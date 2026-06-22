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Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции

Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
Едем к природным символам Кисловодска! На нашем пути — легендарная гора Кольцо и её красивые предания, ущелье Аликоновки и Медовые водопады, музей с предметами старины и домашними животными. Финальный аккорд — дегустация горного чая и местного варенья.
4.4
3 отзыва
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции

Описание экскурсии

Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска

Вы увидите природное каменное кольцо, созданное ветром и эрозией песчаника. С вершины открывается панорама Кисловодска — как на ладони. Мы расскажем о легендах горы, поверьях и исполнении желаний.

Медовые водопады

Вы спуститесь в живописное ущелье реки Аликоновки, где вас ждут пять водопадов — Жемчужный, Скрытый, Чёртову Мельницу, Большой и Малый Медовые. Пройдёте по тропе вдоль каньона и рассмотрите четыре из них вблизи, а пятым полюбуетесь из окна автобуса.

Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Познакомитесь с бытом и традициями карачаевского народа, увидите предметы старины, одежду и утварь, узнаете о местных строительных традициях. На территории подворья можно пообщаться с животными — кроликами, козами, овцами — и сфотографироваться с ними.

Чайный домик

Здесь — дегустация ароматного горного чая и более 10 видов варенья.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, чайная дегустация
  • Вход на Медовые водопады: взрослые — 300 ₽ за чел., дети — 150 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1828 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Добрый день!

Были сегодня на данной экскурсии, очень вкусно поели, попили чай, взяли вкусняшки. Маршрут хороший, удобный. Рассказчица интересно все рассказывала. Но не понравилось ее обсуждение пассажиров с водителем. Также на
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задних местах все ремни безопасности заедали, а ехали мы с детьми. У окна вообще невозможно было пристегнуть ребенка. Вообщем, сама поездка прекрасна, но отношение людей, к сожалению, оставляет желать лучшего, желаю вам быть доброжелательными, все таки от вас зависит наше впечатление.

Надеюсь, вам этот отзыв будет полезен. Прекрасного путешествия🙏

Добрый день!
Добрый день!
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Ирина
Добрый день. Относительно организованности участников то не понравилось, пока проехали каждое место чтобы забрать туристов уже устали, Кто-то был на месте, кто-то ещё не пришёл, кондиционер очень слабый был, поэтому
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было душно. По мне возможность просмотреть каждую локацию маленькая, слишком быстро с места на место ехали. Как разказчик специалист конечно понравился, много информации, чёткой и внятной. На водопадах обещание, как в описании это развёрнуто звучит, пяти водопадов нам не показали, только четыре.

Добрый день. Относительно организованности участников то не понравилось, пока проехали каждое место чтобы забрать туристов уже
Добрый день. Относительно организованности участников то не понравилось, пока проехали каждое место чтобы забрать туристов уже
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М
интересная экскурсия вокруг Кисловодска, рекомендуем
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