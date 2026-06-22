Едем к природным символам Кисловодска! На нашем пути — легендарная гора Кольцо и её красивые предания, ущелье Аликоновки и Медовые водопады, музей с предметами старины и домашними животными. Финальный аккорд — дегустация горного чая и местного варенья.

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Описание экскурсии

Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска

Вы увидите природное каменное кольцо, созданное ветром и эрозией песчаника. С вершины открывается панорама Кисловодска — как на ладони. Мы расскажем о легендах горы, поверьях и исполнении желаний.

Медовые водопады

Вы спуститесь в живописное ущелье реки Аликоновки, где вас ждут пять водопадов — Жемчужный, Скрытый, Чёртову Мельницу, Большой и Малый Медовые. Пройдёте по тропе вдоль каньона и рассмотрите четыре из них вблизи, а пятым полюбуетесь из окна автобуса.

Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Познакомитесь с бытом и традициями карачаевского народа, увидите предметы старины, одежду и утварь, узнаете о местных строительных традициях. На территории подворья можно пообщаться с животными — кроликами, козами, овцами — и сфотографироваться с ними.

Чайный домик

Здесь — дегустация ароматного горного чая и более 10 видов варенья.

Организационные детали