Познакомитесь с бытом и традициями карачаевского народа, увидите предметы старины, одежду и утварь, узнаете о местных строительных традициях. На территории подворья можно пообщаться с животными — кроликами, козами, овцами — и сфотографироваться с ними.
Чайный домик
Здесь — дегустация ароматного горного чая и более 10 видов варенья.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, чайная дегустация
Вход на Медовые водопады: взрослые — 300 ₽ за чел., дети — 150 ₽ за чел.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1800 ₽
Дети до 12 лет
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1828 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Добрый день!
Были сегодня на данной экскурсии, очень вкусно поели, попили чай, взяли вкусняшки. Маршрут хороший, удобный. Рассказчица интересно все рассказывала. Но не понравилось ее обсуждение пассажиров с водителем. Также на читать дальшеуменьшить
задних местах все ремни безопасности заедали, а ехали мы с детьми. У окна вообще невозможно было пристегнуть ребенка. Вообщем, сама поездка прекрасна, но отношение людей, к сожалению, оставляет желать лучшего, желаю вам быть доброжелательными, все таки от вас зависит наше впечатление.
Надеюсь, вам этот отзыв будет полезен. Прекрасного путешествия🙏
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Ирина
Добрый день. Относительно организованности участников то не понравилось, пока проехали каждое место чтобы забрать туристов уже устали, Кто-то был на месте, кто-то ещё не пришёл, кондиционер очень слабый был, поэтому читать дальшеуменьшить
было душно. По мне возможность просмотреть каждую локацию маленькая, слишком быстро с места на место ехали. Как разказчик специалист конечно понравился, много информации, чёткой и внятной. На водопадах обещание, как в описании это развёрнуто звучит, пяти водопадов нам не показали, только четыре.
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М
Мария
интересная экскурсия вокруг Кисловодска, рекомендуем
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