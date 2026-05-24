Описание экскурсии
Перевал Гумбаши — дыхание дикой природы
Среди величественных гор Домбая расположен перевал Гумбаши — место, где время словно останавливается. Горные вершины встречаются, образуя поразительный пейзаж, который захватывает дух. Здесь можно увидеть диких горных коз, пасущихся на зелёных лугах. И, конечно, этот свежий горный воздух — настоящий дар для городских жителей.
Сырные пещеры — загадка под землёй
Глубоко под землёй в утробе гор Домбая скрываются Сырные пещеры. Это необычное место удивляет сталактитами и сталагмитами, которые текстурой и формой напоминают кусочки настоящего сыра.
Заблудившись в лабиринте коридоров и гротов, вы погрузитесь в мир, где каждый камень хранит свою тайну. А чтобы ваше исследование было комфортным и безопасным, обязательно возьмите с собой фонарик и следуйте заранее изученному маршруту.
Шоанинский храм — встреча с вечностью
На краю обрыва возвышается Шоанинский храм. С его площадки открывается чудесный вид — бескрайние горные вершины, тянущиеся до горизонта. Это не просто строение — это портал в мир древних легенд, место, где каждый камень дышит историей.
Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль — уголок, где небо касается земли
Представьте место, где каждый ваш шаг сопровождается шёпотом воды и пением птиц. Река Уллу-Муруджи — это оазис свежести и спокойствия. Но истинное чудо ждёт вас неподалеку. Озеро Кара-Кёль в утренние часы превращается в волшебное зеркало, в котором небо и земля становятся единым целым. Ни одно фото не передаст той магии, которую вы увидите своими глазами.
Канатные дороги — панорама Кавказа
Если вы мечтали увидеть Кавказ во всей его красе, то канатные дороги Домбая — ваш билет на вершину мира. С высоты птичьего полёта перед вами откроется захватывающая панорама гор, лесов и долин. Непередаваемое чувство свободы и величия природы!
В посёлке Домбай по желанию можно посетить ферму альпак и пообщаться с этими удивительными животными.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): питание — 500–600 ₽ за чел., трансфер до храма — 300 ₽ с чел., канатная дорога — 2700 ₽ за чел. (оплата только наличными), билет на ферму альпак — 1000 ₽ за чел.
- Поедем на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой точки занимает около 3 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4340 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Умар очень крутой, машины комфортабельные, виды прекрасные.
советую)