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Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска

Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Каждый поворот дороги в районе Домбая — это новое открытие, каждый взгляд вверх — новое восхищение. В путешествии вы увидите перевал Гумбаши, где можно заметить горных коз. Исследуете Сырные пещеры, полюбуетесь зеркальным озером Кара-Кёль и прокатитесь на канатной дороге. А мы расскажем местные легенды и подскажем, где лучше продегустировать блюда кавказской кухни.
4.9
64 отзыва
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши — дыхание дикой природы

Среди величественных гор Домбая расположен перевал Гумбаши — место, где время словно останавливается. Горные вершины встречаются, образуя поразительный пейзаж, который захватывает дух. Здесь можно увидеть диких горных коз, пасущихся на зелёных лугах. И, конечно, этот свежий горный воздух — настоящий дар для городских жителей.

Сырные пещеры — загадка под землёй

Глубоко под землёй в утробе гор Домбая скрываются Сырные пещеры. Это необычное место удивляет сталактитами и сталагмитами, которые текстурой и формой напоминают кусочки настоящего сыра.

Заблудившись в лабиринте коридоров и гротов, вы погрузитесь в мир, где каждый камень хранит свою тайну. А чтобы ваше исследование было комфортным и безопасным, обязательно возьмите с собой фонарик и следуйте заранее изученному маршруту.

Шоанинский храм — встреча с вечностью

На краю обрыва возвышается Шоанинский храм. С его площадки открывается чудесный вид — бескрайние горные вершины, тянущиеся до горизонта. Это не просто строение — это портал в мир древних легенд, место, где каждый камень дышит историей.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль — уголок, где небо касается земли

Представьте место, где каждый ваш шаг сопровождается шёпотом воды и пением птиц. Река Уллу-Муруджи — это оазис свежести и спокойствия. Но истинное чудо ждёт вас неподалеку. Озеро Кара-Кёль в утренние часы превращается в волшебное зеркало, в котором небо и земля становятся единым целым. Ни одно фото не передаст той магии, которую вы увидите своими глазами.

Канатные дороги — панорама Кавказа

Если вы мечтали увидеть Кавказ во всей его красе, то канатные дороги Домбая — ваш билет на вершину мира. С высоты птичьего полёта перед вами откроется захватывающая панорама гор, лесов и долин. Непередаваемое чувство свободы и величия природы!

В посёлке Домбай по желанию можно посетить ферму альпак и пообщаться с этими удивительными животными.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): питание — 500–600 ₽ за чел., трансфер до храма — 300 ₽ с чел., канатная дорога — 2700 ₽ за чел. (оплата только наличными), билет на ферму альпак — 1000 ₽ за чел.
  • Поедем на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой точки занимает около 3 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8123 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по дороге менялась каждые пол часа, но нам это никак не помешало! Всë что мы
читать дальшеуменьшить

хотели, мы увидели. По пути заезжали в различные места и локации. Сергей рассказал по пути много интересного и про места в которые мы заезжали согласно программы, а также про населëнные пункты которые мы проезжали. Нам было представлено достаточно времени, чтобы погулять. На обратном пути ребята не отказали нам в просьбе заехать на рынок, всë подсказали и посоветовали. Большое спасибо!

Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по+2
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
Посетили Домбай с Сергеем и Тамарой. Забрали нас прямо у дома, это очень удобно. Погода по
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Д
Поездка очень понравилась!
Поездка очень понравилась!
Поездка очень понравилась!
Поездка очень понравилась!
Поездка очень понравилась!
Поездка очень понравилась!
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Екатерина
Нам с мамой все понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте! Замечательный гид, который отвечал на все наши вопросы, интересно рассказывал! Мы остались довольны, рекомендуем!
Нам с мамой все понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте! Замечательный гид, который отвечал на
Нам с мамой все понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте! Замечательный гид, который отвечал на
Нам с мамой все понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте! Замечательный гид, который отвечал на
Нам с мамой все понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте! Замечательный гид, который отвечал на
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О
Насыщенный день, много полезной информации, сервис на высоте.
Гид Умар очень крутой, машины комфортабельные, виды прекрасные.
советую)
Насыщенный день, много полезной информации, сервис на высоте.
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Земляная
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все достопримечательности, гид дал рекомендации по подьему на Домбай. Рекомендую!
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все+6
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
Отличная экскурсия: программа, организация все на высоте. Экскурсия в небольшой группе, есть возможность спокойно осмотреть все
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Татьяна
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
Прекрасная экскурсия! спасибо большое нашему гиду Магомеду! Владеет историей, потрясающий водитель, время пролетело незаметно!
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