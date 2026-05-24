Каждый поворот дороги в районе Домбая — это новое открытие, каждый взгляд вверх — новое восхищение. В путешествии вы увидите перевал Гумбаши, где можно заметить горных коз. Исследуете Сырные пещеры, полюбуетесь зеркальным озером Кара-Кёль и прокатитесь на канатной дороге. А мы расскажем местные легенды и подскажем, где лучше продегустировать блюда кавказской кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши — дыхание дикой природы

Среди величественных гор Домбая расположен перевал Гумбаши — место, где время словно останавливается. Горные вершины встречаются, образуя поразительный пейзаж, который захватывает дух. Здесь можно увидеть диких горных коз, пасущихся на зелёных лугах. И, конечно, этот свежий горный воздух — настоящий дар для городских жителей.

Сырные пещеры — загадка под землёй

Глубоко под землёй в утробе гор Домбая скрываются Сырные пещеры. Это необычное место удивляет сталактитами и сталагмитами, которые текстурой и формой напоминают кусочки настоящего сыра.

Заблудившись в лабиринте коридоров и гротов, вы погрузитесь в мир, где каждый камень хранит свою тайну. А чтобы ваше исследование было комфортным и безопасным, обязательно возьмите с собой фонарик и следуйте заранее изученному маршруту.

Шоанинский храм — встреча с вечностью

На краю обрыва возвышается Шоанинский храм. С его площадки открывается чудесный вид — бескрайние горные вершины, тянущиеся до горизонта. Это не просто строение — это портал в мир древних легенд, место, где каждый камень дышит историей.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль — уголок, где небо касается земли

Представьте место, где каждый ваш шаг сопровождается шёпотом воды и пением птиц. Река Уллу-Муруджи — это оазис свежести и спокойствия. Но истинное чудо ждёт вас неподалеку. Озеро Кара-Кёль в утренние часы превращается в волшебное зеркало, в котором небо и земля становятся единым целым. Ни одно фото не передаст той магии, которую вы увидите своими глазами.

Канатные дороги — панорама Кавказа

Если вы мечтали увидеть Кавказ во всей его красе, то канатные дороги Домбая — ваш билет на вершину мира. С высоты птичьего полёта перед вами откроется захватывающая панорама гор, лесов и долин. Непередаваемое чувство свободы и величия природы!

В посёлке Домбай по желанию можно посетить ферму альпак и пообщаться с этими удивительными животными.

Организационные детали